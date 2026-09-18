Aliarmas Lenkijoje: darbą buvo apriboję dalis oro uostų

Lublino ir Žešuvo oro uostai apribojo oro uostų veiklą, skrydžius.
Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały operacje lotnicze https://t.co/yvGr03w60W— PANSA (@PANSA_PL) September 18, 2026
Kas vyksta Lenkijoje?
Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operatyvinė vadavietė pranešę, kad Lenkijoje dėl Rusijos atakos prieš Ukrainą aktyvuota karinė aviacija.
„Vadovaujantis galiojančiomis procedūromis, Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operatyvinė vadovybė per Oro operacijų centrą – Oro pajėgų vadavietę – mobilizavo būtinas jai priklausančias pajėgas ir priemones. Antžeminės oro gynybos ir radarinės žvalgybos sistemos pasiekė parengties būseną.
Šios priemonės yra prevencinio pobūdžio ir skirtos oro erdvės saugumui užtikrinti bei jos apsaugai, ypač rajonuose, besiribojančiuose su pavojingomis teritorijomis.
Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operatyvinė vadovybė stebi esamą situaciją, o jai pavaldžios pajėgos ir priemonės yra pasirengusios nedelsiant reaguoti“, – nurodoma pranešime.
❗️ Uwaga. W związku z kolejnymi uderzeniami wykonywanymi przez Federację Rosyjską za pomocą środków napadu powietrznego na terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 18, 2026
Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo… pic.twitter.com/bOVs3Y9Fjf
Neilgai trukus pranešta, kad minėti veiksmai baigti.
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