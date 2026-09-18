Sankcijos Rusijai pakibo ant plauko: ES liko vos kelios dienos priimti sprendimą

„Ambasadoriai šį rytą susitiko COREPER posėdyje, tačiau nesusitarė dėl sankcijų pratęsimo. Sutarta, kad diskusija bus tęsiama pirmadienį“, – sakė vienas iš portalo šaltinių.
Sankcijų galiojimas baigsis antradienį, rugsėjo 22 dieną, vidurnaktį.
ES sankcijų režimas Rusijai už Ukrainos teritorinio vientisumo ir suvereniteto pažeidimus taikomas beveik 3 tūkst. asmenų ir subjektų, laikomų atsakingais už Rusijos karą su Ukraina, įskaitant Kremliaus vadovą Vladimirą Putiną ir Rusijos užsienio reikalų ministrą Sergejų Lavrovą.
Rugsėjo 14 d. ES septynioms dienoms pratęsė sankcijų režimą dėl Ukrainos teritorinio vientisumo ir suvereniteto pažeidimų, nes Slovakija ir Prancūzija toliau reikalauja iš sankcijų sąrašo išbraukti du Rusijos oligarchus.
Sankcijos Rusijai
Anksčiau leidinio šaltiniai Prancūzijos diplomatiniuose sluoksniuose paaiškino, kodėl Paryžius nori, kad sankcijos Ališeriui Usmanovui būtų panaikintos.
Vėliau paaiškėjo, kad Prancūzija planuoja „iškeisti“ A. Usmanovo išbraukimą iš sankcijų sąrašo į kelių šiuo metu Azerbaidžane įkalintų Prancūzijos piliečių paleidimą.
Anksčiau ES pratęsė sankcijas asmenims kovo 14 dieną. Tuo metu Slovakija taip pat iki paskutinės akimirkos siekė, kad iš sąrašo būtų išbraukti Rusijos oligarchai Michailas Fridmanas ir A. Usmanovas.
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