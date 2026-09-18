Trumpas imasi „pragariškų sankcijų“ Rusijai: pasirašys įstatymą jau šiandien

Pasak „Radio Free Europe/Radio Liberty“ korespondento Alexo Raufoglu pareiškimo, JAV prezidentas sankcijų valstybei agresorei įstatymą pasirašys šiandien 16.30 val. vietos laiku (23.30 val. Lietuvos laiku).
Primename, kad rugpjūčio 7 dieną JAV Senatas pritarė „pragariškoms sankcijoms“ Rusijai ir Iranui – už Lindsey Grahamo įstatymo projektą balsavo 86 senatoriai, 11 buvo prieš.
Vėliau JAV Kongreso Atstovų Rūmai galutinai priėmė įstatymo projektą dėl „pragariškų sankcijų“ Rusijai ir Iranui. Per galutinį balsavimą dokumentą palaikė 252 įstatymų leidėjai, 154 balsavo prieš.
„Pragariškos sankcijos“ Rusijai
„RBC-Ukraine“ taip pat skelbė, kad Baltųjų rūmų pareigūnas patvirtino: Donaldas Trumpas planuoja pasirašyti įstatymo projektą dėl „pragariškų sankcijų“ Rusijai.
Ukrainos prezidento įgaliotinis sankcijų politikos klausimais Vladyslavas Vlasiukas anksčiau papasakojo, kurioms šalims gali smogti JAV „pragariškos sankcijos“.
Tuo metu Kinija pareiškė, kad JAV Kongreso priimtos „pragariškos sankcijos“ Rusijai neturi teisinio pagrindo ir prieštarauja tarptautinei teisei.
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