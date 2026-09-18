Susikirto Lenkijos prezidentas ir premjeras: viešuose įrašuose – apsižodžiavimas

Ginčas kilo dėl Prezidentūros įrašo, kuriame buvo paminėta galimybė „atiduoti teritoriją“. Ministras pirmininkas reagavo ryžtingai, pasiūlydamas šį įrašą ištrinti. Į diskusiją įsijungė ir kiti žymūs lenkų politikai.
Susikirto Lenkijos prezidentas ir premjeras
Ketvirtadienį, minint 87-ąsias TSRS agresijos prieš Lenkiją metines, prezidentas K. Nawrockis susitiko su Vlodavos gyventojais. Savo kalboje jis užsiminė apie dramatiškus 1939 metų įvykius, pabrėždamas, kad Lenkija „gali prarasti teritoriją, bet niekada nepraras sielos“.
Šios kalbos ištrauka buvo paskelbta Prezidento kanceliarijos platformoje „X“: „Esame tauta, kuri gali prarasti teritoriją, bet niekada nepraras sielos; galime atiduoti teritoriją, bet niekada neatiduosime savo Tėvynės“.
Lenkų premjeras D. Tuskas akimirksniu sureagavo į Prezidento kanceliarijos įrašą.
„Pone Prezidente, siūlau ištrinti šį įrašą. Mes neketiname atiduoti nė gabaliuko savo teritorijos“, – parašė jis.
Prezidento K. Nawrockio atsakymo teko laukti neilgai.
„Pone premjere, istorike, šiandien yra rugsėjo 17-oji... Svarbi sukaktis. Verta žinoti: prieš 87 metus praradome teritoriją, bet nepraradome Tėvynės“, – atsakė prezidentas.
Į diskusiją įsijungė ir kiti Lenkijos politikai. Vicepremjeras ir gynybos ministras Władysław Kosiniak-Kamysz pabrėžė, kad ginkluotųjų pajėgų vadas turėtų kalbėti apie šalies gynybą, o ne apie galimybę atiduoti teritoriją.
„Mūsų pareiga yra ginti kiekvieną Lenkijos centimetrą“, – pažymėjo jis.
Teisingumo ministras Waldemar Żurek užsiminė, kad vieši pareiškimai apie „teritorijos atidavimą“ gali kelti rimtų abejonių dėl prezidento gebėjimo eiti pareigas.
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