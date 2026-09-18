Zelenskis prabilo apie „kosminę“ Ukrainos problemą: paaiškino, kas vyksta

Pasak prezidento, Ukraina susiduria su „kosminiu finansavimo deficitu“, tačiau ieško būdų, kaip išspręsti šią problemą.
„Vakar kalbėjomės su Europos Komisijos pirmininke Ursula von der Leyen ir netrukus su ja susitiksime. Rengiame keletą pasiūlymų, kaip spręsti deficitą – tą, apie kurį kalbėjau, tarp mūsų kalbant, kosminį“, – sakė V. Zelenskis.
Jis pabrėžė, kad Ukraina ras išeitį iš susidariusios padėties, rašo „RBC-Ukraine“.
„Kai kuriuos sprendimus jau žinau. Jau yra susitarimų“, – pridūrė Ukrainos prezidentas.
Dronų bandymai Ukrainoje
Jis taip pat pranešė, kad Ukraina ruošiasi gaminti dideliu greičiu skriejančius dronus perėmėjus.
Kaip skelbta anksčiau, dvi Ukrainos bendrovės sėkmingai atliko naujų dronų perėmėjų kovinius bandymus. Pasak V. Zelenskio, jais buvo numuštas reaktyvinis Rusijos dronas „Shahed“.
Šalies vadovas taip pat pažymėjo, kad Karpatų šalių aukščiausiojo lygio susitikimas Ukrainoje rengiamas pirmą kartą ir jame dalyvauja aštuonių kaimyninių valstybių regionų bei bendruomenių atstovai.
„Karpatų aštuoneto“ sukūrimu siekiama suartinti šalis ir įsteigti naują platformą bendriems iššūkiams spręsti.
Be to, V. Zelenskis pranešė, kad Kyjivas rengiasi deryboms su JAV atstovais. Pasak jo, šiais kontaktais siekiama sustiprinti Ukrainos pozicijas kovoje su Rusija.
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