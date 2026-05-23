Karolis Broga
Čečėnijoje paskelbta Kadyrovo pergalė: surinko 99,85 proc. balsų
Rusijos centrinės rinkimų komisijos duomenimis, suskaičiavus balsus visose rinkimų apylinkėse, Rusijos vadovo remiamas Ramzanas Kadyrovas Čečėnijos vadovo rinkimuose surinko 99,85 proc. balsų, pirmadienį pranešė Rusijos nepriklausomas naujienų portalas „Meduza“. Rusijos duomenimis, šis R. Kadyrovo rezultatas – naujas jo asmeninis rekordas: 2016 m. jis surinko 94,8 proc., o 2021 m. – 99,7 proc. balsų.
Įsilaužta į „nenulaužiamą“ Rusijos balsavimo sistemą
Anoniminė programišių grupė teigia įsilaužusi į Rusijos Centrinės rinkimų komisijos (CRK) ir rangovų duomenų bazes, susijusias su nauja elektroninio balsavimo sistema, likus vos kelioms dienoms iki parlamento rinkimų, praneša Lenkijos transliuotojas „TVP World“. Programišių grupė „CikLeak“ teigia, kad jos taikiniu buvo infrastruktūra, kuri priklauso Rusijos CRK ir jos rangovams, įskaitant valstybės kontroliuojamą telekomunikacijų milžinę „Rostelekom“ bei jos patronuojamą įmonę „Cifrotech“, daly...
Iš JAV – netikėtas perspėjimas Izraeliui: mes ginsime Amerikos interesus
JAV viceprezidentas J. D. Vance'as teigia, kad Vašingtonas negali leisti, jog JAV Artimųjų Rytų politika priklausytų nuo Izraelio valstybės, praneša „Politico“. Tai griežtas teiginys apie svarbų JAV sąjungininką regione, kurį išsakė vienas svarbiausių JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijos pareigūnų ir vienas iš pagrindinių Respublikonų partijos kandidatų 2028 metų prezidento rinkimuose.
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Kremlius sureagavo, ar Putinas ir Zelenskis galėtų surengti susitikimą
Rusijos vadovo Vladimiro Putino ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio susitikimas G20 viršūnių susitikime Majamyje yra „neįmanomas“ – šeštadienį Naujajame Delyje agentūrai AFP pareiškė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas, atmesdamas Ukrainos vadovo pasiūlymą. „Tai neįmanoma“, – sakė D. Peskovas, pakartodamas Maskvos reikalavimą, kad susitikimas gali įvykti tik Rusijos sostinėje.
2026-09-12
Europa kyla į kovą su „iškrypėlių akiniais“: tokių akinių parduodama milijonai
Internete plintant įrašams, kuriuose nufilmuotos mergaitės ir moterys, Europoje vis dažniau pasigirsta raginimai kovoti su „iškrypėliais“, kurie naudojasi išmaniaisiais akiniais. Jungtinėje Karalystėje (JK) inicijuota peticija, kad būtų uždrausta prekyba tokiais akiniais. Bet kas dėvintis išmaniuosius akinius gali fotografuoti ir filmuoti, klausytis muzikos, skambinti telefonu, išversti tekstą ar bendrauti su dirbtinio intelekto (DI) asistentu. Tokių akinių dabar parduodama milijonai.
2026-09-12
Vokietija įtaria, kad Rusijos žvalgyba surengė hibridinę ataką Leipcige
Vokietijos saugumo pareigūnai įtaria, kad Rusijos karinė žvalgyba padėjo suplanuoti rugpjūčio mėnesį įvykdytą „hibridinę ataką“, kai Leipcigo oro uoste buvo rasti dronai su sprogmenimis.
2026-09-12
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Donaldas Trumpas: karas su Iranu greitai baigsis
Airijoje besilankantis JAV prezidentas Donaldas Trumpas žada, kad karas su Iranu „labai greitai baigsis“, o naftos kainos ims kristi. Jis pabrėžė, kad Iranui negalima leisti turėti branduolinio ginklo ir pakartojo, kad karas prasidėjo, nes Iranas „po dviejų savaičių“ galėjo pasigaminti branduolinį ginklą.
2026-09-12
Trumpas pasisako už Airijos ir Šiaurės Airijos susijungimą
Šeštadienį lankydamasis Airijoje ir atsakinėdamas į žurnalistų klausimus JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Airija ir Šiaurės Airija galėtų susijungti į vieną valstybę, praneša „Sky News“. „Nenorėčiau sukelti problemų, bet pasakysiu jums – norėčiau matyti suvienytą (Airiją – ELTA). Turiu draugų abejose pusėse. Airiai nuostabūs žmonės. (...) Norėčiau matyti suvienytą (Airiją – ELTA). Manau, kad tai būtų puiku“, – pareiškė D. Trumpas. „Galų gale tai įvyks.
2026-09-12
Bulgarijoje nugriaudėjo sprogimas – užsiliepsnojo amunicijos sandėlis
Bulgarijos policija paskelbė, kad šalies centrinėje dalyje esančiame amunicijos sandėlyje įvyko sprogimas ir kilo gaisras. Prieš kelias savaites sprogimas sudrebino kitą šio ginklų gamintojo objektą. Naujausias incidentas penktadienio vakarą įvyko netoli Gorni Varpišto kaimo esančiame ginkluotės gamintojo „EMCO“ sandėlyje, kurio gaminama amunicija naudojama Ukrainoje. Gyventojams pavojus negresia Iš karto po sprogimo buvo neaišku, kokio masto žala padaryta, o duomenų apie aukas nėra.
2026-09-12
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Trumpas atvyko į Airiją
JAV prezidentas Donaldas Trumpas šeštadienio rytą atvyko dviejų dienų vizito į Airiją, kur dalyvaus renginiuose sostinėje Dubline ir keliaus į savo golfo aikštyną Dunbego miestelyje Klero grafystėje, kur vyksta Airijos atvirasis golfo turnyras. Airijos policija paskelbė, kad JAV prezidento vizito metu ji vykdo vieną didžiausių saugumo operacijų. Dublino oro uoste D. Trumpą pasitiko Airijos vicepremjeras Simonas Harrisas.
2026-09-12
Tyrėjai: traukinio avarija Prancūzijoje galėjo įvykti dėl diversijos
Tyrėjai įtaria, kad šiaurės vakarų Prancūzijoje keleivinis traukinys galėjo nulėkti nuo bėgių dėl diversijos. Apie tai naujienų agentūra AFP šeštadienį sužinojo iš šaltinio policijoje. Sužaloti 44 asmenys Penktadienio vakarą traukiniui nuvažiavus nuo bėgių buvo sužaloti 44 iš 186 juo važiavusių keleivių. Šaltinis teigė, kad ant bėgių buvo rastas geležinkelio bėgio fragmentas, o pagrindinė tyrimo versija yra ta, kad galėjo būti pakenkta tyčia.
2026-09-12
Šiurpi traukinio avarija Lenkijoje: rėžėsi į betonvežį
Trečiadienio rytą Lenkijoje traukiniui susidūrus su sunkvežimiu buvo sužalota mažiausiai 20 žmonių. Traukinys važiavo iš Liublino, Lenkijos rytuose, į Ščeciną, esantį šalies šiaurės vakaruose. Po susidūrimo lokomotyvas ir kai kurie iš šešių vagonų nuvažiavo nuo bėgių ir apvirto. Traukiniu keliavo apie 120 žmonių. Pagalbos tarnybų duomenimis, sužalota 20 žmonių, o keturi iš jų – sunkiai.
2026-09-09
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Trumpas peržengė ribas: pamatę jo įkeltą žemėlapį, islandai neteko žado
Islandija pirmadienį išsikvietė JAV ambasadorių po to, kai Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas savo socialinėje platformoje pasidalino žemėlapiu, kuriame Islandija ir kitos šalys nuspalvintos JAV vėliavos spalvomis, praneša „Reuters“. D. Trumpo žemėlapyje Kanada, Grenlandija, Islandija, Meksika, Centrinės Amerikos ir Karibų jūros šalys rodomos kaip esančios JAV sudėtyje. Žemėlapyje taip pat matyti tik Jungtinių Amerikos Valstijų pavadinimas.
2026-09-08
Nelaimė Estijoje: sužeisti 5 kareiviai
Pirmadienį Estijos ginkluotųjų pajėgų Centriniame poligone netoli Tapos buvo sužaloti penki kareiviai, pranešė Estijos visuomeninis transliuotojas ERR. Estijos kariuomenė paskelbė, kad nelaimė įvyko šaudant iš 120 mm minosvaidžio – buvo sužaloti 5 aktyviosios tarnybos Žvalgybos bataliono kariai. „Šiandien per 120 mm minosvaidžio šaudymo pratybas ginklo viduje susidarė perteklinis slėgis, dėl kurio įtrūko vamzdis. Šalia ginklo buvę penki aktyviosios tarnybos kariai buvo sužeisti.
2026-09-07
Putinas bandė pasiaiškinti, kodėl Rusija nenužudo Ukrainos lyderių
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė, kad Kremlius nesikėsina į Ukrainos lyderių gyvybę, nes jam reikalingi „tam tikri derybininkai“, praneša Rusijos nepriklausomas naujienų portalas „Meduza“. Spaudos konferencijoje po Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos viršūnių susitikimo Biškeke jis taip pat pakomentavo Ukrainos prezidento perspėjimą apie nesaugią Rusijos oro erdvę, Vokietijos sprendimą dėl Rusijos konsulato ir JAV Centrinės žvalgybos agentūros (CŽA) vadovo vizitą Maskvoje.
2026-09-02
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Rugsėjo 1-oji Rusijoje virto chaosu: masiškai evakuotos mokyklos, darželiai ir ligoninės
Antradienį mažiausiai devyniuose Rusijos regionuose buvo evakuotos mokyklos, vaikų darželiai, ligoninės ir muziejai po virtinės melagingų pranešimų apie pastatuose padėtus sprogmenis, praneša „The Moscow Times“. Leningrado srities gubernatorius Aleksandras Drozdenko teigė, kad dešimt mokyklų, vaikų darželių ir ligoninių gavo melagingus pranešimus apie bombas rugsėjo 1 d., kai minima naujų mokslo metų pradžią žyminti Mokslo ir žinių diena.
2026-09-01
Po dronų incidento Vokietijoje – naujausia žinia: aiškėja, kam tenka atsakomybė
Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas sekmadienį pareiškė, kad Berlynas kartu su sąjungininkais Europoje ir NATO koordinuoja atsaką į rugpjūčio mėnesį Leipcigo oro uoste įvykusį incidentą. Pagal žiniasklaidos turimą informaciją, Vokietija dėl pasikėsinimo įvykdyti diversiją ketina apkaltinti Rusiją ir jai įvesti naujas sankcijas. Berlyno reakcija „šiuo metu galutinai derinama su Europos Sąjunga ir NATO partneriais“, F. Merzas sakė televizijai ARD per tradicinį vasaros interviu.
2026-08-31
Paaiškėjo, kada vyks Norvegijos karaliaus laidotuvės
Sekmadienį Norvegijos karališkoji šeima paskelbė, kad penktadienį mirusio karaliaus Haraldo V laidotuvės įvyks rugsėjo 9 d. Laidotuvių ceremonija Oslo katedroje prasidės 13 val., o jai vadovaus Norvegijos Bažnyčios vyskupas Olavas Fykse Tveitas. Karalius Haraldas buvo laikomas atviros ir tolerantiškos Norvegijos simboliu ir buvo giriamas už tai, kad karališkoji šeima jo valdymo metais išliko šiuolaikiška ir kukli.
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Ir vėl teko paklusti Trumpui: Ontarijo ežeras JAV jau vadinamas „Amerikos ežeru“
Sekmadienį JAV technologijų milžinė „Google“ savo žemėlapiuose pakeitė JAV ir Kanados pasienyje esančio Ontarijo ežero pavadinimą į „Amerikos ežerą“. JAV prezidentas Donaldas Trumpas jau anksčiau paskelbė pervadinsiąs šį ežerą. Vis dėlto, bendrovės teigimu, naujasis ežero pavadinimas bus matomas tik „Google“ žemėlapių programėlės vartotojams Jungtinėse Valstijose.
2026-08-30
Po pražūtingo potvynio Nepale – naujausia žinia apie aukų skaičių
Nepalo nelaimių valdymo tarnyba sekmadienį paskelbė atnaujintus duomenis, kad per staigų potvynį šioje šalyje žuvo mažiausiai 781 žmogus, o dar 2 502 yra dingę be žinios, iš jų – 592 užsieniečiai. Kinijos valstybinė žiniasklaida patvirtino, kad Tibete žuvo 16 žmonių, o be žinios dingo 546. Potvynis Kinijos ir Nepalo pasienyje, atokioje vietovėje Himalajuose, kilo trečiadienį.
Ar Trumpui nusibodo karas Irane?
JAV prezidentas Donaldas Trumpas tikėjosi, kad karinė operacija prieš Iraną bus žaibiška, tačiau nuo karo pradžios praėjo pusė metų ir, atrodo, kad jam karas nusibodo, rašo naujienų agentūra AFP. JAV prezidentas, pasak AFP, kartais net nepripažįsta, kad karas vyksta ir meta šešėlį ant jo antrosios kadencijos.
2026-08-25
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Rusų dronas smogė keleiviniam traukiniui Ukrainoje
Sekmadienio rytą Ukrainos Odesos srityje Rusijos bepilotis orlaivis „Shahed“, varomas reaktyviniu varikliu, smogė į keleivinio traukinio lokomotyvą, praneša naujienų portalas „RBK-Ukraine“. Traukinys Nr. 147 vyko maršrutu Žytomyras–Odesa. Ukrainos geležinkelių bendrovės „Ukrzaliznytsia“ (UZ) direktorius Oleksandras Percovskis apie tai paskelbė socialiniame tinkle „Facebook“. Anot jo, traukinyje buvo 593 keleiviai, iš jų – 15 vaikai.
2026-08-23
Naujausia žinia po išpuolio „Pride“ festivalyje Berlyne – policija nušovė įtariamąjį
Įtariamasis, kuris šeštadienio vakarą įvykdė teroristinį išpuolį „Pride“ renginio metu Vokietijos sostinėje Berlyne, sekmadienį buvo nušautas policijos operacijos metu. Įtariamasis, kuris šeštadienio vakarą įvykdė teroristinį išpuolį „Pride“ renginio metu Vokietijos sostinėje Berlyne, sekmadienį buvo nušautas policijos operacijos metu.
2026-07-26
Ukraina ir JAV rengia naują taikos planą: pristatys jį Maskvai
Ukraina ir JAV derina naujus taikos pasiūlymus, kurie bus pristatyti Maskvai, tikintis, kad besikeičianti karo dinamika pastūmės Rusiją link derybų, praneša leidinys „Kyiv Independent“. Leidinys apie šią iniciatyvą sužinojo iš Ukrainos ir JAV atstovų. Naujieji pasiūlymai, pasak „Kyiv Independent“, atspindėtų tai, ką Ukrainos pareigūnai vadina „naująja realybe ant žemės“ po kelis mėnesių besikeičiančios padėties kare.
2026-07-24
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Sulaikytas garsus nuomonės formuotojas: pateikti šiurpūs kaltinimai
Jungtinėse Valstijose šeštadienį buvo sulaikytas radikalus socialinių tinklų nuomonės formuotojas Andrew Tate‘as ir jo brolis Tristanas. Jungtinė Karalystė (JK) siekia abiejų vyrų ekstradicijos dėl įtarimų išžaginimais, prekyba žmonėmis ir užpuolimais. JAV maršalų tarnyba naujienų agentūrai AFP patvirtino, kad Majamyje buvo suimtas 39-erių metų A. Tate‘as, kuris skelbiasi esąs mizoginistas, ir jo jaunesnysis brolis.
2026-07-19
Buvęs JAV ambasadorius: Trumpas laimėtoja laiko Ukrainą
Buvęs Baltųjų rūmų Nacionalinio saugumo tarybos narys Matthew Bryza mano, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas tapo palankesnis Ukrainai, nes tiki, kad pastaroji įgijo strateginę persvarą, o Rusiją laiko galima savo pačios pradėto karo pralaimėtoja, praneša „Kyiv Post“. Duodamas interviu ukrainiečių leidiniui, M. Bryza teigė, kad D. Trumpo sprendimas leisti licencijuotą oro gynybos raketų „Patriot“ gamybą Ukrainoje žymi svarbų politinį ir strateginį lūžį.
2026-07-14
Uždarius sieną su Rusija, Suomijoje pakito lytinių ligų plitimo tendencijos
Aptardamas lytinių ligų plitimo tendencijas šalyje, suomių profesorius Mika Gissleris atkreipė dėmesį į pakitusią situaciją po so sienos su Rusija uždarymo, penktadienį pranešė Suomijos visuomeninis transliuotojas „Yle“. Pernai Suomijoje buvo užregistruota daugiau nei 12 tūkst. chlamidijos atvejų, o tai yra dažniausia lytiškai plintanti infekcija šalyje. Suomijos sveikatos ir gerovės instituto (THL) užkrečiamųjų ligų registre 2025 m. taip pat buvo užfiksuota apie 2,1 tūkst.
2026-07-10
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Kinija stojo prieš Maskvą: pasiuntė griežtą perspėjimą, tikina Zelenskis
Kinija perspėjo Rusiją nenaudoti branduolinio ginklo kaip atsako į Ukrainos smūgius Rusijos teritorijoje, ketvirtadienį žurnalistams pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, kurį cituoja „Politico“. „Manau, esate girdėję tokių nuomonių Rusijos žiniasklaidoje: „Kas, jeigu į Ukrainos smūgius atsakytume branduoliniu ginklu?“. Man regis, tai buvo pirmasis kartas, kai Kinija tiesiogiai atsakė ultimatyvia forma, kad negali būti nė minties apie branduolinio ginklo panaudojimą“, – sakė V. Z...
2026-07-10
Baltijos šalyje – naujas JAV karių dalinys
Šią vasarą JAV į Estiją atsiųs naują dalinį, o karių rotacijos tęsis vykstant 6 mėnesių Europoje dislokuotų JAV pajėgų peržiūros procesui. Estijos gynybos ministras Hanno Pevkuras tai patvirtino po pokalbių su JAV pareigūnais NATO viršūnių susitikimo metu Ankaroje, praneša Estijos visuomeninis transliuotojas ERR. JAV pajėgos rotacijos principu dislokuojamos Estijoje nuo 2022 m pagal dvišalį susitarimą.
2026-07-09
Buvęs Trumpo pasiuntinys pasiuntė žinią Europai: „Amerika dalyvaus, bet...“
Europos lyderiai turėtų paraginti Jungtines Valstijas užleisti lyderystę Ukrainos klausimu, nes Rusijos karas prieš Ukrainą vyksta Europos teritorijoje, „TVP World“ sakė buvęs JAV prezidento Donaldo Trumpo pasiuntinys Ukrainai Keithas Kelloggas.
2026-07-01
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Lenkijos žvalgyba: „žalieji žmogeliukai“ Lietuvoje ar Latvijoje – reali grėsmė
Lenkija turi veikti taip tarytum karinis konfliktas su Rusija įvyktų artimiausioje ateityje, nes Maskvos keliama grėsmė yra reali ir didėjanti, teigia Lenkijos užsienio žvalgybos vadovas.
2026-06-30
JAV, Izraelis ir Libanas pasirašė susitarimą
Libanas, Izraelis ir Jungtinės Amerikos Valstijos penktadienį Vašingtone pasirašė trišalį susitarimą, kurio pagrindu siekiama sudaryti sąlygas taikos sutarčiai tarp dviejų ilgalaikių priešininkų Artimuosiuose Rytuose. Susitarimas, kurio detalės neskelbiamos, buvo pasiektas po penkių derybų turų Vašingtone. Derybų tikslas – užbaigti dešimtmečius trukusius priešiškus santykius ir kelias savaites trukusias kautynes Libano pietuose tarp Izraelio ir „Hezbollah“ grupuotės.
Tikriausiai vėl supykdys Trumpą: laukiama naujo popiežiaus pareiškimo
Popiežius Leonas XIV penktadienį už uždarų durų susitinka su kardinolais iš viso pasaulio, kad aptartų naujas gaires, kada karą galima laikyti pateisinamu.
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Donaldas Trumpas pristatė Kataro jam dovanotą lėktuvą
JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pristatė Kataro dovanotą lėktuvą „Boeing 747-8“, dar vadinamą „skraidančiais Baltaisiais rūmais“, kuris pakeis dabartinį prezidento lėktuvą „Air Force One“. „Šis lėktuvas laikomas prabangiausiu pasaulyje“, – D. Trumpas sakė pristatydamas naująjį orlaivį ir dėkojo Katarui už dovaną.
Aukšto rango Ukrainos pareigūnai grąžins Lenkijos apdovanojimus
Po to, kai Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis atėmė aukščiausią apdovanojimą iš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio, savo ordinus Lenkijai grąžins ir kai kurie aukšto rango Ukrainos pareigūnai. Nesutarimai tarp abiejų šalių kilo dėl Antrojo pasaulinio karo laikų istorijos traktavimo. V. Zelenskis papiktino kaimyninę Lenkiją, kai nusprendė vienam kariniam daliniui suteikti Ukrainos sukilėlių armijos (UPA) garbės vardą. Antrojo pasaulinio karo metais UPA dalyvavo lenkų žudynėse.
2026-06-20
Ukrainiečiai atakavo taikinius Kryme: dega okupantams svarbūs objektai
Po naktį įvykdytos ukrainiečių atakos užsidegė Taurijos šiluminė elektrinė ir dujų infrastruktūros objektai rusų laikinai okupuotame Krymo pusiasalyje. Socialinėje platformoje „Telegram“ tai patvirtino Krymo naujienų portalas „Crimean Wind“. „Dega Taurijos šiluminė elektrinė“, – paskelbė portalas. Be to, pranešama apie gaisrus dujų skirstymo stotyse prie Lochivkos ir Žuravlivkos kaimų. Taip pat paskelbta apie gaisrą bendrovės TES naftos ir dujų saugykloje prie Bachčisarajaus.
2026-06-20
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Lenkija nori dalyvauti Ukrainos taikos derybose
Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis sukritikavo tai, kad tarp Europos šalių pagrindinis vaidmuo derybose dėl taikos Ukrainoje tenka Vokietijai, Prancūzijai ir Jungtinei Karalystei. Jis reikalauja, kad prie derybų stalo atsirastų vieta Lenkijai. „Europos Sąjungoje, tarp Juodosios, Baltijos ir Adrijos jūrų gyvena 120 mln. žmonių. Pridėjus Skandinaviją šis skaičius siekia 150 mln.
2026-06-20
JK susidūrus traukiniams žuvo mašinistas, dešimtys žmonių sužeista
Penktadienį Bedforde, į šiaurę nuo Jungtinės Karalystės (JK) sostinės Londono, susidūrus dviem keleiviniams traukiniams, vienas žmogus žuvo, o dešimtys buvo sunkiai sužeisti. Nelaimė įvyko apie 17 val. vietos laiku. Avarijoje dalyvavo du „East Midlands Railway“ (EMR) traukiniai. Abu jie važiavo ta pačia kryptimi, o vienas jų atsitrenkė į kito galą.
Zelenskis liepė Lukašenkai pašalinti Rusijos atakose naudojamą įrangą
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį Baltarusijos autoritariniam vadovui Aliaksandrui Lukašenkai nurodė per savaitę iš savo šalies pašalinti įrangą, kurią Rusija naudoja puldama Ukrainą, praneša „Reuters“. V. Zelenskis teigia, kad dviejuose su Ukraina besiribojančiuose Baltarusijos rajonuose veikia signalų perdavimo stotys, kurios padeda Rusijos pajėgoms rengti smūgius prieš Ukrainos civilius. „Reuters“ šių teiginių negalėjo nepriklausomai patvirtinti.
2026-06-20
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Per Rusijos ataką Charkive vienas žmogus žuvo, 9 – sužeisti
Per Rusijos oro antskrydį Ukrainos Charkivo mieste vienas žmogus žuvo, o 9 buvo sužeisti, šeštadienį pranešė vietos valdžia. Pastarosiomis savaitėmis tiek Rusija, tiek Ukraina suintensyvino savo smūgius. Charkivo meras Ihoris Terechovas socialinėje platformoje „Telegram“ šeštadienį paskelbė, kad Rusija numetė valdomą aviacinę bombą į gyvenamąją vietovę, o per paieškos ir gelbėjimo operaciją po sprogimo pastato griuvėsiuose buvo rastas žmogaus kūnas.
2026-06-20
Trumpas atsakė, kada Hormuzo sąsiauris bus visiškai atvertas
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pareiškė, kad Hormuzo sąsiauris bus visiškai atvertas šį penktadienį, JAV ir Iranui pasiekus susitarimą užbaigti karą Artimuosiuose Rytuose, kurio metu laivyba šiame prekybai svarbiame sąsiauryje iš esmės sustojo. D. Trumpas apie tai užsiminė prieš prasidedant dvišalėms deryboms su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu, artėjant Didžiojo septyneto (G7) viršūnių susitikimui Prancūzijoje.
2026-06-15
Po incidentų Baltijos šalyse – svarbi NATO žinutė Rusijai
NATO imasi veiksmų užkirsti kelią Rusijos hibridinėms atakoms dar prieš joms įvykstant ir tam pasitelkia privačias bendroves bei karinius pajėgumus kovai su sabotažu ir oro erdvę pažeidžiančiais dronais, praneša „Politico“. NATO generalinio sekretoriaus pavaduotojas inovacijų klausimais Jamesas Appathurai sako, kad Rusijos hibridinių atakų kampanija yra plataus masto, ji didėja ir nesustos nepriklausomai nuo to, kaip baigsis karas Ukrainoje.
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Kerštas už prabiltą tiesą: štai ką nuteisė Kremlius
Pirmadienį Maskvos teismas buvusiam Rusijos oligarchui Michailui Chodorkovskiui už akių skyrė 10 metų laisvės atėmimo bausmę už neva melagingos informacijos platinimą apie Rusijos karą Ukrainoje, praneša nepriklausomas leidinys „The Moscow Times“. Prokurorai buvusį naftos magnatą kaltino socialinėje žiniasklaidoje skleidžiant „melagingą informaciją“ apie Rusijos kariuomenės veiksmus Ukrainoje.
Maltoje vyksta parlamento rinkimai
Šeštadienį Maltoje vyksta pirmalaikiai parlamento rinkimai. Manoma, kad mažiausioje Europos Sąjungos šalyje rinkimus vėl laimėti gali ministro pirmininko Roberto Abela‘os centro kairioji Maltos darbininkų partiją (MLP). Balso teisę turi daugiau nei 341 tūkst. Maltos gyventojų. Rinkimų apylinkės užsidarys 22 val.
Estija saugosi nuo dronų: pasienyje sumontavo specialius įrenginius
Estijos pasienyje įrengti pirmieji stacionarūs dronų aptikimo ir stebėjimo įrenginiai. Jie įdiegti trijose atkarpose šalies pietryčiuose – tarp Luhamos sienos kirtimo punkto ir Estijos, Latvijos bei Rusijos sienų susikirtimo taško. Šiais metais tokios priemonės bus įrengtos ir ties likusia sausumos sienos atkarpa su Rusija, praneša Estijos transliuotojas ERR. „Pirmieji įrenginiai įdiegti ir veikia. Be abejo, tai tik pradžia – mes sukursime visą Estiją apimantį dronų tinklą.
2026-05-30
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Ukraina sunaikino Rusijos raketų sistemą „Iskander“ ir du karinius lėktuvus
Ukrainos dronai šeštadienio naktį Taganroge sunaikino du Rusijos karinius lėktuvus „Tu-142“ ir vieną raketų sistemą „Iskander“. Ukrainos bepiločių orlaivių pajėgų vadas Robertas Brovdi apie tai paskelbė socialinėje platformoje „Facebook“, kurioje pasidalino įvykdytos operacijos vaizdo įrašu. „Gegužės 30 d. Bepiločių sistemų pajėgos sunaikino raketų sistemą „Iskander“ ir du lėktuvus „Tu-142“ Rusijos kariniame aerodrome Taganroge“, – teigė R. Brovdi.
Aktualijos 2026-05-30
Dėl dronų Miuncheno oro uoste laikinai sustabdyti skrydžiai
Miuncheno oro uoste šeštadienį valandai buvo sustabdyti skrydžiai, nes danguje buvo pastebėti į dronus panašūs objektai, paskelbė Vokietijos policija ir oro uostas. Pasak policijos atstovo spaudai, du pilotai pranešė apie įtartiną incidentą netrukus po 9 valandos ryto, kai jie galimai pastebėjo dronus. „Suderinus su Vokietijos skrydžių valdymo centru, saugumo tarnybos nusprendė uždaryti kilimo ir tūpimo takus“, – sakė policijos atstovas spaudai.
Izraelio pajėgos įsiveržė dar toliau į Libaną, ketina smogti „Hezbollah“
Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu penktadienį pareiškė, kad jo šalies pajėgos įžengė dar toliau į Libaną, nors tuo metu JAV vyko derybos tarp Izraelio ir Libano kariuomenių atstovų.
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Tūkstančiai ispanų išėjo protestuoti – reikalauja ministro pirmininko atsistatydinimo
Tūkstančiai žmonių šeštadienį dalyvavo eitynėse Madride, reikalaudami Ispanijos ministro pirmininko, socialisto Pedro Sanchezo atsistatydinimo dėl įtarimų, kad jo aplinkos žmonės susiję su korupcija. Daugelis protestuotojų mosavo Ispanijos vėliavomis ir nešėsi plakatus su užrašu „gana“. Eisenos priekyje buvo nešamas didelis transparantas su užrašu „Korupcija turi savo kainą. Nėra vietos nebaudžiamumui.
Ebolos virusas sparčiai plinta: kelia grėsmę 10 Afrikos šalių
Šeštadienį Ugandoje patvirtinti trys nauji Ebolos infekcijos atvejai, o Raudonasis Kryžius paskelbė, kad Kongo Demokratinėje Respublikoje (Kongo DR) mirė trys savanoriai. Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) paskelbė, kad itin užkrečiamos hemoraginės karštligės protrūkis yra tarptautinė ekstremali situacija. Šeštadienį Afrikos Sąjungos sveikatos apsaugos agentūra perspėjo, kad kyla rizika, jog Ebolos virusas išplis į kitas Afrikos šalis.