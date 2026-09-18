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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Sankcijos Rusijai pakibo ant plauko: ES liko vos kelios dienos priimti sprendimą

2026-09-18 18:58 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-18 18:58
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Europos Sąjungos Nuolatinių atstovų komitetui (COREPER) dar kartą nepavyko susitarti, kad būtų pratęstos ES sankcijos Rusijai už Ukrainos teritorinio vientisumo pažeidimus, kitas jo posėdis numatytas rugsėjo 21 d., pirmadienį, pranešė naujienų portalas „Ukrainska pravda“. 

Europos Sąjungos vėliava Žygimantas Gedvila/ELTA
GALERIJA (13)

Europos Sąjungos Nuolatinių atstovų komitetui (COREPER) dar kartą nepavyko susitarti, kad būtų pratęstos ES sankcijos Rusijai už Ukrainos teritorinio vientisumo pažeidimus, kitas jo posėdis numatytas rugsėjo 21 d., pirmadienį, pranešė naujienų portalas „Ukrainska pravda“. 

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„Ambasadoriai šį rytą susitiko COREPER posėdyje, tačiau nesusitarė dėl sankcijų pratęsimo. Sutarta, kad diskusija bus tęsiama pirmadienį“, – sakė vienas iš portalo šaltinių.

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Sankcijų galiojimas baigsis antradienį, rugsėjo 22 dieną, vidurnaktį. 

ES sankcijų režimas Rusijai už Ukrainos teritorinio vientisumo ir suvereniteto pažeidimus taikomas beveik 3 tūkst. asmenų ir subjektų, laikomų atsakingais už Rusijos karą su Ukraina, įskaitant Kremliaus vadovą Vladimirą Putiną ir Rusijos užsienio reikalų ministrą Sergejų Lavrovą. 

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Rugsėjo 14 d. ES septynioms dienoms pratęsė sankcijų režimą dėl Ukrainos teritorinio vientisumo ir suvereniteto pažeidimų, nes Slovakija ir Prancūzija toliau reikalauja iš sankcijų sąrašo išbraukti du Rusijos oligarchus. 

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(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Sankcijos Rusijai

Anksčiau leidinio šaltiniai Prancūzijos diplomatiniuose sluoksniuose paaiškino, kodėl Paryžius nori, kad sankcijos Ališeriui Usmanovui būtų panaikintos.

Vėliau paaiškėjo, kad Prancūzija planuoja „iškeisti“ A. Usmanovo išbraukimą iš sankcijų sąrašo į kelių šiuo metu Azerbaidžane įkalintų Prancūzijos piliečių paleidimą.

Anksčiau ES pratęsė sankcijas asmenims kovo 14 dieną. Tuo metu Slovakija taip pat iki paskutinės akimirkos siekė, kad iš sąrašo būtų išbraukti Rusijos oligarchai Michailas Fridmanas ir A. Usmanovas.

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