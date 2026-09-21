Po Rusijos rinkimų farso – Budrio reakcija

„Vadinamieji Rusijos Valstybės Dūmos rinkimai nebuvo nei laisvi, nei sąžiningi. Opozicija nutildyta, nepriklausomi balsai nuslopinti, ESBO (Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos – BNS) stebėtojams neleista dalyvauti“, – socialiniame tinkle „X“ pranešė K. Budrys.
Kęstutis Budrys: Lietuva nepripažįsta Rusijos Dūmos rinkimų rezultatų
„Fiktyvių rinkimų rengimas okupuotose Ukrainos teritorijose yra šiurkštus tarptautinės teisės pažeidimas. Mes niekada nepripažinsime šių rezultatų“, – pažymėjo Lietuvos diplomatijos vadovas.
Taip jis kalbėjo po to, kai, preliminariais duomenimis, Rusijos prezidento V. Putino partija „Vieningoji Rusija“ 450 vietų Valstybės Dūmoje iškovojo rekordinį skaičių – 355 mandatus.
BNS rašė, kad suskaičiavus beveik visus balsus po rinkimų, kuriuose nedalyvavo V. Putinui kritiškos partijos, jo politinė jėga žemuosiuose parlamento rūmuose turės didesnę superdaugumą nei 2016 metais, kai irgi buvo pasiektas rekordas iškovojus 343 vietas.
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