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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Macronas skambina pavojaus varpais dėl Rusijos: Prancūzijoje stiprinama apsauga

2026-09-18 18:01 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-18 18:01
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Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas penktadienį pareiškė, kad Rusijos vykdomų slaptų operacijų keliama grėsmė visoje Europoje didėja, ir nurodė imtis priemonių Prancūzijos ypatingos svarbos infrastruktūrai apsaugoti nuo stiprėjančių Rusijos „hibridinių atakų“. 

Emmanuelis Macronas (EPA-ELTA) (nuotr. Elta)
GALERIJA (13)

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas penktadienį pareiškė, kad Rusijos vykdomų slaptų operacijų keliama grėsmė visoje Europoje didėja, ir nurodė imtis priemonių Prancūzijos ypatingos svarbos infrastruktūrai apsaugoti nuo stiprėjančių Rusijos „hibridinių atakų“. 

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„Rusijos hibridinė grėsmė europiečiams ir Prancūzijai sustiprėjo“, – sakė jis po susitikimo su Prancūzijos politiniais lyderiais prieš kitą savaitę vyksiančią Jungtinių Tautų Generalinę Asamblėją. 

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Prancūzijos vidaus reikalų ministras susitiko su regionų prefektais, kad sustiprintų „budrumą reaguojant į Rusijos hibridines atakas“, sakė E. Macronas po susitikimo su kandidatais į prezidentus ir partijų lyderiais prieš kitais metais vyksiančius rinkimus.

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Jis sakė nurodęs vyriausybei parengti planą, kaip apsaugoti ypatingos svarbos infrastruktūrą ir jautriausius gynybos pramonės bei technologijų objektus nuo dronų ir kibernetinių atakų. 

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(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Prancūzijos parama Ukrainai

Prancūzijos prezidentas sakė, kad nepaisant Rusijos grėsmių Prancūzija ir toliau rems 2022 m. vasarį Rusijos užpultą provakarietišką Ukrainą.

Jis taip pat pažadėjo, kad Prancūzija atsakys į Rusijos slaptas atakas. 

„Tai neliks be atsako“, – pareiškė E. Macronas, bet išsamesnių paaiškinimų nepateikė. 

„Šių veiksmų tikslas – mus įbauginti ir sutrikdyti pastangas remti ukrainiečius. Pasekmė bus priešinga“, – pridūrė jis. 

"Nesileidžiame įbauginami, nes žinome, kad šiandien Ukrainoje ant kortos pastatytas mūsų saugumas“, – pabrėžė E. Macronas.

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