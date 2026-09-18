Ukrainos dronų grėsmė sujaukė rinkimus Rusijoje: Sočyje teko sustabdyti balsavimą

Apie tai rašo ukrainiečių portalas „The Kyiv Independent“.
„Rinkimų apylinkėse Sočyje imtasi nuodugnių saugumo priemonių, – sakė miesto meras Andrejus Propušinas. – Rinkimų apylinkėse esantys rinkimų komisijų nariai, stebėtojai ir rinkėjai perkelti į slėptuves, kol bus atšaukta „dronų atakos“ grėsmė.“
Rinkimai Rusijoje
Penktadienį Rusijoje prasidėjo tris dienas truksiantys rinkimai į 450 vietų Valstybės Dūmą – žemuosius Rusijos parlamento rūmus.
Jie vyksta pirmą kartą nuo plataus masto karo Ukrainoje pradžios.
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