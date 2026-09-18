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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Putino aplinkoje kyla nerimas: pareigūnai perkelia turtą ir siunčia artimuosius į užsienį

2026-09-18 20:47 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-18 20:47
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Rusijos pareigūnai nerimauja dėl galimos naujos mobilizacijos ir perkelia turtą į užsienį. Jie taip pat ragina savo artimuosius išvykti iš Rusijos, praneša „Bloomberg“.

Vladimiras Putinas (tv3.lt koliažas)
GALERIJA (13)

Rusijos pareigūnai nerimauja dėl galimos naujos mobilizacijos ir perkelia turtą į užsienį. Jie taip pat ragina savo artimuosius išvykti iš Rusijos, praneša „Bloomberg“.

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Rusijoje vis labiau nerimaujama, kad šalies vadovas Vladimiras Putinas netrukus gali paskelbti naują plataus masto mobilizaciją. Tai gali įvykti po šį savaitgalį vykstančių parlamento rinkimų.

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Baimė plinta ir tarp Kremliaus pareigūnų bei karinių komisariatų darbuotojų.

Pastaraisiais mėnesiais jie stengėsi atsidaryti sąskaitas užsienio bankuose ir perkelti turtą į užsienį. Tuo pat metu jie ragina draugus ir artimuosius išvykti iš Rusijos, rodo dokumentai, su kuriais susipažino „Bloomberg News“.

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Nors V. Putinas neigia planuojantis mobilizaciją, vienas Europos saugumo pareigūnas teigė, kad Rusija ruošiasi iki metų pabaigos pašaukti dar 300 tūkst. vyrų.

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Šį kartą oficialaus mobilizacijos paskelbimo gali ir nebūti. Kremlius tyliai sukūrė skaitmeninę infrastruktūrą žmonėms šaukti į karinę tarnybą ir kartu uždaro galimus pasitraukimo iš šalies kelius.

(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Rusijoje ruošiamasi mobilizacijai

Kremlius mobilizacijos pastangas greičiausiai sutelks tuose regionuose, kuriuose per rinkimus bus parodytas didžiausias palaikymas V. Putinui, teigia Berlyne veikiančio Carnegie Rusijos ir Eurazijos centro politologė Jekaterina Šulman.

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Europos pareigūnų teigimu, V. Putinas dar nėra priėmęs galutinio sprendimo dėl mobilizacijos.

Per 2022 metų mobilizaciją šaukimai buvo įteikiami popieriniu formatu. Tačiau dabar Rusijos skaitmeninis Vieningasis karinės prievolės registras automatiškai susietas su: mokesčių institucijomis, policijos duomenų bazėmis, medicininiais įrašais, turto registrais ir pasienio kontrolės sistemomis.

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Pagal atnaujintas taisykles elektroninis šaukimas teisiškai laikomas įteiktu praėjus septynioms dienoms nuo jo paskelbimo interneto portale, nepriklausomai nuo to, ar gavėjas jį atidarė.

Automatinis draudimas išvykti iš šalies pasienio kontrolės punktuose įsigalioja iš karto po šaukimo paskelbimo ir neleidžia asmeniui palikti Rusijos.

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Kaip skelbta anksčiau, nepaisant Rusijos pranašumo žmonių ir ekonominių išteklių srityse, Kremliaus vadovui Vladimirui Putinui, net ir paskelbus naują mobilizaciją, greičiausiai nepavyktų pasiekti savo karinių tikslų, teigia buvęs JAV CŽA vadovas Davidas Petraeusas.

Be to, 2026 metais Rusijos kariuomenės sutartininkų verbavimo tempas toliau mažėja, nors vienkartinės išmokos už sutarties pasirašymą buvo padidintos.

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Dumb
Dumb
2026-09-18 21:20
Vargšai ruskiai =/
Geriau dvės ukrainos pievoj, nei kovos gatvese pries issigimeli...
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!
!
2026-09-19 07:26
Kokia silpna ta Rasieja! Nejaugi negali nuveiktu 1 Putino? Butu ramu ir taika! O, dabar oligarchai BIJO Liliputino! Atsisuktu visa Armija kaip Chekoslovakijos- Cheuseskam! Ir butu visam pasaulyje taika. Kiti bijotu,,,,,
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Kas liečia LT
Kas liečia LT
2026-09-18 21:00
Mūsų korumpuotos gaujos valdžioje už pinigus ar be jų dar daugiau šių vabalų prisileis.
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