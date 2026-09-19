Skaisgirys svarso siekti „Lietuvos krepšinio“ prezidento posto

15min.lt žurnalistas Rokas Pakėnas skelbia, kad savo kandidatūrą šiuose rinkimuose turėtų kelti Darius Gudelis bei Rolandas Skaisgirys. Pastarasis pats patvirtino šią informaciją.
„Aš manau, kad niekas geriau nežino esamos Lietuvos krepšinio piramidės situacijos – nuo finansų iki turinio, į kurį įeina vaikai, treneriai, infrastruktūros ir panašiai. Lietuvos krepšiniui reikia žmogaus, su kuriuo kalbėtis galėtų visi. Absoliučiai visi“, – teigė R.Skaisgirys.
Paraiškas ALK prezidento pareigoms užimti galima teigti iki rugsėjo 25 dienos, o priešlaikiniai rinkimai įvyks spalio 14 dieną.
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