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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas imasi „pragariškų sankcijų“ Rusijai: pasirašys įstatymą jau šiandien

2026-09-18 20:57 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-18 20:57
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JAV prezidentas Donaldas Trumpas jau šiandien pasirašys įstatymą dėl „pragariškų sankcijų“ Rusijai. Apie tai praneša „RBC-Ukraine“.

Donaldas Trumpas (Nuotr. www.whitehouse.gov)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas jau šiandien pasirašys įstatymą dėl „pragariškų sankcijų“ Rusijai. Apie tai praneša „RBC-Ukraine“.

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Pasak „Radio Free Europe/Radio Liberty“ korespondento Alexo Raufoglu pareiškimo, JAV prezidentas sankcijų valstybei agresorei įstatymą pasirašys šiandien 16.30 val. vietos laiku (23.30 val. Lietuvos laiku).

Primename, kad rugpjūčio 7 dieną JAV Senatas pritarė „pragariškoms sankcijoms“ Rusijai ir Iranui – už Lindsey Grahamo įstatymo projektą balsavo 86 senatoriai, 11 buvo prieš.

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Vėliau JAV Kongreso Atstovų Rūmai galutinai priėmė įstatymo projektą dėl „pragariškų sankcijų“ Rusijai ir Iranui. Per galutinį balsavimą dokumentą palaikė 252 įstatymų leidėjai, 154 balsavo prieš.

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„Pragariškos sankcijos“ Rusijai 

„RBC-Ukraine“ taip pat skelbė, kad Baltųjų rūmų pareigūnas patvirtino: Donaldas Trumpas planuoja pasirašyti įstatymo projektą dėl „pragariškų sankcijų“ Rusijai.

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Ukrainos prezidento įgaliotinis sankcijų politikos klausimais Vladyslavas Vlasiukas anksčiau papasakojo, kurioms šalims gali smogti JAV „pragariškos sankcijos“.

Tuo metu Kinija pareiškė, kad JAV Kongreso priimtos „pragariškos sankcijos“ Rusijai neturi teisinio pagrindo ir prieštarauja tarptautinei teisei.

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Albinas
Albinas
2026-09-18 21:19
Kai pasirašys tada ir džiaukitės. Su juo visko gali būti.
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Per anksti džiaugiatės
Per anksti džiaugiatės
2026-09-18 22:16
Tas įstatymas automatiškai, vien tik jį pasirašius, neįveda jokių sankcijų. Jis tik suteikia Trump'ui teisę įvesti tane įstatyme numatytas sankcijas. Matant kas yra tas Trump'as - matysime didžiąją dalį tų sankcijų kaip savo ausis. Labai norėčiau pamatyti kaip Trump'as įves sankcijas, dėl kurių nukentėtų Kinija, kuri perka dujas ir naftą iš Rusijos. JAV negali nieko padaryti Iranui, Rusijai, tai Kinija pridarys Trump'ui tiek reikalų, kad Iranas jam pasirodys kaip uodo įkandimas.
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bezdantis despotas
bezdantis despotas
2026-09-18 23:21
nuvare Amerika i dugna, sukele karus, manipuliuoja pasauliu, Putinas tik gelytes, Putino rublis nevaldo taip pasauli kaip sio isgamo
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