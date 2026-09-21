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Kultūros organizacijos kviečia nešališkai įvertinti ministerijos vadovavimo klausimus

2026-09-21 17:14 / šaltinis: BNS
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2026-09-21 17:14
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Kultūros ir kitų sričių organizacijos ragina nešališkai įvertinti Kultūros ministerijos darbuotojų iškeltus klausimus dėl kanclerio Evaldo Raistenskio vadovavimo, bendravimo ir sprendimų priėmimo, taip pat susilaikyti nuo skubotų struktūrinių bei personalo pokyčių.

Lietuvos kultūros ministerija (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

Kultūros ir kitų sričių organizacijos ragina nešališkai įvertinti Kultūros ministerijos darbuotojų iškeltus klausimus dėl kanclerio Evaldo Raistenskio vadovavimo, bendravimo ir sprendimų priėmimo, taip pat susilaikyti nuo skubotų struktūrinių bei personalo pokyčių.

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Kreipimąsi pasirašiusių 17 organizacijų teigimu, susidariusi situacija gali kelti grėsmę ministerijos veiklos stabilumui, darbuotojų emociniam saugumui, sprendimų priėmimo kokybei ir strateginių valstybės įsipareigojimų įgyvendinimui.

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„Ypač rimtu signalu laikome tai, kad į atsakingas institucijas kreipėsi grupė vadovaujamas pareigas einančių ir didelę institucinę patirtį sukaupusių darbuotojų“, – teigiama pirmadienį išsiųstame kreipimesi.

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Organizacijos ragina nedelsiant atlikti nešališką ir skaidrų darbuotojų kreipimesi nurodytų aplinkybių vertinimą, į procesą įtraukiant darbuotojų atstovus ir, prireikus, nepriklausomus viešojo valdymo bei darbo aplinkos ekspertus.

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Taip pat siūloma iki vertinimo pabaigos susilaikyti nuo skubotų struktūrinių, personalo ir kitų sunkiai grįžtamų sprendimų, galinčių didinti įtampą ar silpninti ministerijos administracinius gebėjimus.

Raginama užtikrinti kritiką išsakiusių darbuotojų apsaugą nuo neigiamo poveikio, įvertinti kanclerio vadovavimo ir komunikacijos kompetencijų atitiktį valstybės tarnybos etikos bei gero valdymo principams ir viešai pristatyti priimtus sprendimus bei veiksmų planą.

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Kreipimesi pabrėžiama, kad darbuotojų kompetencija ir sukaupta institucinė atmintis yra svarbus valstybės išteklius, todėl patyrusių specialistų pasitraukimas ar skuboti struktūriniai sprendimai gali pakenkti ministerijos veiklai ir kultūros sričiai.

Be to, organizacijos ragina užtikrinti, kad pasirengimas Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybai ir kiti strateginiai kultūros politikos darbai nebūtų sutrikdyti dėl vidinių vadybos problemų ar nepakankamai parengtų pertvarkų.

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Kreipimasis adresuotas šalies vadovui Gitanui Nausėdai, premjerui Mindaugui Sinkevičiui ir Seimo Kultūros komitetui.

Tarp jį pasirašiusiųjų – Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija, Lietuvos meno kūrėjų asociacija, Nacionalinis švietimo NVO tinklas, Lietuvos leidėjų asociacija, Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga, Lietuvos dizaino asociacija.

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Taip pat Lietuvos kompozitorių sąjunga, Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma, Lietuvos bibliotekininkų draugija, Kino kultūros asociacija, Šiuolaikinio šokio asociacija, Lietuvos žaidimų kūrėjų asociacija, Asociacija LATGA, Lietuvos dailininkų sąjunga, Nepriklausomų Prodiuserių Asociacija, Lietuvos gretutinių teisių asociacija AGATA, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba.

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BNS rašė, kad vadovaujančias pareigas einantys Kultūros ministerijos darbuotojai praėjusią savaitę kreipėsi į L. Alsį, prašydami spręsti situaciją dėl kanclerio elgesio.

Kreipimesi teigiama, kad nuo liepos pabaigos, kai E. Raistenskis pradėjo darbą, susiklostė praktika, jog dalijantis darbine informacija, dokumentais, teisės aktais, su kuriais yra būtina kancleriui susipažinti, grįžtamojo ryšio nėra. Taip pat nurodoma, jog kanclerio bendravimas dažnai būna nederamas, darbuotojai jaučiasi pažeminti.

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Pasak darbuotojų, kanclerio pavedimai formuluojami nesivadovaujant teisės aktuose nustatytais prioritetais, o vadovaujantis asmeniniu požiūriu.

Teigiama, kad su ministerijos administracijos padalinių vadovais iki šiol nėra užmegztas konstruktyvus dialogas, dalykinis bendravimas nevyksta, neleidžiama išsakyti savo pozicijos, argumentų, pokalbio metu dažnu atveju pašnekovas pertraukiamas, taikoma nederama leksika, naudojama žeminanti verbalinė ir neverbalinė kalba.

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Kreipimasis adresuotas kultūros ministrui Lukui Alsiui, jo kopija persiųsta Seimo Kultūros komitetui ir premjero patarėjui kultūros klausimais Dariui Kuoliui.

Seimo Kultūros komiteto posėdyje praėjusią savaitę pats E. Raistenskis sakė priimąs kritiką ir viešai atsiprašė.

L. Alsys savo ruožtu tvirtino esąs pasiryžęs spręsti susidariusią situaciją, žadėjo peržiūrėti vidinę darbo organizavimo tvarką, pareigybių paskirstymą, tarnautojų atsakomybes ir pavaldumą.

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