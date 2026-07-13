Viljama Sudikienė
Popiežiaus brolis atskleidė, kuo Leonas XIV jam padeda iki šiol
Popiežius Leonas XIV vadovauja 1,4 mlrd. pasaulio katalikų, tačiau randa laiko ir savo giminaičiams Jungtinėse Amerikos Valstijose. JAV gimusio popiežiaus vyresnysis brolis Johnas Prevostas pirmadienį Italijos televizijai papasakojo, kad Leonas (tikrasis vardas – Robertas Francisas Prevostas) neseniai padėjo jam sutvarkyti mokesčių deklaraciją. Laidoje jis teigė dažnai skambinantis broliui, kai prireikia pagalbos, nes šis pasižymi plačiomis žiniomis įvairiose srityse.
Dronas kliudė Rusijos atominę elektrinę: TATENA siunčia perspėjimą
Tarptautinės atominės energetikos agentūros (TATENA) duomenimis, Rusijos Kursko atominės elektrinės aušinimo bokštą kliudė dronas. Pranešta, kad TATENA buvo informuota, jog ketvirtadienį incidento metu atominė elektrinė veikė. Tačiau gaisras nekilo ir elektrinė toliau veikė. TATENA generalinis direktorius Rafaelis Grossi dar kartą pabrėžė, kad bet kokios atakos prieš branduolinius objektus gali kelti grėsmę branduolinei saugai ir todėl yra nepriimtinos.
2026-09-18
Sankcijos Rusijai pakibo ant plauko: ES liko vos kelios dienos priimti sprendimą
Europos Sąjungos Nuolatinių atstovų komitetui (COREPER) dar kartą nepavyko susitarti, kad būtų pratęstos ES sankcijos Rusijai už Ukrainos teritorinio vientisumo pažeidimus, kitas jo posėdis numatytas rugsėjo 21 d., pirmadienį, pranešė naujienų portalas „Ukrainska pravda“. „Ambasadoriai šį rytą susitiko COREPER posėdyje, tačiau nesusitarė dėl sankcijų pratęsimo. Sutarta, kad diskusija bus tęsiama pirmadienį“, – sakė vienas iš portalo šaltinių.
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Macronas skambina pavojaus varpais dėl Rusijos: Prancūzijoje stiprinama apsauga
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas penktadienį pareiškė, kad Rusijos vykdomų slaptų operacijų keliama grėsmė visoje Europoje didėja, ir nurodė imtis priemonių Prancūzijos ypatingos svarbos infrastruktūrai apsaugoti nuo stiprėjančių Rusijos „hibridinių atakų“. „Rusijos hibridinė grėsmė europiečiams ir Prancūzijai sustiprėjo“, – sakė jis po susitikimo su Prancūzijos politiniais lyderiais prieš kitą savaitę vyksiančią Jungtinių Tautų Generalinę Asamblėją.
2026-09-18
Galinga liūtis smogė Ispanijai – kilęs potvynis nunešė moterį
Gelbėtojai Ispanijoje ketvirtadienį ieškojo moters, potvynio srovės nuneštos netoli Barselonos. Smarkios liūtys užklupo šalies rytinę Viduržemio jūros pakrantę, vanduo užtvindė gatves ir sutrikdė susisiekimą. Stichija smogė klimato kaitos paveiktai šaliai ką tik išgyvenus karščiausią per istoriją vasarą ir neįprastai šiltą rugsėjo pradžią.
Rusijos dronai pasiekė Zelenskio buvusios televizijos studijos sandėlį: prarasta 20 metų kaupta istorija
Per Rusijos smūgį Kyjive buvo sunaikintas sandėlis, kuriame buvo laikomas Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio buvusios televizijos studijos rekvizitas, trečiadienį pranešė bendrovė ir pridūrė, kad darbuotojai nenukentėjo. V. Zelenskis kartu su partneriais įkūrė prodiuserių kompaniją „Kvartal 95“ 2003 m., kai dirbo komiku. Ši studija sukūrė vienas populiariausių Ukrainos televizijos laidų, įskaitant V. Zelenskiui šlovę pelniusį humoristinį serialą apie išgalvotą prezidentą.
2026-09-16
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Zelenskio kritikė liko už Europos Parlamento durų: jai buvo uždrausta kalbėti
Buvusi Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio atstovė spaudai trečiadienį pranešė, kad jai buvo uždrausta kalbėti Europos Parlamente dėl sankcijų, kurias V. Zelenskis jai pritaikė vos prieš kelias dienas. Julija Mendel ėjo V. Zelenskio atstovės spaudai pareigas nuo jo išrinkimo 2019 m. iki 2021 m. – likus keliems mėnesiams iki Rusijos invazijos į Ukrainą. Nuo to laiko 40 metų J. Mendel tapo atvira savo buvusio vadovo kritike.
2026-09-16
Skrydis baigėsi tragedija: Alpėse sudužo lėktuvas, yra žuvusiųjų
Trečiadienį mažam vienmotoriui lėktuvui sudužus Alpėse pietvakarių Šveicarijoje žuvo trys žmonės, pranešė kantono policija. „Netrukus prieš 16 val. dėl kol kas nenustatytų priežasčių orlaivis atsitrenkė į šiaurinį šlaitą Fluhalpo vietovėje“, netoli Leukerbado kalnų kurorto, pranešė Valė kantono policija. Visi trys orlaiviu skridę žmonės žuvo, stengiamasi nustatyti jų tapatybes, pranešė policija.
Po pavojingų Rusijos atakų – svarbus Lenkijos žingsnis
Lenkija planuoja sustiprinti sienos perėjas su Ukraina po neseniai įvykdytų Rusijos dronų atakų prieš traukinį, važiavusį iš Kyjivo į Varšuvą, bei Ukrainos pasienio zonoje. „Pastarųjų dienų įvykiai rodo, kad Rusijos veiksmai kelia grėsmę visos Europos saugumui“, – antradienį socialiniame tinkle X parašė Lenkijos gynybos ministras Władysławas Kosiniakas-Kamyszas.
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Net pabėgus iš Baltarusijos ramybės nėra: valdžia rado būdą, kaip spausti savo piliečius
Pasak nepriklausomų Jungtinių Tautų (JT) ekspertų, Baltarusija vis labiau terorizuoja savo piliečius užsienyje. Viena iš priemonių – reikalavimas asmenims, kurių pasų galiojimo laikas pasibaigęs, atnaujinti dokumentus gimtojoje šalyje, ten daugeliui gresia suėmimas. Antradienį JT Žmogaus teisių tarybai ataskaitą apie padėtį Baltarusijoje pristatė trijų ekspertų grupė, šios tarybos paskirta 2024 metais.
Briedis sukėlė tikrą chaosą: traukiniai vėlavo daugiau nei valandą
Įvairių Lenkijos tarnybų specialistams teko užmigdyti ir pašalinti nuo bėgių atklydusį briedį, sekmadienio vakarą sutrikdžiusį traukinių eismą sostinėje Varšuvoje. Eismo sutrikimai prasidėjo netrukus po 19 val., kai briedis buvo pastebėtas geležinkelio tunelyje, jungiančiame Varšuvos Vakarų ir Varšuvos Centrinę stotis.
Rusijai smogus į Varšuvą vykusiam traukiniui – Maskvos reakcija
Sekmadienį Rusija teigė Vakarų Ukrainoje smogusi į geležinkelio infrastruktūrą, naudojamą kariniams kroviniams iš Europos vežti. Prieš tai Lenkija ir Ukraina pranešė, jog Maskva smogė į Varšuvą vykusiam keleiviniam traukiniui rajone prie pat Lenkijos sienos. „Tęsiami smūgiai Vakarų Ukrainos regionų geležinkelių infrastruktūrai, naudojamai kariniams kroviniams iš Europos šalių gabenti“, – sakoma Maskvos gynybos ministerijos pranešime.
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Lukašenka pasiuntė žinią kaimyninėms šalims
Baltarusija nieko neketina pulti, nes supranta, kad tai „tolygu mirčiai“, penktadienį lankydamasis Obuzo-Lesnovskio jungtinių pajėgų poligone Baranovičių rajone pareiškė Aliaksandras Lukašenka. Apie tai pranešė leidinys „Zerkalo“. „Kai kurie mus kaltina, kad neva rytoj ketiname ką nors užpulti. Kartoju: mes nieko neketiname užpulti, esame pragmatikai. Suprantame, kad jei ką nors užpultume, tarkim, vieną iš savo kaimynių, tai būtų tolygu mirčiai.
2026-09-11
Kyjive – sumaištis dėl naujo Putino ginklo
Naujieji Maskvos ilgojo nuotolio reaktyviniai dronai, skrendantys kelių kilometrų aukštyje ir beveik komercinio lėktuvo greičiu, kelia sumaištį ir yra didžiulis iššūkis labiau nei bet kada įtemptai Kyjivo oro gynybai. Pastarosiomis savaitėmis Maskva surengė prieš Ukrainos sostinę smogiamųjų dronų bangas, beveik nuolatiniai perspėjimai apie oro pavojų paralyžiavo miestą.
2026-09-09
Dar prieš mirtį Norvegijos karalius juokavo apie savo prabangų sarkofagą: „Tikiuosi, bus gerai paminkštintas“
„Sarkofagas“ buvo netikėtas žodis, kuriuo Norvegijos karalius Haraldas V pradėjo kalbą 2024 m. spalį, juokaudamas apie savo amžinojo poilsio vietą – 2 mln. dolerių vertės sarkofagą. Kol kas jo dizainas lieka paslaptyje. Monarchas šaipėsi iš neseniai vyriausybės biudžete pasirodžiusios eilutės: 20 mln. kronų, arba maždaug 2 mln. dolerių, skirtų finansuoti įmantrų karstą, kuriuo jis vieną dieną dalinsis su savo žmona karaliene Sonja.
2026-09-09
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Vokietijoje sulaikytas sabotažu įtariamas vyras: elektros tinklus bandė atakuoti savadarbėmis raketomis
Vokietijos policija sulaikė 48 metų vyrą, įtariamą keliais sabotažo aktais prieš šalies elektros tinklus, pranešė naujienų agentūros dpa šaltiniai. Pranešta, kad vyras buvo sulaikytas Vaisveilerio (Weisweiler) jėgainės rajone netoli vakarinio Acheno miesto, po kelias dienas trukusių tyrimų dėl virtinės incidentų svarbių infrastruktūros objektų vietose.
2026-09-08
Trumpo derybų planui – šaltas dušas: ekspertas paaiškino, kodėl proveržio nebus
Jungtinių Amerikos Valstijų sugrįžimas į derybų procesą labiau susijęs su įvaizdžiu, o ne esme. Rusija šiuo metu nėra tokioje padėtyje, kad būtų priversta daryti kokias nors nuolaidas. Tokią nuomonę pareiškė politikos analitikas ir „Good Politics“ komunikacijos bei vyriausybinių ryšių agentūros partneris Maksymas Džyhunas.
2026-09-08
Netikėta situacija JAV: saugumo sekretorių skraidinęs lėktuvas atliko avarinį nusileidimą
Lėktuvas, kuriuo skrido JAV vidaus saugumo sekretorius Markwayne'as Mullinas, trečiadienį buvo priverstas skubiai tūpti Vašingtone, sugedus vienam iš jo variklių. „Jungtinių Valstijų pakrančių apsaugos lakūnų dėka vieno variklio lėktuvo nusileidimas atrodė kaip įprastas“, – socialiniame tinkle X parašė M. Mullinas. „Grynas profesionalumas“ „Jokios panikos, tik grynas profesionalumas.
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Putinas skelbiasi, kad Rusijos pajėgos Ukrainoje juda į priekį sparčiau
Rusijos pajėgos Ukrainoje vis greičiau stumiasi į priekį ir Donecko srityje priartėjo prie Slovjansko, Kramatorsko ir Družkivkos miestų, pareiškė prezidentas Vladimiras Putinas. Padidėjusį invazinių pajėgų pagreitį rugpjūtį rodo ir Vašingtone įsikūrusio Karo tyrimų instituto (ISW) duomenys. Rusijos pajėgos atsiėmė Sviatohirską ir jau kaunasi Dobropilios gatvėse, antradienį Kirgizijos sostinėje Biškeke valstybinės žiniasklaidos atstovams sakė V. Putinas.
2026-09-02
Fedorovas skelbia: kuria savo gynybos įmonę
Buvęs Ukrainos gynybos ministras Mychaila Fedorovas paskelbė kuriantis savo gynybos technologijų įmonę. M. Fedorovas apie tai pranešė „Telegram“ kanale paskelbęs bendrą su JAV technologijų bendrovės „Palantir“ generaliniu direktoriumi Alexu Karpu vaizdo įrašą. Fedorovas paskelbė kuriantis savo gynybos technologijų įmonę „Dirbame kurdami savo gynybos technologijų įmonę. Pirmasis svarbiausias investuotojas bus Alexas Karpas, „Palantir“ generalinis direktorius“, – sakė M. Fedorovas.
2026-09-02
Estijos gynybos ministras: į šalies oro erdvę įskrido ukrainietiški dronai
Estijos gynybos ministras Hanno Pevkuras pareiškė, kad į šalies oro erdvę įskrido ukrainietiški dronai, ir akcentavo, jog šis incidentas atkreipia dėmesį į tai, kaip svarbu didinti paramą Ukrainai, be kita ko, tiekiant oro gynybos sistemas. Kaip praneša „Ukrinform“ korespondentas, H. Pevkuras šias pastabas išsakė žurnalistams prieš neformalų Europos Sąjungos gynybos ministrų susitikimą Airijoje.
2026-09-01
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Staigus potvynis JAV nacionaliniame parke: nušlavė purvo srautas, yra dingusių
Po staigaus potvynio JAV Didžiojo kanjono nacionaliniame parke gali būti dingę apie 15 žmonių, sekmadienį pranešė Nacionalinių parkų tarnyba. Žygeivių nufilmuotame vaizdo įraše matyti purvino vandens srautas, plūstantis taku ir po pėsčiųjų tiltais, rąstai ir kitos nuolaužos, plaukiančios patvinusiomis upėmis, girdėti duslus riaumojimas.
Turkijos ir Somalio pajėgos kartu išlaisvino piratų užgrobtą laivą Somalio vandenyse – nukauti 14 piratų
Turkijos karinis jūrų laivynas kartu su Somalio ginkluotosiomis pajėgomis išlaisvino Somalio vandenyse užgrobtą laivą ir po kelias dienas trukusio mūšio nukovė 14 piratų, šeštadienį pranešė Mogadišo vyriausybė. „Per dešimt dienų trukusią operaciją buvo sunaikinti keturi piratų naudoti laivai ir nukauta 14 piratų“, – sakoma Somalio vyriausybės pranešime. „Nuolatinis karinis spaudimas galiausiai privertė likusius piratus palikti laivą“, – priduriama pranešime.
Gazos Ruože – Izraelio ataka: taikėsi į „Hamas“ vadą
Izraelio kariuomenė pranešė šeštadienį smogusi „Hamas“ vadui Gazos Ruožo ligoninės komplekse. Palestiniečių teritorijos sveikatos apsaugos pareigūnai teigė, kad per Izraelio smūgius kitur žuvo trys žmonės. Kraujas toliau liejasi karo nuniokotame Gazos Ruože, nepaisant JAV remiamų paliaubų, įsigaliojusių 2025 m. spalį. Izraelis toliau taikosi į ginkluotus palestiniečius.
2026-08-29
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Migrantai mėtė akmenis į kareivius: praneša apie augančią įtampą Ispanijoje
Šeštadienį Seutoje, Ispanijos anklave Šiaurės Afrikoje, buvo suimti keturi marokiečiai migrantai, mėtę akmenis į patruliuojančius ispanų kareivius. Vienas iš jų, persekiodamas užpuolikus, parkrito ir susižeidė, sakė policijos atstovas. Tai buvo jau antras toks incidentas pastarosiomis dienomis mažytėje Šiaurės Afrikos teritorijoje. Ketvirtadienį buvo suimta 12 marokiečių migrantų, mėčiusių akmenis į Ispanijos kariškių automobilį ir sužeidusių vieną iš keturių jo keleivių.
2026-08-29
Procesija su Norvegijos karaliaus Haraldo karstu iš ligoninės išvyko į rūmus
Automobilių procesija su Norvegijos karaliaus Haraldo karstu iš Oslo universitetinės ligoninės penktadienio vakare pajudėjo į karališkuosius rūmus, parodė televizijos transliuoti kadrai. Gatvėje prie ligoninės susirinkę ligoninės darbuotojai ir praeiviai stebėjo, kaip procesija, kurioje dalyvavo ir karališkoji šeima, išvyko maršrutu per Oslo centrą.
Po Norvegijos karaliaus mirties – naujausia žinia: paaiškėjo, kas perims sostą
Naujasis Norvegijos karalius Hokonas VIII kitą antradienį, po savo tėvo Haraldo mirties, prisieks ištikimybę Konstitucijai. Datą penktadienį transliuotojui NRK paskelbė Norvegijos parlamento pirmininkas Masudas Gharahhani. Priesaika naujajam monarchui yra privaloma ir vyks parlamente, vadinamame Stortingu, netoli Karališkųjų rūmų Osle. Hokonas pakeis savo tėvą Haraldą V. 89 metų monarchas penktadienio rytą ramiai mirė Oslo ligoninėje. Naujasis karalius prisieks antradienį 13 val.
2026-08-28
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Daugiau kaip pusė lenkų mano, kad NATO gins Lenkiją
Lenkijoje atlikta apklausa parodė, kad daugiau nei pusė jaunų žmonių ir 58 proc. visų apklaustųjų mano, jog užpuolimo atveju NATO gintų Lenkiją. 22 proc. jaunimo ir 25 proc. visų apklaustųjų mano, kad Aljansas paliktų Lenkiją likimo valiai. 65 proc. jaunų lenkų neatmeta galimybės, kad užpuolus Lenkiją jie nerastų vietos pasislėpti, 19 proc. įsitikinę kitaip. Iš visų apklaustųjų 77 proc. abejojo, kad susiklosčius tokiai padėčiai jie galėtų rasti priedangą, 11 proc. tuo neabejojo.
2026-08-28
Iš Budanovo – niūri prognozė: „Deja, bijau, kad taip“
Šiuo metu Rusija nenori nutraukti karo ir nereikėtų tikėtis, kad ateinančią žiemą kovos baigsis, per nacionalinę televiziją pareiškė Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Kyryla Budanovas. „Manau, kad labai greitai visi pamatys derybas, tačiau jos bus susijusios daugiausia su techniniais klausimais ir pasirengimu kam nors svarbiam, ką, tikiuosi, galiausiai pasieksime. Dabar mes nesustabdysime karo. Ne todėl, kad nenorime, o tiesiog dėl to, kad tai nerealistiška“, – sakė K. Budanovas.
2026-08-28
Dronas pažeidė Moldovos oro erdvę
Trečiadienio vakarą bepilotis orlaivis pažeidė Moldovos oro erdvę, Rusijai vykdant atakas prieš Ukrainą. Apie tai pranešė „Newsmaker“, remdamasis Moldovos gynybos ministerija. „Po šiandienos Rusijos oro smūgių prieš Ukrainą įvyko neleistinas skrydis mūsų šalies oro erdvėje“, – pranešė Moldovos gynybos ministerija. Remiantis Nacionalinės armijos oro operacijų tarnybos pranešimu, 17.38 val.
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Latvijos prezidentas plačiau nekomentavo apie CŽA direktoriaus vizitą Maskvoje
Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius trečiadienį pareiškė, kad visi klausimai dėl JAV Centrinės žvalgybos agentūros (CŽA) direktoriaus Johno Ratcliffe'o vizito Maskvoje ir galimo JAV pareigūnų atvykimo į Latviją turėtų būti užduodami Jungtinėms Amerikos Valstijoms. Kaip pranešė „CBS News“ žurnalistė Jennifer Jacobs, J. Ratcliffe'as antradienį atvyko į Maskvą pokalbiams.
2026-08-26
Trumpas apie Irano lyderį Khamenei: „Nemanau, kad jis miręs“
JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pareiškė manantis, kad Irano aukščiausiasis lyderis, viešai nesirodantis nuo tada, kai vasarį perėmė valdžią po tėvo nužudymo, tebėra gyvas. „Nemanau, kad jis miręs. Jis buvo labai sunkiai sužeistas. Kairė kūno pusė, ranka, koja – viskas. (...) Bet nemanau, kad jis miręs“, – sakė D. Trumpas per pokalbį su konservatyviu radijo laidų vedėju Glennu Becku. Oficialiai Mojtaba Khamenei toliau vadovauja JAV ir Izraelio užpultai šaliai.
2026-08-26
Popiežiaus diplomatas Maskvoje perdavė Lavroui vienintelę žinią: „Pasakykime aiškiai“
Arkivyskupas Paulas Richardas Gallagheris, kurio pareigos atitinka Vatikano užsienio reikalų ministro, antradienį Maskvoje per susitikimą su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu paragino Rusiją nutraukti karą su Ukraina. „Pasakykime aiškiai: šis karas turi baigtis“, – sakė P. R. Gallagheris, stovėdamas šalia S. Lavrovo. „Šventasis Sostas ir toliau su dideliu susirūpinimu stebi karą Ukrainoje ir smerkia nekaltų žmonių kančias“, – sakė arkivyskupas.
2026-08-25
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Maskvoje – Vatikano diplomatas: koks jo tikslas?
Vatikano diplomatas pirmadienį pradeda vizitą Rusijoje, juo siekiama palaikyti dialogą su Maskva tvyrant įtemptiems tarptautiniams santykiams. Arkivyskupas Paulas Richardas Gallagheris, sekretorius santykiams su valstybėmis, yra aukščiausio rango Vatikano pareigūnas, apsilankęs šalyje nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios. Antradienį P. R. Gallagheris susitiks su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu.
2026-08-24
Berlyne – žiaurus išpuolis: žuvusios lenkės šeimą pasiekė skaudi žinia, pradėtas tyrimas
Lenkijos prokurorai pradėjo tyrimą dėl lenkės motinos mirties per įtariamą islamistų teroristinį išpuolį praėjusį savaitgalį Berlyne vykusio „Pride“ renginio metu, antradienį pranešė Varšuvos prokuratūra. Tyrimas atliekamas įtarus teroro išpuolį, pranešė valdžios atstovai. Berlyno meras Kai Wegneris teigė, kad auka buvo Lenkijos pilietė, buvusi Berlyne su dukra.
2026-07-28
„Tai būtų didžiulis smūgis Putinui“: įvardijo, kas gali sukelti chaosą Rusijoje
Rusijos kontrolės praradimas Kryme ar net reikšmingas jos pozicijų susilpnėjimas pusiasalyje gali tapti vienu rimčiausių smūgių Kremliaus režimui ir sukelti destabilizuojančius procesus Rusijoje, interviu „Ukrinform“ teigė atsargos majoras ir politikos analitikas Mychaila Basarabas. Pasak jo, Krymo reikšmė Rusijos vadovybei turi kur kas didesnę nei karinę ar geopolitinę vertę.
2026-07-27
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Taifūnas artėja prie Kinijos, evakuota 340 tūkst. žmonių
Taifūnui Noului artėjant prie pietų Kinijos, valdžios institucijos evakavo daugiau nei 340 tūkst. žmonių ir sustabdė darbus bei traukinių eismą, finansų centre Honkonge sustabdyti skrydžiai. Taifūnas sekmadienio rytą turėtų pasiekti pakrantę tarp Šendženo ir Haifengo Guangdongo provincijoje, pranešė Kinijos nacionalinis meteorologijos centras. Dėl taifūno šeštadienio vakarą buvo paskelbtas raudonas – aukščiausio lygio keturių pakopų sistemoje – perspėjimas.
Iš eksperto – perspėjimas Ukrainai: liko nedaug laiko
JAV prezidentas Donaldas Trumpas, vėl nukreipęs dėmesį nuo Irano į Ukrainą, gali mėginti pasiekti rezultatų taikydamas dvigubą spaudimą: remdamas Kyjivą spausti Rusiją ir tuo pačiu metu galbūt daryti spaudimą pačiai Ukrainai. Šią nuomonę interviu „Ukrinform“ išsakė Austrijos ginkluotųjų pajėgų pulkininkas Markusas Reisneris, Teresiano karo akademijos karininkų rengimo instituto vadovas.
2026-07-25
Atlanto vandenyne nuskendo keltas su 180 žmonių
Prie Gajanos krantų nuskendus keltui žuvo mažiausiai 27 žmonės, 83 dingo, pirmadienį pranešė ministras pirmininkas Markas Phillipsas, paieškos ir gelbėjimo operacijoms tęsiantis. M. Phillipsas teigė, kad iš laivo, kuriuo plaukė apie 180 žmonių, buvo išgelbėti 69 žmonės. Senas keltas „MV Barima“ šeštadienio vakarą nuskendo Atlanto vandenyne, plaukdamas iš sostinės Džordžtauno į atokią Port Kaitumos bendruomenę naftos turtingame Gajanos Esekibo regione netoli sienos su Venesuela.
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Latvija gavo žvalgybos duomenų apie Rusijos grėsmę: imtasi skubių veiksmų
Latvija sustiprino hidroelektrinės užtvankos upės aukštupyje už sostinės Rygos ir didžiulės požeminės dujų saugyklos apsaugą, gavusi žvalgybos duomenų, rodančių Rusijos keliamą grėsmę, naujienų agentūrai „Reuters“ ketvirtadienį sakė Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergas. Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos lyderiai neseniai perspėjo, kad Vakarų žvalgybos turi duomenų, jog Rusija planuoja provokacijas ir išpuolius prieš infrastruktūrą regione.
2026-07-17
Galinga audra Europos šalyje: teniso kamuoliukų dydžio kruša talžė viską, tūkstančiai liko be elektros
Per audras penktadienio naktį Prancūzijoje žuvo du žmonės, pranešė transliuotojas „France Info“. Vidurio Prancūzijoje esančiame Sen Vikturnjeno kaime moterį partrenkė ir pražudė virstantis medis, o pietrytiniame Izero regione kilo gaisras, kai žaibas trenkė į metalo apdirbimo dirbtuves ir pražudė savininką. 30-yje šalies administracinių rajonų buvo paskelbtas antras pagal griežtumą pavojaus lygis dėl numatomų audrų po užsitęsusios karščio bangos.
2026-07-17
Zelenskis įspėja apie grėsmę: štai ko gali griebtis Putinas
Volodymyras Zelenskis neatmeta galimybės, kad po Rusijos parlamento rinkimų prezidentas Vladimiras Putinas paskelbs visuotinę mobilizaciją. „Ar po Rusijos parlamento rinkimų gali kilti eskalacija? Rinkimų rezultatai jokiu būdu neturės įtakos šiai eskalacijai, nes rezultatas jau bus žinomas prieš balsavimą“, – po Ukrainos ir Pietryčių Europos susitikimo aukščiausiuoju lygius sakė V. Zelenskis.
2026-07-15
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Po vyriausybės griūties – Zelenskio sprendimas: štai ką siūlo į premjero postą
Prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Serhijus Koreckis yra labiausiai pasirengęs kandidatas į Ukrainos premjero postą. Prezidentas tai sakė per bendrą su Europos Komisijos pirmininke Ursula von der Leyen spaudos konferenciją. V. Zelenskis teigė, kad šiuo metu pagrindinė vyriausybės užduotis yra pasiruošimas žiemai. Ukraina ruošiasi žiemai „Prioritetai aiškūs – pasiruošimas žiemai.
2026-07-15
Virš Baltijos jūros – rusų lėktuvai: pakelti naikintuvai
Lenkijos gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas trečiadienį pranešė, kad virš Baltijos jūros vėl buvo perimti Rusijos karo lėktuvai. „Rusai vėl agresyviai stebėjo mūsų oro gynybos sistemų integracijos pratybas virš Baltijos jūros“, – socialiniame tinkle X parašė ministras ir pridūrė, kad dėl šios priežasties iš Malborko pakelti du budintys lėktuvai perėmė du iš Kaliningrado atskridusius rusų lėktuvus Su-30SM2. Pastebėti rusų lėktuvai Pasak ministro, Rusijos lėktuvai n...
2026-07-15
Vokietija: Rusija jau ruošiasi naujiems puolimams, grėsmė kyla Baltijos šalims
Rusija rengiasi tolesnei agresijai, kuri galėtų būti nukreipta prieš Baltijos šalis, Moldovą ir kitas vietas Europoje, o NATO ir toliau palaiko pakankamą atgrasymo lygį, trečiadienį per spaudos konferenciją Berlyne pareiškė Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas. „Matome aiškių įrodymų, kad Rusija ruošiasi tolesnei agresijai. Ji peržengia Ukrainos ribas, kelia grėsmę Baltijos šalims, Moldovai ir kitoms Europos dalims“, – sakė F. Merzas.
2026-07-15
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Nenori pakartoti Navalno likimo: prieš Putiną stojęs Rusijos politikas svarsto bėgti
Vienintelis prieš karą pasisakantis Rusijos politikas, planavęs rugsėjo mėnesį dalyvauti parlamento rinkimuose, antradienį pareiškė, kad Kremlius nori sutriuškinti jo kampaniją.
Černobylio draudžiamojoje zonoje kilo dar vienas gaisras: atskleidė, kas vyksta su radiacija
Ukrainos valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos gelbėtojams pavyko suvaldyti 1 hektaro ploto miško paklotės gaisrą Černobylio draudžiamojoje zonoje, pranešė tarnyba. Gesinimo darbai tęsiasi. Dėl greitų ir koordinuotų gelbėtojų veiksmų pavyko užkirsti kelią liepsnoms išplisti į didelius plotus. Tarnybos teigimu, padėtis visiškai kontroliuojama, imamasi priemonių visiškai užgesinti pavienius rusenančių žarijų židinius.
2026-07-14
Trumpas žada kreiptis į amerikiečius: jau dabar dėkoja už dėmesį
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad ketvirtadienį geriausiu laiku kreipsis į tautą. Jis tai pranešė smarkiai paaštrėjus JAV ir Irano karo veiksmams. „Prezidentas Trumpas ketvirtadienio vakarą, 21 val. Rytų pakrantės (penktadienį 3 val. Lietuvos) laiku pasakys kalbą tautai. Dėkoju už jūsų dėmesį šiam reikalui!“ – pirmadienį savo „Truth Social“ tinkle parašė D. Trumpas. Jis neatskleidė kalbos temos, o Baltieji rūmai iš karto neatsakė į prašymą pateikti išsamesnę informaciją.
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Zelenskis įvardijo, kas gali priversti Putiną sėsti prie derybų stalo
Ukrainos antibalistinės gynybos pajėgumų stiprinimas yra ne mažiau svarbus karo užbaigimui nei smūgiai Rusijos karo ekonomikai ar aktyvios operacijos fronto linijoje, pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis įraše „Telegram“ kanale. „Stiprūs ir pakankami antibalistiniai pajėgumai yra būtini norint užbaigti Rusijos karą su Ukraina. Jie yra ne mažiau svarbūs nei ilgojo ir vidutinio nuotolio smūgiai Rusijos karo ekonomikai ar aktyvios operacijos fronto linijoje.
2026-07-13
Rusijoje suimtas Kremliaus kritikas: rėžė tiesą apie Putiną
Pirmadienį Rusijos policija suėmė prieš karą pasisakantį Kremliaus kritiką, kadaise mėginusį kandidatuoti ir varžytis su prezidentu Vladimiru Putinu bei planavusį dalyvauti parlamento rinkimuose po dviejų mėnesių. 63 metų Borisas Nadeždinas Rusijoje išgarsėjo 2024 m., kai netikėtai sulaukė paramos kandidatuoti prieš V. Putiną tų metų prezidento rinkimuose. Po neilgai trukusios kampanijos jam tai buvo uždrausta.
2026-07-13