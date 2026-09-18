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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

NYT: Trumpo pasiuntiniai per derybas priminė Putinui, kad dar prieš metus jis žadėjo užimti visą Donbasą

2026-09-18 19:26 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-18 19:26
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JAV specialieji pasiuntiniai Jaredas Kushneris ir Steve'as Witkoffas, rugsėjį lankęsi Maskvoje ir vedę derybas su Vladimiru Putinu, per pokalbį Kremliuje priminė Rusijos vadovui jo neįvykdytus pažadus užimti visą Ukrainos Donecko sritį. Apie tai, remdamasis su derybų eiga susipažinusiu šaltiniu ir Donaldo Trumpo administracijos pareigūnu, rašo „The New York Times“.

Rusijos atstovas po Putino vizito: „Visi dar atšliauš, dar prašys pasigailėti“ (nuotr. Telegram)
GALERIJA (13)

JAV specialieji pasiuntiniai Jaredas Kushneris ir Steve'as Witkoffas, rugsėjį lankęsi Maskvoje ir vedę derybas su Vladimiru Putinu, per pokalbį Kremliuje priminė Rusijos vadovui jo neįvykdytus pažadus užimti visą Ukrainos Donecko sritį. Apie tai, remdamasis su derybų eiga susipažinusiu šaltiniu ir Donaldo Trumpo administracijos pareigūnu, rašo „The New York Times“.

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Pasak V. Putino padėjėjo Jurijaus Ušakovo, Rusijos vadovas S. Witkoffui ir J. Kushneriui pasakojo apie „realius Rusijos kariuomenės laimėjimus ir jos judėjimą į priekį kovos veiksmų zonoje“, taip pat reiškė įsitikinimą, kad „pasieks savo specialiosios karinės operacijos tikslus“.

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Ši vadinamoji operacija jau trunka ilgiau nei Antrasis pasaulinis karas.

(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

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„Tą patį sakėte ir prieš metus“

NYT duomenimis, V. Putinas tikino, kad jo kariuomenė „per artimiausius kelis mėnesius“ perims viso Donbaso kontrolę.

„Su visa pagarba, bet tą patį mums sakėte ir prieš metus“, – V. Putinui atsakė J. Kushneris.

„Kokia tikimybė, kad po metų mes vėl sugrįšime čia ir jūs vėl kalbėsite tą patį? Gal neverta prarasti dar vienų metų?“ – jo klausė J. Kushneris, teigia NYT šaltinis.

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Tris valandas trukusios derybos, kurios J. Kushneriui buvo jau trečiasis vizitas Maskvoje, o S. Witkoffui – aštuntasis, proveržio neatnešė.

Kaip anksčiau „Bloomberg“ pasakojo šaltiniai, V. Putinas ir toliau reikalauja, kad visa Donecko sritis pereitų Rusijos kontrolėn, ir tiki, jog kariuomenė ją užims per artimiausią pusmetį.

Karo studijų instituto (ISW) skaičiavimais, nuo invazijos į Ukrainą pradžios V. Putinas mažiausiai 15 kartų nukėlė kariuomenei nustatytą terminą užimti Donbasą.

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Qwerty
Qwerty
2026-09-19 01:16
Oho koks sumanus, nepakeiciamas derybinkas tas Kushneris. Mestelejo Putinui tokia genialia fraze, kuri nepaliko jam jokio kito pasirinkimo kaip tik uzbaigti kara :DDDD
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Idomu
Idomu
2026-09-18 21:15
O zelinskiui priminė kad žadėjo Krymą 2024 rugpjūčio mėnesį susigrąžinti...Baidenas laukia kvietimo pažvejoti
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