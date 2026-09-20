Alytaus krepšinio komanda keičia pavadinimą

Komandos ištakos – Alytaus krepšinio akademijoje (AKA), kuri jau šeštus metus nuosekliai ugdo jaunuosius krepšininkus. Vyrų NKL komanda išlieka aukščiausia šios sistemos sportine pakopa, o ilgalaikėje perspektyvoje siekiama nuosekliai augti ir kurti komandą, galinčią Alytų sugrąžinti į Lietuvos krepšinio lygą (LKL), kurią remia „Betsson“.
„Ieškojome vardo, aplink kurį galėtume auginti savo tradicijas bei sirgalių kultūrą. „Patriotų“ vardas pirmiausia siejamas su noru atstovauti Alytui ir kartu kurti naują mūsų krepšinio istorijos etapą. Jį kursime visi kartu: žaidėjai, treneriai, klubo žmonės, partneriai bei, žinoma, sirgaliai. Alytaus „Patriotai“ – tai vardas ilgam“, – sako klubo direktorius Povilas Tamulynas.
Kartu pristatomas ir naujas klubo ženklas. Jame išlaikomos geltona ir violetinė spalvos – tęsiamas ryšys su Alytaus krepšinio akademijos ištakomis.
UAB KRS ir toliau išlieka generaliniu Alytaus „Patriotų“ rėmėju ir vienu svarbiausių partnerių, prisidedančių prie Alytuje kuriamos krepšinio sistemos augimo. Kartu su naujuoju identitetu stiprinama ir komandos organizacinė struktūra: KRS vadovas Paulius Grigas tampa Alytaus „Patriotų“ prezidentu.
„Su Alytaus krepšinio akademija KRS bendradarbiauja ne vienerius metus. Matome, kaip kruopščiai auga miesto krepšinio sistema – nuo vaikų pirmųjų treniruočių iki NKL. Todėl didžiuojamės tapdami šio proceso dalimi. Rėmėjo vardas ant marškinėlių buvo reikalingas tada, kai statėme pamatą. Šiandien Alytus jau turi komandą, kuri gali žaisti savo miesto vardu. Tokia ir buvo mūsų mintis nuo pat pradžių“, – sako Paulius Grigas.
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