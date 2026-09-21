Kremlius rengiasi masinei dronų gamybai: štai kur jie gali būti panaudoti

Leidinio duomenimis, Tatarstane esančios valstybinei korporacijai „Rosatom“ priklausančios gamyklos plėtra leis Maskvai iki 2029 metų papildomai pagaminti 500 tonų karinės paskirties aerokosminės klasės anglies pluošto per metus.
„Vieno eksperto vertinimu, padidinus gamybos apimtis, kasmet būtų galima pagaminti papildomai 28 tūkst. smogiamųjų dronų – tai 78 proc. daugiau, palyginti su dabartinėmis tokių orlaivių gamybos apimtimis“, – pažymi leidinys.
Šiuo metu Rusija pajėgi kasmet pagaminti daugiau kaip 36 tūkst. dronų kamikadzių „Geran“.
Kaip pažymi leidinys, gamyklai „Alabuga-Volokno“ taikomos Jungtinės Karalystės, JAV ir daugelio kitų Vakarų valstybių sankcijos. Ši gamykla yra viena svarbiausių Rusijos karinio pramoninio komplekso tiekimo grandinės dalių.
Anksčiau šiais metais ji jau gavo 46 tonų cheminių komponentų, skirtų anglies pluošto gamybai, siuntą iš Kinijos valstybinės korporacijos.
Kaip rašo „Politico“, gamyklos plėtros dokumentus gavo Ukrainos saugumo ir bendradarbiavimo centras. Jų autentiškumą patvirtino JAV Atstovų Rūmai ir Ukrainos vyriausybė.
Gegužės–liepos mėnesiais darytos palydovinės nuotraukos rodo, kad teritorijos paruošimo statyboms darbai jau vyksta. Tuo metu ginkluotės ekspertas Davidas Albrightas pažymėjo, kad norint užbaigti gamyklos statybas iki 2027 metų, „būtina palaikyti spartų darbų tempą“.
Kaip pažymi „Politico“, Maskva siekia padidinti anglies pluošto gamybą šalies viduje, kad sumažintų priklausomybę nuo importo iš Kinijos. Rusijos tikslas – iki 2030 metų pagaminti apie 130 tūkst. bepiločių orlaivių, o iki 2035 metų šį skaičių padidinti iki 350 tūkst. vienetų.
„Be anglies pluošto tokio bepiločio orlaivio pagaminti neįmanoma“, – pažymėjo D. Albrightas.
Jis paaiškino, kad šios medžiagos neįmanoma pakeisti kita nepadidinus orlaivio svorio, nes ji naudojama sparnams ir vidinėms konstrukcijoms sutvirtinti, ypač degalų bako ir variklio tvirtinimo elementams.
Štai kur Rusijos dronai gali būti panaudoti
Tuo metu Ukrainos saugumo ir bendradarbiavimo centro vadovas Serhijus Kuzanas mano, kad Rusijos specialiojoje ekonominėje zonoje „Alabuga“ gaminami bepiločiai orlaiviai veikiausiai taps pagrindine būsimų Rusijos smūgių kampanijų Europoje priemone.
Anksčiau Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio patarėjas gynybos technologijų plėtros klausimais Serhijus Beskrestnovas, žinomas kaip „Flash“, pranešė, kad Rusija reaktyvinius „Shahed“ dronus prieš Ukrainą paleidžia praktiškai tiesiai iš gamyklos .
Be to, atvirųjų šaltinių žvalgybos (OSINT) analitikai teigia, kad rusai specialiojoje ekonominėje zonoje „Alabuga“ stato požeminius dronų gamybos cechus. Būsimiems gamybos pajėgumams jau įrengta apie 42 tūkst. kvadratinių metrų požeminių patalpų.
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