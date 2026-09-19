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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

JAV patvirtino 2,68 mlrd. dolerių vertės oro gynybos įrangos pardavimą Ukrainai

2026-09-19 10:26 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-19 10:26
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JAV Valstybės departamentas pritarė maždaug 2,68 mlrd. JAV dolerių vertės įrangos, skirtos Ukrainos oro gynybos pajėgumams vystyti ir modernizuoti, pardavimui.

JAV patvirtino 2,68 mlrd. dolerių vertės oro gynybos įrangos pardavimą Ukrainai Andrius Ufartas/ELTA

JAV Valstybės departamentas pritarė maždaug 2,68 mlrd. JAV dolerių vertės įrangos, skirtos Ukrainos oro gynybos pajėgumams vystyti ir modernizuoti, pardavimui.

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Apie tai Valstybės departamentas pranešė penktadienį, skelbia „Ukrinform“.

Ukraina paprašė parduoti jai įvairios oro gynybos įrangos ir priemonių, įskaitant raketas S-300 tipo sistemoms, raketas GAM-67, padidinto nuotolio lazeriu valdomų raketų sistemas, mobiliuosius paleidimo įrenginius ir jų modifikavimo rinkinius.

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Į sąrašą taip pat įtraukti kovos su dronais sistemoms skirti radarai RPS 202, priekabos su teleskopiniais stiebais, atsarginės dalys, programinė įranga, transportavimo paslaugos, taip pat inžinerinė, techninė ir logistinė parama.

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Jei susitarimas bus užbaigtas, Ukraina pirkinį finansuos Europos įnašais ir ankstesnės JAV administracijos skirtomis karinio finansavimo lėšomis.

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Kartu JAV lėšos bus įskaitytos kaip Jungtinių Valstijų įnašas į Ukrainos atstatymo investicijų fondą.

Valstybės departamentas pabrėžė, kad siūlomu pardavimu siekiama sustiprinti Ukrainos gebėjimus atremti esamas ir būsimas grėsmes.

Rangovai bus atrinkti konkurso būdu.

Paskelbtame sąraše neminimos oro gynybos sistemos „Patriot“ ar joms skirtos raketos.

Kaip pranešė „Ukrinform“, šiemet Valstybės departamentas pritarė keliems ginklų ir karinės įrangos pardavimams, įskaitant gegužę – 373,6 mln. JAV dolerių vertės rinkinių, skirtų įprastoms aviacinėms bomboms perdaryti į valdomuosius šaudmenis, taip pat daugiau kaip 100 mln. JAV dolerių vertės įrangos, skirtos „Hawk“ raketų „žemė–oras“ sistemoms palaikyti.

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Mokės
Mokės
2026-09-19 10:32
Debilai Europa ...va tokia pagalba
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Mirk iš juoko
Mirk iš juoko
2026-09-19 10:39
Patys jankiai išprovokuoja autistines šalis kariauti, o paskui jiems ir ginklus parduoda po brangiai....o tada ateina kaip gelbėtojai ir dar pasiima šalies resursus už dyką....atspėkit kuri tauta stovi už tokių globalių dealų ???
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Z1000
Z1000
2026-09-19 12:30
Ei tu tuasr klaune 14 maidanu ar ruskei sukėlė kad atmatą tu komentarine dar mažai duoda tiems ukrams Krymas rusų ir 4 regijonai rusų Odesa dega kujavas dega uostai uždaryti ir ką lavonmausi tu ukrų ir jo tu dėl tu ruskiu taip pergyveni ką
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