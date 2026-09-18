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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

„Reuters“: Kremlius ir Vokietijos AfD rengia svarbų susitikimą dėl dujų

2026-09-18 19:04 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-18 19:04
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Kremliaus atstovai ir kraštutinių dešiniųjų Vokietijos partijos „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) vadovybė pradėjo rengti susitikimą, kuriame planuojama aptarti rusiškų dujų tiekimo Vokietijai atnaujinimą. Apie tai, remdamasi šaltiniais, praneša „Reuters“.

Europos gali laukti brangi žiema: susiduriame su tolimo karo pasekmėmis (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (13)

Kremliaus atstovai ir kraštutinių dešiniųjų Vokietijos partijos „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) vadovybė pradėjo rengti susitikimą, kuriame planuojama aptarti rusiškų dujų tiekimo Vokietijai atnaujinimą. Apie tai, remdamasi šaltiniais, praneša „Reuters“.

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Agentūros pašnekovų teigimu, būsimame susitikime turėtų dalyvauti Rusijos prezidento specialusis atstovas investicijų ir ekonominio bendradarbiavimo su užsienio šalimis klausimais Kirilas Dmitrijevas, taip pat AfD bendrapirmininkiai Alice Weidel ir Tino Chrupalla. Susitikimas gali įvykti kitų metų kovą.

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Vienas iš agentūros šaltinių pažymėjo, kad susitikimas įvyks tik tuo atveju, jei prieš tai bus suderintas preliminarus taikos susitarimas tarp Ukrainos ir Rusijos. Pasak jo, susitikimo organizatoriai tikisi, kad jis suburs AfD, Rusijos ir JAV atstovus.

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Kaip galimos susitikimo vietos buvo įvardyti Izraelis, Jungtiniai Arabų Emyratai arba Indija, pridūrė agentūros šaltinis.

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Vienas iš pašnekovų taip pat teigė, kad organizatoriai tikėjosi, jog susitikime dalyvaus ir JAV prezidento specialieji pasiuntiniai Steve'as Witkoffas bei Jaredas Kushneris. Tačiau aukšto rango JAV pareigūnas žurnalistams sakė, kad S. Witkoffas ir J. Kushneris apie siūlomą susitikimą nebuvo informuoti ir kvietimų į jį negavo.

Vieno iš agentūros šaltinių teigimu, AfD tikisi, kad šis susitikimas pademonstruos partijos kompetenciją užsienio politikos srityje ir nepalankioje šviesoje parodys Vokietijos vyriausybę dėl jos „neveiklumo sprendžiant didelių energijos kainų problemą“.

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Žurnalistai priminė, kad iki sankcijų, įvestų dėl plataus masto invazijos į Ukrainą, Rusija tiekė daugiau nei trečdalį Vokietijos importuojamos žalios naftos ir daugiau nei pusę gamtinių dujų.

A. Weidelis anksčiau pasisakė už draudimo importuoti rusišką naftą ir dujas panaikinimą.

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FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

AfD pažadėjo nutraukti pagalbą Ukrainai

Anksčiau kraštutinių dešiniųjų Vokietijos partijos „Alternatyva Vokietijai“ lyderė Alice Weidel pareiškė, kad jos partija nori nutraukti finansinės ir karinės pagalbos Ukrainai teikimą. Ji taip pat pažadėjo pareikalauti, kad Ukraina grąžintų dideles pinigų sumas.

Be to, AfD lyderė paragino panaikinti išmokas daliai Vokietijoje gyvenančių ukrainiečių, ypač karo prievolininkams.

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