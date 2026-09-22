Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
15
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Budrys griežtas: jokia ES valstybė šiandien negali būti JAV susitarimo dėl baltarusiškų trąšų dalimi

2026-09-22 07:49 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-22 07:49
Pridėkite kaip šaltinį Google

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pareiškė, kad šiuo metu jokia ES valstybė negali būti JAV derinamo susitarimo dėl baltarusiškų trąšų importo dalimi.

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys priėmė Nyderlandų Karalystės užsienio reikalų ministrą Tomą Berendseną | Roberto Riabovo / BNS nuotr.

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pareiškė, kad šiuo metu jokia ES valstybė negali būti JAV derinamo susitarimo dėl baltarusiškų trąšų importo dalimi.

REKLAMA
15

Niujorke viešintį ministrą antradienio rytą citavo LRT televizija.

Kęstutis Budrys: jokia ES valstybė šiandien negali būti JAV susitarimo dėl baltarusiškų trąšų dalimi

Taip Lietuvos diplomatijos vadovas kalbėjo JAV prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus apie tai, jog Vašingtonas dirba ties didžiuliu susitarimu, kuris atvers galimybes amerikiečiams importuoti kalio trąšas iš Baltarusijos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot K. Budrio, šis bręstantis susitarimas tiesioginės įtakos Lietuvai neturės.

„Tai, kas vyksta tarp JAV ir Baltarusijos, yra dvišaliai santykiai, tų valstybių santykiai. Kokias sankcijas JAV nuima – tiesiogiai tai nėra susiję su tuo, ką daro Europos Sąjunga, kokios sankcijų politikos laikosi. Dėl to ir apie šį paskelbimą, kai sužinojome iš viešosios erdvės, matome jį ir galvojame kaip apie dvišalių santykių reikalą, kuris mūsų tiesiogiai neveikia”, – LRT sakė ministras.

REKLAMA
REKLAMA

Jis teigė konsultavęs JAV pareigūnus apie tai, kad dabartinis ES sankcijų režimas draudžia Bendrijai ne tik importuoti baltarusiškas trąšas, bet ir suteikti sąlygas tranzitui per bloko šalių teritorijas.

REKLAMA

„Nesvarbu, kas yra savininkas kalio trąšų, nesvarbu, kokios įmonės jas siunčia, kurioje šalyje bebūtų registruota. Kalio trąšos, išgautos Baltarusijoje, negali atsidurti ES teritorijoje”, – teigė K. Budrys.

Klausiamas, ar JAV yra spaudusi Lietuvą ar ES dėl sankcijų Baltarusijai peržiūrėjimo, ministras sakė, kad priežastys, kodėl Baltarusijai įvestos sankcijos, yra aiškios – žmogaus teisių pažeidimai, opozicijos sutraiškymas, parama Rusijai – ir jos nepasikeitė.

REKLAMA
REKLAMA

„Nėra pagrindo kalbėti, kad sankcijos galėtų būti peržiūrėtos. Aš šiandien nematau jokios erdvės debatui apie tai”, – kalbėjo Lietuvos diplomatijos vadovas.

Jis pabrėžė, kad visi bandymai minkštinti santykius su Baltarusija iš JAV pusės baigėsi agresyvėjančiu Minsko elgesiu pasienyje su NATO valstybėmis.

Apie bręstantį susitarimą dėl trąšų importo paskelbęs D. Trumpas nenurodė, per kokias šalis vyktų tranzitas. Pasak jo, tai leistų JAV įmonėms už trąšas mokėti mažiau nei dabar jas įsigyjant iš Kanados.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Amerikiečiai šiemet atšaukė 2022 metais įvestas sankcijas baltarusiškoms trąšoms, tačiau galimybes jas importuoti į JAV iki šiol smarkiai varžo apribojimai prekių iš Baltarusijos tranzitui per kaimynines šalis.

Iki JAV įvedant sankcijas baltarusiškų trąšų pervežimas vyko per Klaipėdos uostą, o aukščiausi Lietuvos pareigūnai iki šiol buvo skeptiški dėl tranzito atnaujinimo tiek dėl tebegaliojančių ES sankcijų, tiek dėl nenoro suteikti būdų uždarbiauti su Baltarusijos režimu siejamoms įmonėms.

Užsienio žiniasklaida anksčiau šiemet skelbė, jog JAV pareigūnai prašo Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos panaikinti sankcijas Baltarusijos kalio trąšoms, kad būtų leistas šio produkto tranzitas per jų teritorijas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Donaldas Trumpas (Nuotr. www.whitehouse.gov)
Prezidentūra apie skelbiamą bręstantį susitarimą dėl baltarusiškų trąšų: „Atvirai tariant, būtų svarbus kažkoks aiškumas“ (7)
Kęstutis Budrys (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)
Budrys: naujas JAV sankcijų Rusijai paketas nebūtinai bus pritaikytas iš karto (2)
Kęstutis Budrys susitiko su JAV valstybės sekretoriumi Marco Rubio (Nuotr. URM)
Kęstutis Budrys sako mineralų sutarties fone iš JAV išgirdęs, kad Lietuva yra „fotoninė supergalia“ (9)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
Vieša paslaptis
Vieša paslaptis
2026-09-22 08:42
Trąšų blokada naudinga tik Putinui, jis ją ir organizavo per žinomus mūsų veikėjus. Vėliau LT dar pati iniciavo ES sankcijas trąšoms, kad Lukašenka neturėtų pajamų ir klauptųsi prieš Putiną. Mes padėjome Putinui galutinai prismaugti BLR. Ši politika tęsiama ir toliau, nes jai diriguojama iš Kremliaus.
Atsakyti
Nu jooo
Nu jooo
2026-09-22 08:26
Šitas konservatnikas atidirbinėja rusams. Nepirk tu tų trąšų, niekas neverčia, bet leisk JAV jas pervežti per Lietuvos teritoriją ir pakrauti į JAV laivus Klaipėdos uoste. Jei galimas tranzitas į Kaliningradą, tai kodėl negalimas į Klaipėdą? Nes nuo to nukentėtų Rusija- vienintelė logiška priežastis.
Atsakyti
KB,- kada pulsi Kaliningradą?
KB,- kada pulsi Kaliningradą?
2026-09-22 08:19
LR dėl broilerių skalynimų ir provokacijų prieš BY laukia 12 MILIJARDŲ ieškinys tribunole...
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (15)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų