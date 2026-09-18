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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Aliarmas Lenkijoje: darbą buvo apriboję dalis oro uostų

Atnaujinta 10:27
2026-09-18 08:58 / šaltinis: tv3.lt / Parengė:
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Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / Parengė:
2026-09-18 08:58
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Lenkijoje penktadienio rytą vėl buvo neramu, darbą apribojo dalis oro uostų. Dėl Rusijos atakos prieš Ukrainą, Lenkija ėmėsi saugumo priemonių.

NATO naikintuvai (BNS nuotr.)
GALERIJA (37)

Lenkijoje penktadienio rytą vėl buvo neramu, darbą apribojo dalis oro uostų. Dėl Rusijos atakos prieš Ukrainą, Lenkija ėmėsi saugumo priemonių.

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Lublino ir Žešuvo oro uostai apribojo oro uostų veiklą, skrydžius.

Kas vyksta Lenkijoje?

Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operatyvinė vadavietė pranešę, kad Lenkijoje dėl Rusijos atakos prieš Ukrainą aktyvuota karinė aviacija.

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(37 nuotr.)
FOTOGALERIJA. NATO naikintuvai

„Vadovaujantis galiojančiomis procedūromis, Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operatyvinė vadovybė per Oro operacijų centrą – Oro pajėgų vadavietę – mobilizavo būtinas jai priklausančias pajėgas ir priemones. Antžeminės oro gynybos ir radarinės žvalgybos sistemos pasiekė parengties būseną.

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Šios priemonės yra prevencinio pobūdžio ir skirtos oro erdvės saugumui užtikrinti bei jos apsaugai, ypač rajonuose, besiribojančiuose su pavojingomis teritorijomis.

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Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operatyvinė vadovybė stebi esamą situaciją, o jai pavaldžios pajėgos ir priemonės yra pasirengusios nedelsiant reaguoti“, – nurodoma pranešime.

Neilgai trukus pranešta, kad minėti veiksmai baigti.

Lenkijoje oro pavojus skelbtas ir du kartus ketvirtadienį.

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