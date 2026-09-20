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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“

„Atletico“ Madrido derbyje nugalėjo „Real“ ir kyla į antrą vietą čempionate

2026-09-20 19:15 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-20 19:15
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Ispanijos čempionate sužaistas intriguojantis Madrido derbis, kuriame susidūrė du principiniai varžovai „Real“ ir „Atletico“.

Alejandro Grimaldo | EPA nuotr.

Ispanijos čempionate sužaistas intriguojantis Madrido derbis, kuriame susidūrė du principiniai varžovai „Real“ ir „Atletico“.

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Namų stadione derbį žaidę „Atletico“ atstovai sugebėjo nugalėti savo oponentus. „Real“ teko pripažinti pralaimėjimą rezultatu 1:2.

Pirmajame kėlinyje netrūko emocijų, tačiau progų neturėjo nė viena komanda. Į statistikos protokolą įsirašė tik „Atletico“ žaidėjai, užsidirbę tris geltonas korteles.

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Situacija pasikeitė po pertraukos. Giuliano Simeone po puikaus Davido Hancko perdavimo pabėgo vienas prieš vartininką ir buvo griaunamas Deano Huijseno. „Real“ žaidėjui už paskutinės vilties pražangą teisėjas parodė raudoną kortelę ir skyrė 11 m. baudinį.

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Baudinį šaltakraujiškai realizavo Alejandro Grimaldo. Nors Thibaut Courtois bandė reaguoti, ištraukti gynėjo smūgį jam nepavyko.

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Dar labiau savo persvarą „Atletico“ padidino po šešių minučių. Dar kartą centre atsidūrė G. Simeone, šį kartą juvelyrišku perdavimu į baudos aikštelę suradęs Jonathaną Davidą, kuris krisdamas pasiuntė kamuolį į vartus ir pelnė įvartį trečiose rungtynėse iš eilės.

„Aletico“ turėjo progų užbaigti dvikovą trečiuoju įvarčiu, bet to nepadarė ir „Real“ vėliau nubaudė primigusius varžovus. Standartinėje situacijoje Antonio Rudigeris buvo paliktas vienut vienas ir tuo pasinaudojo pelnydamas įvartį.

Likusią rungtynių dalį „Real“ net ir žaisdami dešimtyje spaudė oponentus prie jų vartų. Tiesa, „Atletico“ iškentėjo pabaigą

Po pergalės „Atletico“ (16 taškų) aplenkė „Real“ (15 taškų) turnyro lentelėje ir pakilo į antrąją poziciją.

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