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Motuzas įvertino „rinkimus“ Rusijoje: Europa gali tikėtis daugiau provokacijų

2026-09-21 09:47 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-09-21 09:47
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Rusijos žiniasklaidai skelbiant, kad šalies valdančioji partija „Vieningoji Rusija“ laimėjo griežtai kontroliuojamus parlamento rinkimus, Seimo Užsienio reikalų komiteto (URK) pirmininkas Remigijus Motuzas teigia, kad Kremlius po rinkimų stiprėja, o Europa gali tikėtis daugiau provokacijų.

Remigijus Motuzas. ELTA / Žygimantas Gedvila

Rusijos žiniasklaidai skelbiant, kad šalies valdančioji partija „Vieningoji Rusija“ laimėjo griežtai kontroliuojamus parlamento rinkimus, Seimo Užsienio reikalų komiteto (URK) pirmininkas Remigijus Motuzas teigia, kad Kremlius po rinkimų stiprėja, o Europa gali tikėtis daugiau provokacijų.

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„Aš manau, kad daugiau tikėtis reikia provokacijų. Mobilizacijos tam tikrą laikotarpį bus susilaikoma, kadangi rinkiminėje kampanijoje buvo žadama, kad tokios mobilizacijos nebus“, – LRT radijui pirmadienį sakė R. Motuzas.

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„Bet provokacijų tikimybė yra didelė, kadangi, sakyčiau, Kremlius, valdžia sustiprėjo dalyvaudama šiuose rinkimuose, ir kaip jau buvo minėta, valdančioji partija įgijo ir išlaiko konstitucinę daugumą“, – pabrėžė jis.

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Remigijus Motuzas: po Dūmos rinkimų Kremlius stiprėja, Europa gali tikėtis daugiau provokacijų

Remiantis Rusijos naujienų agentūrų skelbiamais duomenimis, suskaičiavus kiek daugiau nei 71 proc. balsų, „Vieningoji Rusija“ surinko 57,5 proc. balsų. Komunistų partija ir nacionalistinė Rusijos liberalų demokratų partija (LDPR) liko atitinkamai su 14 ir 8,7 proc. balsų.

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Jokiai Maskvos karui Ukrainoje nepritariančiai partijai nebuvo leista dalyvauti rinkimuose – likus kelioms savaitėms iki balsavimo Rusijos aukščiausiasis teismas iš rinkimų sąrašų išbraukė prieš karą pasisakančią partiją „Jabloko“. Balsavimas vyko ir Rusijos okupuotose bei aneksuotose Ukrainos teritorijose.

Paskutiniąją griežtai kontroliuojamų parlamento rinkimų dieną Ukraina paleido dronų bangas į Maskvą ir jos apylinkes, per kurias žuvo du žmonės ir užsidegė naftos perdirbimo gamykla. Rusija pažadėjo atkeršyti Ukrainai už šias atakas.

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Rinkimų Rusijoje laisvumą nuolat kritikuoja ir Vakarai. Šie parlamento rinkimai buvo pirmieji Rusijoje nuo 2022 metų, kai ji pradėjo puolimą Ukrainoje.

Plačiai prognozuota, kad „Vieningoji Rusija“, laimėjusi visus parlamento rinkimus Rusijoje nuo 2003 metų, lengvai gaus dar vieną pergalę.

Visos kitos partijos palaiko V. Putiną ir karą Ukrainoje.

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