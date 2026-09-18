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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Lietuva parengė gyventojų evakuacijos planą į Lenkiją Rusijos puolimo atveju

2026-09-18 17:12 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-18 17:12
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Lietuvos valdžia parengė gyventojų evakuacijos planą karinės grėsmės ar rimtos krizės atveju. Jame, be kita ko, numatyta Vilniaus gyventojų evakuacija į Lenkiją. Apie tai praneša „Polskie Radio“. Leidinio duomenimis, Lenkijos Palenkės vaivadijos valdžia šiuo metu rengia regioną galimam Baltijos šalių gyventojų tranzito koridoriaus vaidmeniui.

Lietuvos kariuomenė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
GALERIJA (7)

Lietuvos valdžia parengė gyventojų evakuacijos planą karinės grėsmės ar rimtos krizės atveju. Jame, be kita ko, numatyta Vilniaus gyventojų evakuacija į Lenkiją. Apie tai praneša „Polskie Radio“. Leidinio duomenimis, Lenkijos Palenkės vaivadijos valdžia šiuo metu rengia regioną galimam Baltijos šalių gyventojų tranzito koridoriaus vaidmeniui.

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Pagal Lietuvos planą evakuacijos eiliškumas ir maršrutai priklausys nuo grėsmės vietos bei masto. Gyventojų evakuacija turėtų prasidėti dar prieš atsirandant tiesioginiam pavojui, skelbia „The Moscow Times“.

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„Šalies valdžia prieš metus pristatė atnaujintą planą, pagal kurį viena iš evakuacijos iš sostinės krypčių turėtų būti Lenkija“, – „Polskie Radio“ sakė Vilniaus miesto savivaldybės Civilinės saugos skyriaus atstovas Žygimantas Solovjovas.

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Pasak jo, dvi kitos kryptys veda į Lietuvos šiaurę ir vakarus.

Ž. Solovjovas pabrėžė, kad Vilniaus gyventojai neturėtų tikėtis galėsiantys palikti miestą apšaudymo metu. Kilus tiesioginei grėsmei, jiems reikėtų slėptis priedangose ir slėptuvėse. Jis pažymėjo, kad viena iš naujojo plano užduočių – parengti gyventojus tam, kad evakuacija vyktų organizuotai ir kontroliuojamai.

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Lenkijos Palenkės vaivadija savo ruožtu rengiama priimti evakuojamus Baltijos šalių gyventojus. Rengiant veiksmų planus ekstremaliųjų situacijų atvejams dalyvauja ir regiono vietos savivaldos institucijos. „Polskie Radio“ teigimu, sprendimas įtraukti Palenkės vaivadiją į evakuacijos sistemą susijęs su tebesitęsiančiu karu Ukrainoje ir jo eskalacijos rizika.

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FOTOGALERIJA. Užfiksavo vaizdą, kaip naktį Lietuvoje numuštas dronas

Rusijos provokacijos prieš Baltijos šalis ir Lenkiją

Liepos mėnesį Lenkijos užsienio reikalų ministras Radosławas Sikorskis ir Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda kalbėjo apie galimą Rusijos rengimąsi provokacijoms prieš Lenkiją ir Baltijos šalis.

R. Sikorskis teigė, kad Maskva gali mėginti surengti operaciją „su svetima vėliava“, į šių valstybių oro erdvę paleisdama bepiločius orlaivius ir pateikdama juos kaip ukrainietiškus.

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G. Nausėda savo ruožtu tvirtino, kad Lietuvos specialiosios tarnybos jį informavo apie galimą pasirengimą atakoms prieš Baltijos šalių arba Lenkijos energetikos ir ryšių infrastruktūrą.

Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas liepos pradžioje taip pat perspėjo, kad „artimiausi mėnesiai gali būti kritiniai“, remdamasis JAV žvalgybos tarnybų duomenimis.

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Rugpjūčio pradžioje „The Wall Street Journal“, remdamasis JAV žvalgybos duomenimis, pranešė, kad Rusija gali mėginti „patikrinti NATO ryžtą“, surengdama „riboto masto išpuolį“ prieš vieną iš Aljanso valstybių. Tarp galimų scenarijų leidinys minėjo sausumos pajėgų įsiveržimą į vieną iš Baltijos šalių.

Rugpjūčio pabaigoje CŽA direktorius Johnas Ratcliffe’as lankėsi Maskvoje. „The Wall Street Journal“ duomenimis, jis perspėjo Rusijos valdžią nepulti Baltijos valstybių.

TV3.lt paprašė Vilniaus savivaldybės komentaro. Tekstą papildysime, kai jo sulauksime. 

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Dzeto
Dzeto
2026-09-18 17:33
Kol ne velu visi i Graikija ,pas anukeli tikrai priims
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Tai
Tai
2026-09-18 17:18
kad, niekas nepuola sios bauduvos rsp, nebent lovio nevykelius prie lovio rusai puola jau 36,etus.. Uztenka,jau tos kasdienines propagandos gasdinimo ir smegenu plovimo...
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oba
oba
2026-09-18 17:19
Tei per kokią žarną evakuosis Wilno, kai suvalkų koridorius bus atkirstas? Raiti ant dronų josit?
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