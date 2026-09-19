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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Donaldas Trumpas pasirašė įstatymą dėl sankcijų Rusijai

2026-09-19 08:22 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-19 08:22
Pridėkite kaip šaltinį Google

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė Kongreso patvirtintą plataus masto naujų sankcijų Rusijai paketą, penktadienį pranešė Baltieji rūmai.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė Kongreso patvirtintą plataus masto naujų sankcijų Rusijai paketą, penktadienį pranešė Baltieji rūmai.

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Sankcijų paketas sulaukė abiejų partijų paramos Kongrese, juo siekiama didinti spaudimą Rusijai dėl jos karo prieš Ukrainą.

(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Be tiesioginių sankcijų Rusijos politikams ir bendrovėms, teisės akte numatytos priemonės prieš Rusijos naftos ir dujų eksportą, padedantį Maskvai finansuoti karą.

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Be kita ko, teisės aktu D. Trumpui suteikiami įgaliojimai taikyti sankcijas penkioms didžiausioms Rusijos energetikos produktų pirkėjoms, taip pat penkioms šalims, labiausiai padedančioms Rusijai apeiti energetikos sektoriui taikomas sankcijas.

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Šios priemonės gali dar labiau pabloginti JAV prekybos santykius su Kinija ir Indija, kurios abi perka didelius kiekius rusiškos naftos.

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Teisės aktas pavadintas velionio JAV senatoriaus Lindsey Grahamo, atlikusio svarbų vaidmenį jį priimant, vardu.

Be sankcijų Rusijai, įstatyme taip pat numatytas pagrindas pratęsti sankcijas Iranui iki 2031 metų.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis padėkojo D. Trumpui už įstatymo pasirašymą.

„Geriausias būdas pagerbti Lindsey atminimą – visapusiškai ir greitai įgyvendinti šio įstatymo nuostatas“, – socialiniame tinkle rašė V. Zelenskis.

„O geriausias atlygis visiems, padedantiems mums spausti Rusiją nutraukti karą, bus taika“, – pridūrė jis.

Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas dar prieš D. Trumpui pasirašant įstatymą perspėjo, kad tolesnės JAV sankcijos apsunkintų pastangas taikiai sureguliuoti karą Ukrainoje.

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NA!
NA!
2026-09-19 09:15
Ir skaitykite normaliai. Jam sureiktas įgaliojimas, o ar jis jį taikys, o jei taikys tai kam ir kokius visiškai neaišku. Netikiu tuo melagiu !
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Labai
Labai
2026-09-19 09:02
puiku, reikia kacapams ir jų rėmėjams veržti kilpą!
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As
As
2026-09-19 08:39
Kinija ir Indija pareiškė,kad joms tos sankcijos dzin. Toliau didžiausi dujų pirkėjai yra Japonija ir ES. Va čia tai bus cirko, nes ES dujų atsargos pustuštės.
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