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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Maskvą atakavo rekordinis dronų skaičius, tačiau gyventojai įspėjimų nesulaukė: valdžia nenorėjo sutrikdyti rinkimų

2026-09-21 07:31 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-21 07:31
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Per rekordinę dronų ataką prieš Maskvą rugsėjo 20 dieną Rusijos valdžia sąmoningai neįspėjo gyventojų apie pavojų – nei sirenomis, nei SMS pranešimais. Analitikų vertinimu, priežastis – nenoras sutrukdyti rinkėjų aktyvumui per Valstybės Dūmos rinkimus.

Parlamento rinkimų dieną Rusijoje – šimtų dronų ataka: skaičiuojami žuvusieji (BNS / Stringer / REUTERS)
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Per rekordinę dronų ataką prieš Maskvą rugsėjo 20 dieną Rusijos valdžia sąmoningai neįspėjo gyventojų apie pavojų – nei sirenomis, nei SMS pranešimais. Analitikų vertinimu, priežastis – nenoras sutrukdyti rinkėjų aktyvumui per Valstybės Dūmos rinkimus.

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Apie tai praneša „RBC-Ukraine“, remdamasis Karo studijų instituto (ISW) ataskaita.

Rugsėjo 20 dieną, paskutinę balsavimo Valstybės Dūmos rinkimuose dieną, Maskvos srities valdžia neįjungė oro pavojaus sirenų ir nesiuntė SMS įspėjimų apie gresiančią ataką, nors anksčiau tai darydavo net per gerokai mažesnio masto smūgius.

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Tuo pat metu, analitikų pastebėjimu, valdžia vis dėlto ėmėsi vienos iš įprastų atsakomųjų priemonių – apribojo mobilųjį ryšį, tačiau oficialiai nepaaiškino tokio sprendimo priežasčių.

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Maskvos srities gyventojai gubernatoriaus Andrejaus Vorobjovo „Telegram“ kanale skundėsi dėl įspėjimų nebuvimo, kol galiausiai kanale buvo išjungta galimybė komentuoti.

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ISW vertinimu, Rusijos valdžia, regis, didelį rinkėjų aktyvumą iškėlė aukščiau gyventojų saugumo, nors Ukrainos pajėgos atakavo strateginę naftos ir logistikos infrastruktūrą ir nesitaikė į rinkimų apylinkes ar kitą su rinkimais susijusią infrastruktūrą.

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FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Gaisrai Maskvoje

Primename, kad po rekordinės dronų atakos prieš Maskvą internete plačiai paplito vaizdo įrašai, kuriuose užfiksuoti gaisrai keliuose Rusijos sostinės objektuose.

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Ukrainos pusė patvirtino smogusi Maskvos naftos perdirbimo gamyklai. Po smūgio joje kilo gaisras. Tai viena didžiausių naftos perdirbimo gamyklų Rusijoje.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis taip pat pranešė, kad per operaciją buvo panaudoti FP-1, RZ-100, MICH-2000, „Palianycia“, „Vendetta“, „Liutyj“, „Bars“, „Flamingo“, „Sičen“ ir „Pelican“.

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