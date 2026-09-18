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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Fico užsiminė, kad nepadėtų NATO gintis: „Dėl kažkokios 5 straipsnio nuostatos“

2026-09-18 10:41 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-18 10:41
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Slovakijos ministras pirmininkas Robertas Fico pareiškė, kad neketina vykdyti įsipareigojimų pagal NATO 5 straipsnį ir dalyvauti sąjungininkų gynyboje, jei Rusija užpultų, rašo „Ukrainska Pravda“.

Robertas Fico SCANPIX
GALERIJA (13)

Slovakijos ministras pirmininkas Robertas Fico pareiškė, kad neketina vykdyti įsipareigojimų pagal NATO 5 straipsnį ir dalyvauti sąjungininkų gynyboje, jei Rusija užpultų, rašo „Ukrainska Pravda“.

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Apie tai jis, anot leidinio, kalbėjo lankydamasis Prešove ir kalbėdamasis su studentais bei ligoninės darbuotojais.

Fico pareiškimas

Kaip pastebi minėtas leidinys, kalbos metu Slovakijos vyriausybės vadovas nė karto nepaminėjo Rusijos kaip agresorės šalies ar karinės grėsmės Europai šaltinio. Vietoj to R. Fico esą apkaltino Europos lyderius „karinga retorika“ ir apsimetė, kad visiškai nesupranta, nuo ko būtent Šiaurės Atlanto aljansas turi gintis.

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„Atrodo… kad kartais atsiranda tendencija nesugebėjimą spręsti tokias problemas kaip nelegali migracija, konkurencingumas, aukštos energijos kainos pakeisti šiais karingais pokalbiais: tariamai, eikime, eikime kovoti. Dėl Dievo meilės, su kuo mes norime kovoti? Su kuo?“ – klausė jis.

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Jis taip pat viešai pareiškė nenorą vykdyti įsipareigojimų pagal Šiaurės Atlanto sutarties 5 straipsnį, kuris garantuoja kolektyvinį NATO karinį atsaką, jei būtų užpulta viena iš aljanso narių.

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„Ar galite įsivaizduoti, ponios ir ponai, kad būtų pritaikytas NATO sutarties 5 straipsnis? Ar kas nors gali tai įsivaizduoti? Ar kas nors gali įsivaizduoti, kad mums pasakytų: „Paruoškite 5 tūkstančius karių, 10 tūkstančių karių, ir jie išvyks kažkur kariauti?“ O mes net nežinosime, su kuo, kodėl ir dėl ko. <...>

Nenoriu, kad Slovakija dėl kažkokios 5 straipsnio nuostatos taptų kokio nors karinio konflikto dalimi. Kaip ministras pirmininkas darysiu viską, kad Slovakija niekada nebūtų įtraukta į karinį konfliktą“, – pareiškė jis.

(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

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von lauk
von lauk
2026-09-18 12:11
tai kam jis reikalingas,niekas ir taves negins
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NA!
NA!
2026-09-18 15:00
Tai laikas nutraukti finansavimą ir mest juos lauk iš es. Tegul jungiasi prie šikanostano.
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gustas
gustas
2026-09-18 13:59
...baisus ne priešas, žiūrintis tau į akis, o „draugas/prisiplakėlis“, stovintis tau už nugaros ir išdavikiškai besišypsantis...
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