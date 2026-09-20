Gineitis pirmą kartą šiame sezone liko ant suolo, Vorobjovas šventė pirmą sezono pergalę, o Jonušaitė pelnė įvartį Belgijoje

Šveicarijos lygoje vartininkas Edvinas Gertmonas praleido net tris įvarčius ir jo ginama Ženevos „Servette“ ekipa svečiuose 2:3 pralaimėjo Berno „Young Boys“ klubui. E. Gertmonui šiose rungtynėse pavyko atremti vos vieną smūgį.
Izraelio pirmenybėse pirmą sezono pergalę iškovojo Modesto Vorobjovo ginamas „Bnei Sakhnin“ klubas, kuris namuose 1:0 palaužė Ramat Gano „Hapoel“ futbolininkus. Lietuvos rinktinės saugas pergalingose rungtynėse žaidė visas 90 minučių.
Belgijos moterų lygoje Rimantė Jonušaitė žaidė startinėje Briuselio „Anderlecht“ klubo sudėtyje ir įvartį pelnė jau 3 minutę bei taip padėjo savo ekipai namuose 2:0 įveikti „Zulte Waregem“ klubo merginas.
Anglijos „Championship“ lygoje gynėjas Airidas Golambeckis liko ant suolo, o saugas Divine Mukasa žaidė 68 minutes. Tuo metu jų atstovaujamas Londono „West Ham“ klubas sužaidė lygiosiomis 2:2 su „Millwall“ klubu.
„Middlesbrough“ gretose Rokas Pukštas vis dar paliekamas ant suolo, o jo naujoji ekipa šįkart išvykoje sužaidė lygiosiomis 2:2 su „Birmingham“ klubu.
Šiaurės Airijos „Premier“ lygoje Nedas Mačiulaitis žaidė po keitimo, bet jo atstovaujamas „Carrick Rangers“ klubas namuose 2:5 pralaimėjo „Larne“ klubui.
Čekijos pirmenybėse Artūras Dolžnikovas buvo paliktas ant „Slovacko“ klubo suolo ir nuo jo stebėjo savo ekipos lygiąsias rezultatu 2:2 su „Ostrava“ klubu.
Antroje Rumunijos lygoje Deimantas Rimpa žaidė visas rungtynes, bet jo ginama „Unirea Slobozia“ ekipa namuose 0:1 pralaimėjo „Chindia“ klubui.
Trečioje Ispanijos lygoje Romualdas Jansonas liko ant „Ourense“ klubo suolo, o jo ekipa svečiuose 1:3 nusileido „Unionistas“ klubui.
Italijos „Serie C“ lygoje Ernestas Gudelevičius žaidė nuo 84 minutės bei su „Altamura“ klubu šventė pergalę rezultatu 2:1 prieš „Picerno“ klubo futbolininkus.
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