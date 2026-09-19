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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Lenkija vėl pakėlė naikintuvus

2026-09-19 12:21 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-19 12:21
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lenkija šeštadienio rytą pakėlė į orą karinius orlaivius savo oro erdvei apsaugoti, Rusijai tęsiant oro atakas prieš Ukrainą, platformoje „X“ pranešė Lenkijos ginkluotųjų pajėgų Operacinė vadovybė (DORSZ).

NATO naikintuvai (BNS nuotr.)

Lenkija šeštadienio rytą pakėlė į orą karinius orlaivius savo oro erdvei apsaugoti, Rusijai tęsiant oro atakas prieš Ukrainą, platformoje „X“ pranešė Lenkijos ginkluotųjų pajėgų Operacinė vadovybė (DORSZ).

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„Dėmesio. Rusijos Federacijai reaktyviniais bepiločiais orlaiviais atakuojant taikinius Ukrainoje, Lenkijos oro erdvėje pradėjo veikti kariniai orlaiviai“, – pranešė DORSZ.

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DORSZ pridūrė, kad pagal nustatytas procedūras vadovybė per Oro operacijų centrą – Oro komponento vadovybę – pasitelkė turimas būtinas pajėgas bei priemones.

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„Antžeminės oro gynybos ir radiolokacinės stebėjimo sistemos buvo parengtos veikti“, – pridūrė DORSZ.

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DORSZ nurodė, kad operacija buvo prevencinė ir ja siekta užtikrinti Lenkijos oro erdvės saugumą, ypač su Ukraina besiribojančiuose regionuose.

„Operacinė vadovybė stebi padėtį, o visos jos pajėgos yra pasirengusios nedelsiant reaguoti“, – sakoma pranešime.

Netrukus po 10.30 val. (11.30 val. Lietuvos laiku)  DORSZ paskelbė, kad operacija baigta, o visos antžeminės oro gynybos ir radiolokacinės stebėjimo sistemos grįžo prie įprastinės veiklos.

DORSZ pridūrė, kad Lenkijos oro erdvė nebuvo pažeista.

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Tai
Tai
2026-09-19 13:09
Tegul nesodina naikintuvu,kam po dešimt kartu kelt juos.
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Šiąnakt
Šiąnakt
2026-09-19 13:33
Ir virš Lietuvos naikintuvai malėsi,miegot nebuvo galima,nes taip jau yra,kad jų trasa tiesiai virš mūsų miestelio gyvenamųjų namų eina.
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