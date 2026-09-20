Milašius sieks tapti ALK prezidentu

Pasitraukus Mindaugui Balčiūnui buvo sušauktas ALK Vykdomasis komitetas (VK), posėdžiu metu nustatyta naujojo prezidento rinkimų tvarka.
Prezidento funkcijas laikinai atliekantis R.Milašius prisidėjo sprendžiant, kad kandidatų paraiškų bus laukiama iki rugsėjo 25-osios, o rinkimai vyks spalio 14-ąją. Tuomet jis neatskleidė, kad pats ketina dalyvauti rinkimuose.
Nuo VK posėdžio prabėgus trims dienoms LRT laidoje „Savaitė“ R.Milašius patvirtino, kad teiks savo kandidatūrą.
„Galiu drąsiai šiandien pasakyti: pradedu popierius rinkti. Taip, aš turiu dalį žmonių, nes visgi aš krepšinyje esu keturiolika metų. Darbai šneka patys už save, kas yra padaryta, tikrai aš tą darbą moku padaryti. Situacija nepaprasta. Tada nebuvo pinigų, kai aš atėjau, to nebuvo, ano nebuvo, bet turėjau laiko. Niekas manęs nespaudė – per vieną dieną padarykime tą ir tą. Dabar rinktinė neturi trenerio“, – teigė R.Milašius.
Jis neatskleidė, ką išrinktas norėtų matyti prie rinktinės šturvalo, bet pripažino, kad pagrindiniai favoritai yra Darius Songaila ir Dainius Adomaitis.
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