NYT: Trumpo pasiuntiniai per derybas priminė Putinui, kad dar prieš metus jis žadėjo užimti visą Donbasą

Pasak V. Putino padėjėjo Jurijaus Ušakovo, Rusijos vadovas S. Witkoffui ir J. Kushneriui pasakojo apie „realius Rusijos kariuomenės laimėjimus ir jos judėjimą į priekį kovos veiksmų zonoje“, taip pat reiškė įsitikinimą, kad „pasieks savo specialiosios karinės operacijos tikslus“.
Ši vadinamoji operacija jau trunka ilgiau nei Antrasis pasaulinis karas.
„Tą patį sakėte ir prieš metus“
NYT duomenimis, V. Putinas tikino, kad jo kariuomenė „per artimiausius kelis mėnesius“ perims viso Donbaso kontrolę.
„Su visa pagarba, bet tą patį mums sakėte ir prieš metus“, – V. Putinui atsakė J. Kushneris.
„Kokia tikimybė, kad po metų mes vėl sugrįšime čia ir jūs vėl kalbėsite tą patį? Gal neverta prarasti dar vienų metų?“ – jo klausė J. Kushneris, teigia NYT šaltinis.
Tris valandas trukusios derybos, kurios J. Kushneriui buvo jau trečiasis vizitas Maskvoje, o S. Witkoffui – aštuntasis, proveržio neatnešė.
Kaip anksčiau „Bloomberg“ pasakojo šaltiniai, V. Putinas ir toliau reikalauja, kad visa Donecko sritis pereitų Rusijos kontrolėn, ir tiki, jog kariuomenė ją užims per artimiausią pusmetį.
Karo studijų instituto (ISW) skaičiavimais, nuo invazijos į Ukrainą pradžios V. Putinas mažiausiai 15 kartų nukėlė kariuomenei nustatytą terminą užimti Donbasą.
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