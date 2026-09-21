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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Po Rusijos rinkimų farso – Budrio reakcija

2026-09-21 13:19 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-21 13:19
Pridėkite kaip šaltinį Google

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pirmadienį pareiškė Lietuvą nepripažįstant „fiktyvių“ Rusijos Dūmos rinkimų rezultatų, pagal kuriuos Vladimiro Putino partija iškovojo rekordinį skaičių mandatų.

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys priėmė Nyderlandų Karalystės užsienio reikalų ministrą Tomą Berendseną | Roberto Riabovo / BNS nuotr.
GALERIJA (13)

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pirmadienį pareiškė Lietuvą nepripažįstant „fiktyvių“ Rusijos Dūmos rinkimų rezultatų, pagal kuriuos Vladimiro Putino partija iškovojo rekordinį skaičių mandatų.

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„Vadinamieji Rusijos Valstybės Dūmos rinkimai nebuvo nei laisvi, nei sąžiningi. Opozicija nutildyta, nepriklausomi balsai nuslopinti, ESBO (Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos – BNS) stebėtojams neleista dalyvauti“, – socialiniame tinkle „X“ pranešė K. Budrys.

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Kęstutis Budrys: Lietuva nepripažįsta Rusijos Dūmos rinkimų rezultatų

„Fiktyvių rinkimų rengimas okupuotose Ukrainos teritorijose yra šiurkštus tarptautinės teisės pažeidimas. Mes niekada nepripažinsime šių rezultatų“, – pažymėjo Lietuvos diplomatijos vadovas.

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Taip jis kalbėjo po to, kai, preliminariais duomenimis, Rusijos prezidento V. Putino partija „Vieningoji Rusija“ 450 vietų Valstybės Dūmoje iškovojo rekordinį skaičių – 355 mandatus.

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BNS rašė, kad suskaičiavus beveik visus balsus po rinkimų, kuriuose nedalyvavo V. Putinui kritiškos partijos, jo politinė jėga žemuosiuose parlamento rūmuose turės didesnę superdaugumą nei 2016 metais, kai irgi buvo pasiektas rekordas iškovojus 343 vietas.

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Uždarytk nasrus pagaliau
Uždarytk nasrus pagaliau
2026-09-21 15:06
Ko tu kisies ne į savo reikalus ir pastoviai provokuoja karą Lietuvoje
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ta pati apgaulė lt
ta pati apgaulė lt
2026-09-21 13:35
rink nerinkes ,balsuoti teateina vos keli žmonės , bet britų šeimininkų nutarimu "išrenkami" tie patys jau virš 30 metų
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vis rūpinasi ne tais
vis rūpinasi ne tais
2026-09-21 14:09
- kodėl Vokietiją aplenki, prognozė ir tavo veiksmai
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