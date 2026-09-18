Norkus prisijungė prie Kėdainių krepšinio klubo

Prie klubo jungiasi 26 metų 207 cm ūgio vidurio puolėjas Justinas Norkus.
Vilniečiui tai bus ketvirtas sezonas Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL) – anksčiau jis atstovavo Joniškio, Ukmergės ir Alytaus ekipoms.
Praėjusį sezoną J.Norkaus vidurkiai siekė 19 minučių, 4,6 taško (27 procentai tritaškių), 5,2 atkovoto kamuolio ir 0,7 rezultatyvaus perdavimo.
„Kėdainiai“ sieks pagerinti praėjusio sezono pasiekimus – reguliarųjį sezoną jie baigė penktoje vietoje, bet netikėtai krito aštuntfinalyje.
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