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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Putino partija susižėrė rekordinį mandatų skaičių: rinkimuose nebuvo nė vienos jį kritikuojančios partijos

2026-09-21 12:47 / šaltinis: BNS
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2026-09-21 12:47
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Rusijos vadovo Vladimiro Putino partija „Vieningoji Rusija“ 450 vietų Valstybės Dūmoje iškovojo rekordinį skaičių – 355 mandatus, pirmadienį skelbdama preliminarius rezultatus pranešė rinkimų komisijos vadovė Ela Pamfilova.

Rusijos vadovo Vladimiro Putino partija „Vieningoji Rusija“ 450 vietų Valstybės Dūmoje iškovojo rekordinį skaičių – 355 mandatus, pirmadienį skelbdama preliminarius rezultatus pranešė rinkimų komisijos vadovė Ela Pamfilova.

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Suskaičiavus beveik visus balsus po tris dienas trukusių rinkimų, kuriuose nedalyvavo jokios V. Putino atžvilgiu kritiškos partijos, rezultatai parodė, kad prezidento partija žemuosiuose parlamento rūmuose turės didesnę superdaugumą nei 2016 metais, kai taip pat buvo pasiektas rekordas ir iškovotos 343 vietos.

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(14 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vladimiras Putinas (Stop kadrai iš Kremliaus „Telegram“ kanalo)

Putino partija dronų aptemdytuose Rusijos rinkimuose laimėjo tvirtą daugumą 

V. Putino valdančioji partija „Vieningoji Rusija“ laimėjo tvirtą daugumą šalies parlamento rinkimuose, rodo anksti pirmadienį valstybinės žiniasklaidos paskelbti rezultatai.

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Rinkimus aptemdė kibernetinės atakos ir virtinė ukrainiečių dronų smūgių.

Rusijos naujienų agentūrų paskelbtais rezultatais, suskaičiavus kiek daugiau nei 71 proc. biuletenių, „Vieningoji Rusija“ surinko 57,5 proc. balsų.

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Komunistų partija ir nacionalistinė LDPR atsiliko surinkusios atitinkamai 14 ir 8,7 proc. balsų.

Valdančioji partija artėja prie to, kad išlaikytų dviejų trečdalių daugumą iš 450 vietų Valstybės Dūmoje, o tai leistų jai keisti Konstituciją, rodo valstybinės agentūros TASS prognozės.

Rinkimai, kuriuose renkami žemųjų parlamento rūmų – Valstybės Dūmos – nariai, yra pirmieji nuo 2022 metų, kai Maskva pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą.

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Nė vienai karui nepritariančiai partijai nebuvo leista dalyvauti, o likus kelioms savaitėms iki balsavimo Rusijos Aukščiausiasis Teismas pašalino iš biuletenių prieš karą pasisakančią partiją „Jabloko“.

Balsavimas taip pat vyko Rusijos okupuotose ir aneksuotose Ukrainos teritorijose.

Rinkėjų aktyvumas galėtų būti viešosios nuomonės apie kruviniausią Europos konfliktą nuo Antrojo pasaulinio karo laikų barometras.

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Pirmųjų oficialių rezultatų ir duomenų apie aktyvumą tikimasi pirmadienio rytą.

Ukraina sekmadienį, paskutinę balsavimo dieną, į Maskvą ir aplinkinį regioną paleido daugybę dronų, pražudžiusių du žmones ir padegusių naftos perdirbimo gamyklą, pranešė pareigūnai.

Maskvos meras Sergejus Sobianinas teigė, kad tai buvo didžiausia ataka prieš Maskvą nuo tada, kai Kremlius 2022 metais pradėjo puolimą Ukrainoje. Pasak jo, išpuoliui panaudota apie 1,6 tūkst. dronų, iš kurių 450 buvo nukreipti tiesiai į sostinę.

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Rusija pažadėjo reaguodama „suintensyvinti“ smūgius Kyjivui, o Gynybos ministerija apkaltino Ukrainą bandymu „sužlugdyti demokratinę Rusijos piliečių valią“.

„Atsakydama į Kyjivo režimo atakas prieš civilinius taikinius Rusijoje, Rusijos kariuomenė tęs ir intensyvins didelio tikslumo smūgius prieš karinius taikinius Kyjive“, – pranešė Rusijos gynybos ministerija.

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Balsavimui pasiekus paskutinę dieną, Rusijos rinkimų komisijos vadovė pareiškė, kad prieš rinkimų infrastruktūrą buvo nukreipta kibernetinių atakų banga.

„Per pastarąjį laikotarpį užfiksuota daugiau nei 1 tūkst. DDoS atakų bangų prieš infrastruktūrą Rusijoje, kuri yra tiesiogiai susijusi su rinkimų procesu“, – Rusijos naujienų agentūros citavo Rusijos centrinės rinkimų komisijos pirmininkę Elą Pamfilovą.

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oi
oi
2026-09-21 13:08
ir kas galejo pagalvoti ,kad tokie liaudies mylimi.:DDDDD..kai su automatais prie balsadeziu stovi ,bijo su buoze gaut galvon
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