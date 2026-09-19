Lenkija vėl pakėlė naikintuvus

„Dėmesio. Rusijos Federacijai reaktyviniais bepiločiais orlaiviais atakuojant taikinius Ukrainoje, Lenkijos oro erdvėje pradėjo veikti kariniai orlaiviai“, – pranešė DORSZ.
DORSZ pridūrė, kad pagal nustatytas procedūras vadovybė per Oro operacijų centrą – Oro komponento vadovybę – pasitelkė turimas būtinas pajėgas bei priemones.
„Antžeminės oro gynybos ir radiolokacinės stebėjimo sistemos buvo parengtos veikti“, – pridūrė DORSZ.
DORSZ nurodė, kad operacija buvo prevencinė ir ja siekta užtikrinti Lenkijos oro erdvės saugumą, ypač su Ukraina besiribojančiuose regionuose.
„Operacinė vadovybė stebi padėtį, o visos jos pajėgos yra pasirengusios nedelsiant reaguoti“, – sakoma pranešime.
Netrukus po 10.30 val. (11.30 val. Lietuvos laiku) DORSZ paskelbė, kad operacija baigta, o visos antžeminės oro gynybos ir radiolokacinės stebėjimo sistemos grįžo prie įprastinės veiklos.
DORSZ pridūrė, kad Lenkijos oro erdvė nebuvo pažeista.
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