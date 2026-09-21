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Prezidentas Nausėda dalyvaus Generalinės Asamblėjos sesijoje Niujorke: kreipsis į pasaulio lyderius

2026-09-21 06:08 / šaltinis: BNS
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2026-09-21 06:08
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Prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį išvyksta į Niujorką, kur dalyvaus Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 81-ojoje sesijoje.

Gitanas Nausėda Žygimantas Gedvila/ELTA

Prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį išvyksta į Niujorką, kur dalyvaus Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 81-ojoje sesijoje.

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Rugsėjo 21–25 dienomis JAV viešėsiantis šalies vadovas antradienį Generalinėje Asamblėjoje aštuntą kartą kreipsis į pasaulio valstybių lyderius. Jo kalboje daugiausia dėmesio bus skiriama globaliems konfliktams, dirbtinio intelekto keliamoms grėsmėms ir istorinei atminčiai.

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Gitanas Nausėda dalyvaus Generalinės Asamblėjos sesijoje Niujorke, kreipsis į pasaulio lyderius

Vizito metu G. Nausėda taip pat pasisakys šeštajame Tarptautinės Krymo platformos viršūnių susitikime, dalyvaus Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos prezidentų susitikime bei Baltijos valstybių vadovų susitikime su JT generaliniu sekretoriumi Antonio Guterresu.

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Prezidentas taip pat dalyvaus JAV prezidento Donaldo Trumpo rengiamame priėmime valstybių vadovams, numatyti ir jo dvišaliai susitikimai.

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Be kita ko, Niujorke G. Nausėda atidarys Lietuvos ir JAV verslo forumą, skirtą atsparumo temai.

Prezidentą vizito metu lydės pirmoji ponia Diana Nausėdienė, kuri Niujorke dalyvaus aukšto lygio renginyje, organizuojamame kartu su Ukrainos pirmąja ponia, taip pat Turkijos pirmosios ponios renginyje, skirtame saugios skaitmeninės aplinkos vaikams kūrimui.

D. Nausėdienė JAV pirmosios ponios Melanios Trump kvietimu taip pat dalyvaus globalios koalicijos „Ateities kūrimas kartu“ renginyje.

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