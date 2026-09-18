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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis prabilo apie „kosminę“ Ukrainos problemą: paaiškino, kas vyksta

2026-09-18 20:03 / šaltinis: tv3.lt / Parengė:
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Autorius(-ė) Gabija Kavolėlytė
šaltinis: tv3.lt / Parengė:
2026-09-18 20:03
Pridėkite kaip šaltinį Google

Šiuo metu Ukraina susiduria su milžiniška skyle valstybės biudžete. Tačiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis per žiniasklaidos konferenciją „Karpatų aštuoneto“ susitikime pareiškė, kad jau yra pasiūlymų, kaip spręsti šią problemą, praneša Ukrainos prezidento biuras.

Volodymyras Zelenskis (EPA-ELTA nuotr.)
GALERIJA (13)

Šiuo metu Ukraina susiduria su milžiniška skyle valstybės biudžete. Tačiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis per žiniasklaidos konferenciją „Karpatų aštuoneto“ susitikime pareiškė, kad jau yra pasiūlymų, kaip spręsti šią problemą, praneša Ukrainos prezidento biuras.

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Pasak prezidento, Ukraina susiduria su „kosminiu finansavimo deficitu“, tačiau ieško būdų, kaip išspręsti šią problemą.

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„Vakar kalbėjomės su Europos Komisijos pirmininke Ursula von der Leyen ir netrukus su ja susitiksime. Rengiame keletą pasiūlymų, kaip spręsti deficitą – tą, apie kurį kalbėjau, tarp mūsų kalbant, kosminį“, – sakė V. Zelenskis.

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Jis pabrėžė, kad Ukraina ras išeitį iš susidariusios padėties, rašo „RBC-Ukraine“.

„Kai kuriuos sprendimus jau žinau. Jau yra susitarimų“, – pridūrė Ukrainos prezidentas.

(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

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Dronų bandymai Ukrainoje

Jis taip pat pranešė, kad Ukraina ruošiasi gaminti dideliu greičiu skriejančius dronus perėmėjus.

Kaip skelbta anksčiau, dvi Ukrainos bendrovės sėkmingai atliko naujų dronų perėmėjų kovinius bandymus. Pasak V. Zelenskio, jais buvo numuštas reaktyvinis Rusijos dronas „Shahed“.

Šalies vadovas taip pat pažymėjo, kad Karpatų šalių aukščiausiojo lygio susitikimas Ukrainoje rengiamas pirmą kartą ir jame dalyvauja aštuonių kaimyninių valstybių regionų bei bendruomenių atstovai.

„Karpatų aštuoneto“ sukūrimu siekiama suartinti šalis ir įsteigti naują platformą bendriems iššūkiams spręsti.

Be to, V. Zelenskis pranešė, kad Kyjivas rengiasi deryboms su JAV atstovais. Pasak jo, šiais kontaktais siekiama sustiprinti Ukrainos pozicijas kovoje su Rusija.

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Nu nx
Nu nx
2026-09-18 21:33
Viską žydai ten išvogė.Kaip skėriai.Iš ES 90 mlrd.neseniai gavo ir jau 27 mlrd. trūksta.Bet nieko,nenusiminkit žydai,eurolochai jums dar duos.Kiek liepsite,tiek ir duos.Savo žmonėms paskutines numaus,bet duos.Slava blt ukraine.
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Jei neklystu?
Jei neklystu?
2026-09-19 13:03
Taigi, Kubilius kosmoso specialistas, jis tikrai gali padėti! Jis sėkmingai sudalyvavęs ir Lietuvos turto prichvatizavime!
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Ajei
Ajei
2026-09-19 01:05
Pinigų trūksta, o atlyginimus rada sau kelia , idiotisimo
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