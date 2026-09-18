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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Dronas kliudė Rusijos atominę elektrinę: TATENA siunčia perspėjimą

2026-09-18 20:08 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-18 20:08
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Tarptautinės atominės energetikos agentūros (TATENA) duomenimis, Rusijos Kursko atominės elektrinės aušinimo bokštą kliudė dronas. 

Karas Ukrainoje (nuotr. Telegram)
GALERIJA (13)

Tarptautinės atominės energetikos agentūros (TATENA) duomenimis, Rusijos Kursko atominės elektrinės aušinimo bokštą kliudė dronas. 

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Pranešta, kad TATENA buvo informuota, jog ketvirtadienį incidento metu atominė elektrinė veikė. Tačiau gaisras nekilo ir elektrinė toliau veikė. 

TATENA generalinis direktorius Rafaelis Grossi dar kartą pabrėžė, kad bet kokios atakos prieš branduolinius objektus gali kelti grėsmę branduolinei saugai ir todėl yra nepriimtinos. 

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R. Grossi paragino laikytis karinio santūrumo, „kad būtų išvengta branduolinės avarijos rizikos“, sakoma jo pranešime socialiniame tinkle X. 

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Pasak Rusijos žiniasklaidos, 2025 m. rugpjūtį Rusijos oro gynyba numušė ukrainiečių kovinį droną netoli Kursko atominės elektrinės, esančios netoli Ukrainos sienos.

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(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Ukrainos atakos

Rusijos Kursko sritis ribojasi su Ukraina, jau daugiau kaip puspenktų metų atremiančia Rusijos agresiją.

Pasienio teritorija ne kartą tapo Ukrainos atakų taikiniu. 2024 m. Kyjivo pajėgos netikėtai įsiveržė į šią sritį ir kelis mėnesius kontroliavo dalį jos teritorijos.

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Visiškas debilumas...
Visiškas debilumas...
2026-09-18 21:21
Atrodo komentatoriai kasdien vis labiau grimsta į beprotybę...- jeigu pas kaimynus sprogs AE?-- manot nuo to LR ir jos tokiems glušams "komentatoriams" bus geriau?
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Pideras
Pideras
2026-09-18 21:18
Esi ne karys ...eik pampersa iskrypeli pasikeisti
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!
!
2026-09-18 22:38
Blogai, kai žmogus galvą turi ,o smegenų ir supratimo NAU...!
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