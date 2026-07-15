Benjaminas Auryla
Lietuvos dronų incidentai sudomino 92 šalis: paaiškėjo, ką apie juos pasakoja Rusijos žiniasklaida
„Mediaskopo“ duomenimis, dronų incidentai Lietuvoje sulaukė 2077 paminėjimų užsienio žiniasklaidoje – naujienos apie tai užfiksuotos 92 šalyse. Daugiausia publikacijų paskelbta JAV, Kanadoje ir Bulgarijoje. JAV žiniasklaidoje užfiksuoti 709, Kanadoje – 261, Bulgarijoje – 244, Rusijoje – 124, Ukrainoje – 88, Jungtinėje Karalystėje – 76, Australijoje – 73, Indijoje – 67, Lietuvoje – 65, Turkijoje – 52 naujienų paminėjimai.
(7)Aktualijos 2026-09-20
Katelynas: priedangoms keliamų reikalavimų keisti negalima, savivaldybėms didės finansavimas
Siekiant užtikrinti saugumą, negalima keisti priedangoms keliamų reikalavimų, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Be to, pasak jo, šiemet bus plečiamas savivaldybėms skiriamas finansavimas priedangoms. „Priedangoms finansavimas skiriamas ne tiek daug metų. Jeigu kalbėtume apie civilinę saugą, tai iš tiesų civilinė sauga kaip tema turbūt atsirado 2023–2024 metais. (…) Šiuo metu kasmet yra skiriama 25 mln. eurų iš Valstybės gynybos fondo savivaldybėms.
Čmilytė-Nielsen rėžė Kaunui dėl gynybos pinigų: „Turiu priekaištą“
Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen kritikuoja krašto apsaugos ministrą Robertą Kauną, teigdama, kad gynybai skiriami dideli pinigai nevirsta realiais pajėgumais taip sparčiai, kaip turėtų. „Ministrui Kaunui turiu priekaištą (…), kad dideli pinigai biudžete nevirsta pajėgumais taip, kaip turėtų.
Aktualijos 2026-09-18
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Rūkantiems – svarbi žinia: ant tabako gaminių pakuočių atsiras nauja informacija
Seimas ketvirtadienį priėmė įstatymo pataisas, kuriomis siūloma ant bedūmių tabako gaminių pakuočių papildomai pateikti informaciją apie metimą rūkyti bei pagalbos programas norintiems atsisakyti rūkymo.
Aktualijos 2026-09-17
Gyventojų apklausa atskleidė – prarastas dalies visuomenės pasitikėjimas bažnyčia
Po Lietuvą sukrėtusių žinių apie du seksualinio pobūdžio nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus kunigus, gyventojų pasitikėjimas Bažnyčia pasiekė pastarųjų 30 metų žemumas, rodo naujausia ELTA užsakymu atlikta „Baltijos tyrimų“ apklausa. Tuo tarpu gyventojų pasitikėjimas policija ir toliau auga. Rugpjūčio pabaigoje atliktos apklausos duomenimis, Bažnyčia pasitikėjo 54 proc. Lietuvos gyventojų – liepos pabaigoje tokių buvo 69 proc.
Aktualijos 2026-09-17
Gitanas Nausėda: Matjošaitytės istorija kelia klausimų
Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad klausimų kelianti Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) narės Lauros Matjošaitytės situacija pirmiausia turėtų būti įvertinta pačios VRK narės ir ją į pareigas delegavusio Seimo. „Dėl VRK narės – na, istorija tikrai kelia tam tikrų klausimų. Manau, kad pirmiausia šitos istorijos pasekmes arba žalą turi įvertinti pati ponia Matjošaitytė.
Aktualijos 2026-09-16
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Prezidentas: Lietuvos divizijos sukūrimas iki 2030 metų – ambicingas, bet pasiekiamas tikslas
Anot prezidento Gitano Nausėdos, Lietuvos nacionalinė divizija turi būti sukurta iki 2030 metų, o šiam ambicingam tikslui pasiekti šiuo metu dedamos visos pastangos. „Kaip žinote, divizija turi būti sukurta iki 2030-ųjų metų. Taip, tai yra ambicingas tikslas.
Aktualijos 2026-09-15
Politikai atmeta Putino atstovo grasinimus: Lietuva jau dabar yra Rusijos taikinys
Kremliaus spaudos sekretoriui Dmitrijui Peskovui perspėjus, kad Lietuvos teritorija atsidurs Rusijos branduolinių ginklų taikiklyje, jei šalis leis sąjungininkams dislokuoti joje branduolinį ginklą, mūsų politikai tokį pareiškimą vertina kaip Maskvos spaudimo ir gąsdinimo priemonę. Pasak jų, Lietuva jau yra Rusijos taikinys dėl savo narystės NATO, o D. Peskovo grasinimai neturėtų lemti valstybės sprendimų.
Aktualijos 2026-09-12
Ingrida Šimonytė: vietos savivaldoje vis mažiau demokratijos
Buvusios premjerės, konservatorės Ingridos Šimonytės teigimu, Lietuvoje daugėja savivaldybių, kuriose ryškėja nedemokratinio veikimo ir „carystės“ požymiai. Politikės vertinimu, tai rodo mažėjančią demokratiją vietos savivaldoje. „Apskritai, deja, bet vietos savivaldoje vis mažiau ir mažiau demokratijos“, – penktadienį „Žinių radijui“ sakė I. Šimonytė. Anot jos, tokios problemos nėra būdingos vien Kauno rajono savivaldybei.
Aktualijos 2026-09-11
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Mažėjant gimdymų skaičiui, žinia iš Kukuraičio: akušerijos skyriams žada iki 15 mln. eurų
Akušerijos skyrių baziniam finansavimui nuo kitų metų papildomai planuojama skirti iki 15 mln. eurų, sako sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Anot jo, didesnis finansavimas turėtų padėti išlaikyti akušerijos paslaugų tinklą ir specialistų komandas regionuose. „Išskyrus turbūt vienus gimdymo namus, visi kiti akušeriniai skyriai, kurių yra 14, išgyvena finansinius minusus“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė L. Kukuraitis.
Aktualijos 2026-09-10
ESO valdyba svarstys Renaldo Radvilos prašymą atleisti jį iš direktoriaus pareigų
Energijos skirstymo operatoriaus valdyba ketvirtadienio vakarą rinksis svarstyti ESO generalinio direktoriaus Renaldo Radvilos prašymą atleisti jį iš pareigų. „Šiandien ESO valdyba 16:30 renkasi ir svarstys ESO generalinio direktoriaus prašymą atleisti jį iš pareigų“, – ketvirtadienį Seime vykusioje Vyriausybės valandoje teigė M. Sinkevičius. Apie valdybos susitikimą Eltai patvirtino „Ignitis grupės“ komunikacijos partneris Valdas Lopeta.
2026-09-10
Klimatologas perspėja: Lietuvai teks ruoštis intensyvesniems ekstremaliems orams
Kylant vidutinei oro temperatūrai, Lietuvoje ateityje gali dažnėti ir intensyvėti kai kurie ekstremalūs meteorologiniai reiškiniai – nuo itin gausių kritulių iki perkūnijų, krušos, škvalų ar viesulų, sako Vilniaus universiteto (VU) Hidrologijos ir klimatologijos katedros profesorius Gintautas Stankūnavičius.
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Seimo TS-LKD frakcija su Budriu aptars santykius su JAV, Kinija bei Baltarusija
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcija penktadienį susitiks su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu. Susitikime planuojama aptarti Lietuvos santykius su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis (JAV), Kinija ir Baltarusija. Kaip Eltai nurodė TS-LKD frakcijos seniūno pavaduotojas Mindaugas Lingė, viena pagrindinių susitikimo temų – JAV karinės paramos atnaujinimas.
Aktualijos 2026-09-04
Dienos įvykiai glaustai: VRK sprendimas dėl Palucko, Vilniuje atidarytas ląstelių terapijos centras
ELTA glaustai pristato svarbiausius rugsėjo 3 d. įvykius Lietuvoje ir pasaulyje. Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) konstatavo, kad ekspremjeras Gintautas Paluckas nepadarė šiurkštaus Rinkimų kodekso pažeidimo 2024 m. Seimo nario anketoje nurodydamas duomenis apie savo teistumą. VRK narė Laura Matjošaitytė teigia, kad jos ir „Nemuno aušros“ nesiejo jokie sutartiniai santykiai. Praėjus beveik dviem savaitėms po rugpjūčio 22 d. audros, daugiau kaip 4 tūkst.
Aktualijos 2026-09-03
Iš Roberto Kauno – žinia dėl visuotinio šaukimo
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad visuotinis šaukimas yra vienas iš būdų užtikrinti Lietuvos visuomenės pasirengimą gynybai, tačiau sprendžiant dėl jo įgyvendinimo būtina įvertinti kariuomenės pajėgumus, infrastruktūrą ir galimybes tinkamai parengti šauktinius. „Pats principas yra tai, kad mes, kaip visuomenė, turime būti maksimaliai pasirengę. Ir visuotinis šaukimas yra apie tai“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė R. Kaunas.
Aktualijos 2026-09-03
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Dėl galimų Matjošaitytės konsultacijų „Nemuno aušrai“ – naujausia žinia
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) kol kas nėra gavusi oficialaus skundo ar pranešimo dėl dabartinės Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) narės Lauros Matjošaitytės galimų konsultacijų „Nemuno aušrai“, tačiau jau pavedė savo tyrimų skyriui įvertinti viešai skelbiamą informaciją.
Aktualijos 2026-08-31
Seime – bręsta siūlymas privalomą mokslą pratęsti iki 18 metų
Socialdemokrato Darius Jakavičius svarstymas privalomą mokslą pratęsti iki 18 metų mokyklų vadovų entuziazmo nesulaukė. Gimnazijų direktoriai abejoja, ar toks sprendimas padėtų mokiniams, kurie sunkiai mokosi ar stokoja motyvacijos. Seimo Švietimo ir mokslo komitete (ŠMK) antradienį svarstant prezidento veto dėl Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) kartelės, socialdemokratas Darius Jakavičius pasiūlė svarstyti keisti Konstituciją ir privalomą mokymąsi pratęsti iki 18 metų.
Aktualijos 2026-08-30
Anykščių rajone elektros vis dar neturi 7,4 tūkst. vartotojų – globos namams perduoti generatoriai
Anykščių rajonas yra vienas labiausiai smarkios audros paveiktų šalies rajonų – šiuo metu čia elektros tiekimo vis dar neturi apie 7,4 tūkst. vartotojų, nurodo ESO atstovė Rasa Juodkienė. Trečiadienio rytą LRT radijui Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis teigė, kad „didžioji dalis rajono yra be elektros energijos“. Pasak R. Juodkienės, sutrikimų piko metu Anykščių rajone buvo fiksuojama apie 90 elektros tiekimo sutrikimų, o be elektros buvo likę daugiau nei 11 tūkst. vartotojų.
2026-08-27
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Laurynas Kasčiūnas: JAV sprendimų dėl karių Europoje tikimasi artimiausiomis savaitėmis
Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) sprendimų dėl tolesnio karių dislokavimo Europoje galime sulaukti per kelias savaites, sako Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) vicepirmininkas Laurynas Kasčiūnas. Vis dėlto, pasak jo, konkrečios oficialios informacijos apie amerikiečių planus Lietuva kol kas neturi. „Aš esu tikras, kad mes greitu laiku sužinosime.
Aktualijos 2026-08-27
Signalas Maskvai dėl Baltijos šalių? Įvertino CŽA vadovo įspėjimą: „Tokios raudonosios linijos galėjo būti“
Jungtinėms Valstijoms iš anksto informavus Lietuvą apie Centrinės žvalgybos agentūros (CŽA) direktoriaus Johno Ratcliffe'o vizitą Maskvoje, politologas Tomas Janeliūnas sako, kad tai gali būti susiję su siekiu nuraminti Baltijos šalis ir perspėti Rusiją dėl galimų veiksmų prieš NATO rytinio flango valstybes. „Jų informavimas apie vizitą taip pat šiek tiek atskleidžia galimą jo tikslą. Matyt, jis yra susijęs su NATO rytinio flango valstybėmis ir tam tikru perspėjimu.
Aktualijos 2026-08-27
Vyriausybė skyrė 44,4 mln. eurų viršsutartinėms paslaugoms iš PSDF rezervo
Vyriausybė trečiadienį pritarė, kad iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto rezervo būtų apmokėtos visos balandžio-birželio mėnesiais gydymo įstaigų suteiktos viršsutartinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Tam bus skirta 44,4 mln. eurų. Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) duomenimis, pirmąjį šių metų pusmetį gydymo įstaigos suteikė viršsutartinių paslaugų už 85 mln. eurų. I ketvirtį jų suteikta už 40,6 mln. eurų, ši suma jau apmokėta, o II ketvirtį – už 44,4 mln. eurų.
2026-08-26
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Virginijus Sinkevičius pritaria diskusijai dėl cheminės kastracijos ir pedofilų registro
Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas, europarlamentaras Virginijus Sinkevičius, pasisako už diskusiją dėl cheminės kastracijos taikymo seksualinius nusikaltimus prieš vaikus įvykdžiusiems asmenims. „Aš manau, kad viskas turi būti padaryta, jog užtikrintume, kad tie nusikaltimai nepasikartotų. Čia yra esminis dalykas“, – trečiadienį „Žinių radijuje“ kalbėjo V. Sinkevičius.
Aktualijos 2026-08-26
Švietimo ministrė: 25 balų VBE išlaikymo riba bus taikoma ir ateityje
Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė teigia, kad 25 balų valstybinių brandos egzaminų (VBE) išlaikymo riba yra optimali, todėl ji bus taikoma ir ateityje. „Dvejų pastarųjų metų valstybinių brandos egzaminų rezultatai leidžia teigti, kad 25 taškų VBE išlaikymo riba yra optimali.
„Padėtis yra bloga“: 1 savivaldybė dėl siautusios audros skelbia ekstremalią situaciją – prašys kariuomenės pagalbos
Kazlų Rūdos savivaldybėje dėl audros padarinių pirmadienį skelbiama ekstremali situacija. Savivaldybės meras Mantas Varaška teigia, kad elektros tiekimas vis dar neatkurtas maždaug 1,2 tūkst. vartotojų. Tai, anot jo, reiškia, kad be elektros gali būti likę apie 3–4 tūkst. gyventojų. „Padėtis yra bloga, kaip ir visur. Paskutiniai skaičiai iš ESO yra tokie: dar 1200 vartotojų elektros tiekimas nėra atstatytas.
Aktualijos 2026-08-24
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Po KT sprendimo dėl nuteistų pedofilų lygtinio paleidimo politikai ragina stiprinti vaikų apsaugą
Konstituciniam Teismui (KT) leidus už seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius nuteistiems asmenims pretenduoti į lygtinį paleidimą, politikai ragina stiprinti vaikų apsaugą, tačiau pabrėžia, kad vien griežtesnių bausmių nepakanka. Generalinė prokuratūra jau kreipėsi į Teisingumo ministeriją, siūlydama griežtinti lygtinio paleidimo sąlygas daliai tokių nuteistųjų.
Aktualijos 2026-08-23
Gintaras Grušas: Bažnyčioje seksualinių nusikaltimų problema yra, bet tai – ne pagrindinė problema
Generalinei prokuratūrai pranešus apie seksualinio pobūdžio nusikaltimais vaikams kaltinamus kunigus, Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas sako, kad nors Bažnyčioje tokie atvejai yra problema, didžioji dalis seksualinių nusikaltimų prieš vaikus vyksta artimoje aplinkoje. „Taip, problema yra pažįstama, bet ne pagrindinė problema“, – penktadienį po susitikimo su Seimo pirmininku Juozu Oleku žurnalistams sakė G. Grušas, primindamas anksčiau popiežiaus Pranciškaus išsakytą poziciją.
Aktualijos 2026-08-21
Kasčiūnas: kariuomenė turi padėti Viešojo saugumo tarnybai
Kariuomenė dalį savo įsigyjamos technikos turėtų panaudos pagrindais perduoti Vidaus reikalų ministerijos (VRM) struktūroms, ypač – Viešojo saugumo tarnybai (VST), sako buvęs krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas. Jo teigimu, tai padėtų stiprinti kritinės infrastruktūros apsaugą.
Aktualijos 2026-08-21
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Ruošia didelius pokyčius dėl vaistų įsigijimo: štai kas lauktų gyventojų
Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sako, kad ligoninėse atsiradusios valstybinės vaistinės padėtų spręsti ne tik vaistų prieinamumo regionuose, bet ir jų darbo laiko bei kainų problemas. Pasak ministro, Vyriausybės programoje numatyta įvertinti galimybes ligoninėse turėti valstybines vaistines. Šiuo metu Sveikatos apsaugos ministerija analizuoja, kaip toks modelis galėtų veikti ir kiek jo įgyvendinimas kainuotų.
2026-08-20
Vyriausybė nusprendė – atnaujinama įslaptintos informacijos apsaugos ir tiekėjų tikrinimo tvarka
Vyriausybė trečiadienį pritarė Krašto apsaugos ministerijos (KAM) parengtiems pakeitimams, kuriais atnaujinama įslaptintos informacijos apsaugos, asmenų ir tiekėjų tikrinimo bei įslaptintų dokumentų administravimo tvarka. Pakeitimai parengti atsižvelgiant į nuo birželio 1 d. įsigaliojusias Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatas. Jais siekiama galiojančias taisykles suderinti su pasikeitusiu įstatymu.
Bilotaitė įvertino Liubajevo pasitraukimą: panašu, kad valdantieji turėjo kitų planų VSAT
Buvusi vidaus reikalų ministrė, konservatorė Agnė Bilotaitė, komentuodama pirmadienį vidaus reikalų ministro Martyno Katelyno paskelbtą informaciją apie Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vado Rustamo Liubajevo pasitraukimą, teigia, kad tokio sprendimo buvo galima tikėtis, tačiau abejoja jo atsakingumu saugumo situacijos kontekste. „Jau prieš kurį laiką buvo aišku, kad situacija krypsta prie to.
Aktualijos 2026-08-17
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Skuodienė pateikė naujų detalių apie nukentėjusiuosius pedofilija kaltinamo kunigo byloje
Baudžiamojoje byloje, kurioje seksualinio pobūdžio nusikaltimais prieš nepilnamečius kaltinamas kunigas, nukentėjusiais pripažinti asmenys šiuo metu jau yra pilnamečiai, teigia Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos (VVTAĮT) direktorė Ilma Skuodienė. „Šiuo konkrečiu atveju kalbant, tai tikrai buvo perklausta, ir mūsų žiniomis tai yra visi suaugę šiuo metu asmenys“, – žurnalistams sakė I. Skuodienė.
Aktualijos 2026-08-17
SADM parengė planą smurto prieš vaikus prevencijai ir greitesniam reagavimui
Vykdydama premjero Mindaugo Sinkevičiaus pavedimą Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) kartu su atsakingomis institucijomis parengė priemonių planą, kuriuo siekiama užtikrinti nuoseklesnį bei geriau koordinuotą reagavimą į smurto prieš vaikus atvejus.
Aktualijos 2026-08-14
Tragedijų skaičiai – negailestingi: iš sudaužytų automobilių šiemet ištraukta rekordiškai daug žuvusiųjų
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) direktorius Renatas Požėla sako, kad šiemet ugniagesiai gelbėtojai sulaukia daugiau iškvietimų atlikti gelbėjimo darbus. Pasak jo, ypač neramina eismo įvykių statistika: šią vasarą iš sumaitotų transporto priemonių teko ištraukti 15 žuvusių žmonių – tris kartus daugiau nei pernai. „Šiais metais mes turime apie 8,5 tūkstančio iškvietimų atlikti gelbėjimo darbus.
Kriminalai 2026-08-13
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Robertas Kaunas apie pogrindžio spaustuvės likimą: objektas privalo būti apsaugotas
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad Kauno rajone veikianti pogrindžio spaustuvė „ab“ privalo būti apsaugota. Jo teigimu, bus bandoma susitarti su muziejaus vadovybe, kad šis objektas liktų eksponuojamas.
Alsys apie rusų kalbos atsisakymą: tai turi būti sisteminga, būtina įvertinti tautinių mažumų poreikius
Kultūros ministras Lukas Alsys teigia, kad Vilniaus miesto savivaldybės sprendimas atsisakyti rusų kalbos vartojimo teikiant paslaugas yra suprantamas. Vis dėlto, jo manymu, tokie pokyčiai turėtų būti įgyvendinami sistemiškai, įvertinus šalyje gyvenančių tautinių mažumų poreikius. „Lietuvoje mes turime valstybinę kalbą ir tai yra turbūt svarbiausia, kad valdžios institucijose, savivaldybėse mes bendraujame valstybine kalba“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ sakė L. Alsys.
Aktualijos 2026-08-13
Po stichijos – naujienos iš Vilniaus rajono: sprendžiama dėl ekstremalios situacijos
Vilniaus rajono savivaldybė svarsto skelbti ekstremaliąją situaciją labiausiai nuo savaitgalį praūžusios audros nukentėjusiose teritorijose – Avižienių ir Riešės seniūnijose. Savivaldybės teigimu, toks sprendimas leistų ieškoti papildomų teisinių ir finansinių galimybių kompensuoti patirtą žalą bei efektyviau šalinti audros padarinius.
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Policija, ugniagesiai, pasieniečiai kitąmet prašo papildomų 350 mln. eurų
Vidaus tarnybos – policija, ugniagesiai, pasieniečiai – kitų metų valstybės biudžete prašo numatyti beveik 350 mln. eurų didesnį nei šiemet finansavimą. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas aiškina, kad reikia ieškoti ilgalaikio viešojo saugumo finansavimo modelio.
Aktualijos 2026-08-02
Kasčiūnas: sprendimas dėl Žemaitaičio – socialdemokratų atsakomybė
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) vedlys Laurynas Kasčiūnas sako, kad dėl apkaltos proceso „aušriečio“ Remigijaus Žemaitaičio atžvilgiu veikiausiai bus svarstoma rudenį. Pasak jo, tolesnė proceso eiga priklauso nuo valdančiųjų socialdemokratų pozicijos. „Mes galime apsispręsti labai greitai, bet akivaizdu, kad be socialdemokratų balsų nieko nebus. (...) Jie aiškiai pasakė, kad lauks aukščiausios instancijos teismo.
Kriminalai 2026-07-31
Popovienė: pavyko stabilizuoti situaciją dėl egzaminų
Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė teigia, kad šių metų valstybinių brandos egzaminų (VBE) sesija buvo sėkminga, o po pernykščių pokyčių egzaminų sistema stabilizavosi. R. Popovienė atmetė kritiką dėl šių metų egzaminų rezultatų ir pažymėjo, kad matematikos B lygio egzamino neišlaikiusiųjų dalis reikšmingai sumažėjo. „Jeigu pernai metais matematikos B lygio neišlaikė 60 proc. ir visiems atrodo, kad tai yra normalu, o šiais metais, kai neišlaikė tik 20 proc.
Aktualijos 2026-07-30
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Į LTOK iniciatyvos startą – viena valtimi:Vilniaus merass ir irklautojas Griškonis ragina lietuvius judėti daugiau
Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK) ir Lietuvos paralimpinis komitetas (LPAK) antradienį pristatė ilgalaikę iniciatyvą „Ką man davė sportas?“, kuria siekiama skatinti gyventojų fizinį aktyvumą. Organizatorių teigimu, beveik trys ketvirtadaliai Lietuvos gyventojų sportuoja nepakankamai, o fizinio aktyvumo stoka prisideda prie vienų prasčiausių širdies ir kraujagyslių ligų rodiklių Europos Sąjungoje. LTOK pateikiamais duomenimis, 74 proc.
Aktualijos 2026-07-28
Nausėdos patarėja Litvinaitė apie atsisakymą išlaikyti 3 brandos egzaminus: buvo įsiklausyta į švietimo bendruomenę
Prezidento Gitano Nausėdos patarėja Jūratė Litvinaitė sako, kad šalies vadovo sprendimą pasirašyti įstatymą, kuriuo atsisakoma reikalavimo viduriniam išsilavinimui įgyti išlaikyti tris valstybinius brandos egzaminus, lėmė siekis įsiklausyti į švietimo bendruomenės nuomonę. „Pagrindinė prezidento nuostata yra įsiklausyti į visos visuomenės balsus, o ypač jam svarbus praktikų balsas – tų, kurie tiesiogiai dirba su vaikais: mokytojų, mokyklų vadovų.
Aktualijos 2026-07-24
Nausėda su švietimo bendruomene aptarė Švietimo įstatymo pataisas: kokios pasekmės dešimtokams atsisakius kartelės?
Prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį su švietimo bendruomene aptarė Seimo priimtas Švietimo įstatymo pataisas, kuriomis atsisakoma nuo šių metų rugsėjo turėjusio įsigalioti reikalavimo dešimtokams pasiekti bent slenkstinį pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų (PUPP) įvertinimą norint įgyti pagrindinį išsilavinimą.
Aktualijos 2026-07-23
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Maksimas Znakas nukabino prie Baltarusijos ambasados Vilniuje iškeltą plakatą
Po beveik penkerių metų įkalinimo Baltarusijoje į laisvę išėjęs advokatas, rašytojas ir muzikantas Maksimas Znakas pirmadienį Vilniuje nukabino prie Baltarusijos ambasados kabėjusį plakatą su savo atvaizdu, tapusį solidarumo su politiniais kaliniais simboliu. Į renginį susirinko M. Znaką įkalinimo metu palaikę žmonės – diplomatinio korpuso nariai, Baltarusijos bendruomenės atstovai bei kiti politinių kalinių palaikytojai.
Kasčiūnas dėl Plepytės atleidimo kirto Budriui: „Jis nebeturi savo komandos“
Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas kritikuoja sprendimą iš užsienio reikalų viceministrės pareigų atleisti Audrą Plepytę. Politikas yra įsitikinęs, kad siekdamas išlikti poste užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sutiko su Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) keliamomis sąlygomis dėl ministerijos komandos. „Ministras Budrys, vardan to, kad liktų savo pozicijoje, savo poste, dabar pasiruošęs priimti visas socialdemokratų sąlygas.
Aktualijos 2026-07-17
Ruginienė apie išpuolį Marijampolėje: vaikai mokosi iš suaugusiųjų
Komentuodama Marijampolės Poezijos parke įvykusį išpuolį, kai paauglė sumušė kitą mergaitę, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad vien reaguoti į tokius incidentus neužtenka – būtina stiprinti prevenciją, užtikrinti psichologinės pagalbos prieinamumą ir daugiau dėmesio skirti emociniam ugdymui. „Kiekvienas smurto prieš vaiką atvejis sukrečia ir yra netoleruotinas.
Aktualijos 2026-07-16
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Ministro Luko Alsio disertacijos recenzentė: cituoja tokius šaltinius, prie kurių jis negalėjo prieiti
Kilus diskusijoms dėl naujojo kultūros ministro Luko Alsio disertacijos, jos recenzentė, humanitarinių mokslų daktarė Rūta Vasinauskaitė teigia, kad pagrindiniai klausimai kilo ne dėl pasirinktos temos, o dėl naudotų šaltinių ir jų nurodymo. „Į disertaciją pasižiūrėjau atidžiai. Galėčiau pasakyti, kad pusėje teksto, kuris yra skirtas sudėtingam laikotarpiui, sovietų Rusijai, autorius cituoja tokius šaltinius, prie kurių jis negalėjo prieiti“, – LRT Radijui sakė recenzentė.
Aktualijos 2026-07-16
Internete išplito šokiruojantis vaizdo įrašas: paauglė užpuolė mergaitę ir pradėjo ją talžyti
Trečiadienio vakarą socialiniuose tinkluose išplitus vaizdo įrašui, kuriame užfiksuotas paauglės išpuolis prieš, kaip manoma, panašaus amžiaus mergaitę, Marijampolės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas praneša pradėjęs aplinkybių patikslinimą. Vaizdo įraše matyti, kaip ant suoliuko sėdinčiai ir galvą nuleidusiai mergaitei kita paauglė, užlipusi ant suoliuko, kelis kartus trenkia telefonu į galvą.
Kriminalai 2026-07-16
Aliarmas iš latvių prezidento: artimiausi mėnesiai gali nulemti Baltijos šalių saugumą
Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius sako, kad artimiausi mėnesiai bus itin svarbūs Baltijos šalių saugumui. Pasak jo, regione jau dabar vyksta hibridinės operacijos, todėl Lietuva, Latvija ir kitos sąjungininkės turi išlikti budrios bei stiprinti bendradarbiavimą. „Nemažai kalbėjomės apie dabartinius politikos prioritetus ir hibridines grėsmes, apie kurias taip dažnai girdime iš ekspertų bei mūsų saugumo tarnybų.
Aktualijos 2026-07-15
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Sukčių laimikis: išviliojo 97,5 tūkst. eurų
Į Kauno ir Šiaulių policiją antradienį kreipėsi dvi sukčių apgautos moterys, netekusios 97,5 tūkst. eurų, trečiadienį pranešė Policijos departamentas. Į Šiaulių policiją kreipėsi 1951 metais gimusi moteris, kuri pareiškė, kad liepos 11 dieną aktyvavo į mobiliojo ryšio telefoną atsiųstą nuorodą dėl parduodamos prekės ir iš jos banko sąskaitos nepažįstami asmenys pasisavino beveik 16,1 tūkst. eurų.
Kriminalai 2026-07-15
Skverneliui – didžiausias smūgis, o viršūnėje netikėtai iškilo 1 pavardė: naujausi reitingai nustebins
Naujausia ELTA užsakymu rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų bendrovės „Baltijos tyrimai“ atlikta apklausa rodo, kad per pastarąjį mėnesį labiausiai pagerėjo europarlamentaro Virginijaus Sinkevičiaus vertinimas.
Aktualijos 2026-07-15