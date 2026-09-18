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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusija į „užsienio agentų“ sąrašą įtraukė garsų režisierių: kaltina dėl karo kritikos

2026-09-18 22:14 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-18 22:14
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Rusija penktadienį pranešė įtraukusi Kanų kino festivalio Didįjį prizą pelniusio niūraus, Rusijos karo prieš Ukrainą fone sukurto filmo „Minotauras“ režisierių į „užsienio agentų“ sąrašą.

Rusijos vėliava. Gedimino Savickio (ELTA) nuotr
GALERIJA (13)

Rusija penktadienį pranešė įtraukusi Kanų kino festivalio Didįjį prizą pelniusio niūraus, Rusijos karo prieš Ukrainą fone sukurto filmo „Minotauras“ režisierių į „užsienio agentų“ sąrašą.

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Andrejaus Zviagincevo filmo premjera įvyko gegužę Kanų kino festivalyje. Jame pasakojama apie Rusijos provincijoje gyvenantį smulkų oligarchą, kuris sugalvoja pražūtingą būdą, kaip aprūpinti karo mašiną.

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Rusijos teisingumo ministerija penktadienį apkaltino A. Zviagincevą skleidus melagingą informaciją apie Rusijos Federacijos valdžios institucijų priimtus sprendimus ir jų vykdomą politiką.

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„Jis bendravo su užsienio agentais ir gyvena už Rusijos Federacijos ribų“, – nurodė ministerija.

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62 metų Sibire gimęs kino kūrėjas gyvena Prancūzijoje.

A. Zviagincevas į šį sprendimą kol kas nesureagavo.

(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Režisierius ragino Putiną nutraukti karą

Gegužę atsiimdamas Didįjį prizą A. Zviagincevas paragino Rusijos vadovą Vadimirą Putiną nutraukti skerdynes. „Visas pasaulis to laukia“, – pridūrė jis.

„Užsienio agento“ statusas, kurį Rusijos valdžia suteikia Kremliaus ir karo prieš Ukrainą kritikams, neleidžia asmeniui eiti valstybinių pareigų ir įpareigoja jį registruoti savo veiklą valdžios institucijose.

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Kovą Rusija „užsienio agentu“ paskelbė vieną iš „Oskarą“ pelniusio dokumentinio filmo „Ponas Niekas prieš Putiną“ („Mr Nobody Against Putin“) režisierių, apkaltinusi jį skleidus netikslią informaciją apie karą prieš Ukrainą.

Nuo 2022 m., kai pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, Rusija ėmėsi teisinių veiksmų prieš tūkstančius šio karo kritikų.

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