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NATO stiprina oro gynybą Baltijos šalyse: paaiškėjo, kas pasikeitė

2026-09-20 13:37 / šaltinis: BNS / aut.
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Autorius(-ė) Vilmantas Venckūnas
šaltinis: BNS / aut.
2026-09-20 13:37
Pridėkite kaip šaltinį Google

Liepą NATO nusprendus Baltijos šalyse vykdomą oro policijos misiją keisti į oro gynybos, prie pasikeitusio sąjungininkų veikimo režimo pereita rugpjūtį, patvirtino Krašto apsaugos ministerija (KAM).

Oro gynyba (tv3.lt koliažas)

Liepą NATO nusprendus Baltijos šalyse vykdomą oro policijos misiją keisti į oro gynybos, prie pasikeitusio sąjungininkų veikimo režimo pereita rugpjūtį, patvirtino Krašto apsaugos ministerija (KAM).

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„Prie NATO oro gynybos misijos buvo pereita rugpjūtį. NATO oro policijos misijos naikintuvai Baltijos šalyse buvo perkvalifikuoti į NATO oro gynybos misiją vykdančius naikintuvus ir buvo integruoti į bendrą NATO oro gynybos misiją“, – teigiama šią savaitę BNS pateiktame ministerijos komentare.

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„Esminis pokytis yra tas, kad NATO oro gynybos pajėgumai dabar gali būti lanksčiau ir greičiau sutelkiami ten, kur jų labiausiai reikia. Todėl nuo šiol vartojame sąvoką „NATO oro gynybos misija“, nes ankstesnis terminas „NATO oro policijos misija“ nebeatspindi dabartinio misijos modelio“, – skelbia KAM.

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Pasak ministerijos, oro gynybos misija veikia NATO integruotos oro ir priešraketinės gynybos sistemoje, apimančioje naikintuvus, antžemines oro gynybos sistemas, jutiklius, stebėjimo priemones ir vadovavimo struktūras.

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„Tai leidžia veiksmingiau reaguoti į įvairias oro grėsmes – orlaivius, dronus ar įvairaus tipo raketas“, – aiškina institucija.

Šiuo metu Lietuvoje NATO oro gynybos misiją vykdo Italijos karinių pajėgų kontingentas su naikintuvais, jie antradienio naktį Kaišiadorių rajone numušė Lietuvos oro erdvę pažeidusį tikriausiai rusišką droną.

Tęsiantis Rusijos invazijai į Ukrainą, Lietuvoje per pastaruosius mėnesius buvo skelbiami pranešimai apie galimą oro pavojų, tačiau dronas virš šalies dangaus numuštas pirmą kartą. Anksčiau tai padaryta Latvijoje ir Estijoje.

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Sprendimas oro policijos misiją Baltijos šalyse pakeisti į oro gynybos priimtas liepą Turkijos sostinėje Ankaroje vykusiame NATO viršūnių susitikime. Prezidentas Gitanas Nausėda misijos perkvalifikavimą vadino vienu iš esminių susitikimo rezultatų.

Misiją atliekantys naikintuvai dislokuoti Lietuvoje ir Estijoje.

NATO šalys pradėjo siųsti savo karius ir naikintuvus saugoti Baltijos šalių oro erdvę nuo 2004 metų kovo.

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