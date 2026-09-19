JAV patvirtino 2,68 mlrd. dolerių vertės oro gynybos įrangos pardavimą Ukrainai

Apie tai Valstybės departamentas pranešė penktadienį, skelbia „Ukrinform“.
Ukraina paprašė parduoti jai įvairios oro gynybos įrangos ir priemonių, įskaitant raketas S-300 tipo sistemoms, raketas GAM-67, padidinto nuotolio lazeriu valdomų raketų sistemas, mobiliuosius paleidimo įrenginius ir jų modifikavimo rinkinius.
Į sąrašą taip pat įtraukti kovos su dronais sistemoms skirti radarai RPS 202, priekabos su teleskopiniais stiebais, atsarginės dalys, programinė įranga, transportavimo paslaugos, taip pat inžinerinė, techninė ir logistinė parama.
Jei susitarimas bus užbaigtas, Ukraina pirkinį finansuos Europos įnašais ir ankstesnės JAV administracijos skirtomis karinio finansavimo lėšomis.
Kartu JAV lėšos bus įskaitytos kaip Jungtinių Valstijų įnašas į Ukrainos atstatymo investicijų fondą.
Valstybės departamentas pabrėžė, kad siūlomu pardavimu siekiama sustiprinti Ukrainos gebėjimus atremti esamas ir būsimas grėsmes.
Rangovai bus atrinkti konkurso būdu.
Paskelbtame sąraše neminimos oro gynybos sistemos „Patriot“ ar joms skirtos raketos.
Kaip pranešė „Ukrinform“, šiemet Valstybės departamentas pritarė keliems ginklų ir karinės įrangos pardavimams, įskaitant gegužę – 373,6 mln. JAV dolerių vertės rinkinių, skirtų įprastoms aviacinėms bomboms perdaryti į valdomuosius šaudmenis, taip pat daugiau kaip 100 mln. JAV dolerių vertės įrangos, skirtos „Hawk“ raketų „žemė–oras“ sistemoms palaikyti.
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