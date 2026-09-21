Čečėnijoje paskelbta Kadyrovo pergalė: surinko 99,85 proc. balsų

Rusijos duomenimis, šis R. Kadyrovo rezultatas – naujas jo asmeninis rekordas: 2016 m. jis surinko 94,8 proc., o 2021 m. – 99,7 proc. balsų.
Šiemet su juo varžėsi dar du kandidatai: partijos „Teisingoji Rusija“ atstovas, Čečėnijos visuomeninių rūmų pirmininkas Ismailas Denilchanovas ir Komunistų partijos atstovas, Čečėnijos parlamento narys Khalidas Nakajevas. Abu jie surinko po 0,05 proc. balsų.
Gubernatorių rinkimai taip pat vyko dar septyniuose regionuose, visuose juose pirmauja dabartiniai vadovai. Rusijos centrinė rinkimų komisija praneša, kad Mordovijoje Artiomas Zdunovas surinko 78,74 proc. balsų, Tuvoje Vladislavas Chovalygas – 90,95 proc., Belgorodo srityje Aleksandras Šuvajevas – 65,97 proc., Briansko srityje Jegoras Kovalčiukas – 68,03 proc., Tverės srityje Vitalijus Koroliovas – 69,8 proc., Penzos srityje Olegas Melničenka – 70,92 proc., o Uljanovsko srityje Aleksejus Ruskichas – 76,65 proc. balsų.
Rusijos parlamento „rinkimus“ laimėjo Kremliaus remiama partija „Vieningoji Rusija“
Kaip rašė ELTA, sekmadienį pasibaigusius griežtai kontroliuojamus Rusijos parlamento „rinkimus“ laimėjo Kremliaus remiama partija „Vieningoji Rusija“ – Rusijos naujienų agentūrų paskelbtais preliminariais duomenimis, ji surinko 49,4 proc. balsų.
Pirminiais Rusijos duomenimis, Komunistų partija surinko 14,2 proc., ultranacionalistinė LDPR – 10,7 proc., o palyginti nauja partija „Naujieji žmonės“ – 9,7 proc. balsų. „Teisingoji Rusija“ surinko 6,6 proc. balsų, tad visos keturios partijos turėtų vėl patekti į Valstybės Dūmą.
Visos kadenciją baigiančiame parlamente atstovaujamos partijos laikomos lojaliomis Kremliui ir remia Rusijos karą prieš Ukrainą.
Karui besipriešinančiai partijai „Jabloko“ nebuvo leista dalyvauti tris dienas vykusiuose rinkimuose.
Demokratijos padėtį stebinčios organizacijos, Vakarų šalių vyriausybės ir Kremliaus oponentai pareiškė nelaikantys šių rinkimų nei laisvais, nei sąžiningais. Kritikai kaltina valdžią pašalinus iš rinkimų tikrąją opoziciją ir griežtai kontroliuojant šalies politinį gyvenimą.
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