Dronas kliudė Rusijos atominę elektrinę: TATENA siunčia perspėjimą

Pranešta, kad TATENA buvo informuota, jog ketvirtadienį incidento metu atominė elektrinė veikė. Tačiau gaisras nekilo ir elektrinė toliau veikė.
TATENA generalinis direktorius Rafaelis Grossi dar kartą pabrėžė, kad bet kokios atakos prieš branduolinius objektus gali kelti grėsmę branduolinei saugai ir todėl yra nepriimtinos.
R. Grossi paragino laikytis karinio santūrumo, „kad būtų išvengta branduolinės avarijos rizikos“, sakoma jo pranešime socialiniame tinkle X.
Pasak Rusijos žiniasklaidos, 2025 m. rugpjūtį Rusijos oro gynyba numušė ukrainiečių kovinį droną netoli Kursko atominės elektrinės, esančios netoli Ukrainos sienos.
Ukrainos atakos
Rusijos Kursko sritis ribojasi su Ukraina, jau daugiau kaip puspenktų metų atremiančia Rusijos agresiją.
Pasienio teritorija ne kartą tapo Ukrainos atakų taikiniu. 2024 m. Kyjivo pajėgos netikėtai įsiveržė į šią sritį ir kelis mėnesius kontroliavo dalį jos teritorijos.
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