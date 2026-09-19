„Žalgirį“ vėl įveikęs Stankevičius: „Tris kartus per sezoną nugalėti tokią komandą yra didžiulis darbas“

Galinės kaime vykusioje dvikovoje šeimininkus į priekį vedė Xabi Auzmendi, Stefano Miloševičiaus ir Mykolos Musolitino įvarčiai. Trečią kartą šiame sezone sostinės ekipą įveikęs M. Stankevičius pirmiausia išskyrė gausiai susirinkusių sirgalių indėlį bei komandinį darbą: „Tai visų pirma noriu padėkoti žiūrovams, atvykusiems fanams, kurių tikrai šiandien buvo gausu ir matėm spektaklį iš abiejų pusių, tiek iš tribūnų, tiek ir čia aikštėje. Tad tikrai noriu pasidžiaugti šitom rungtynėm, nes nugalėti tris kartus per sezoną Vilniaus „Žalgirį“ tikrai yra nemažas darbas padarytas. Ir tikrai džiaugiuosi komandiniu darbu, kuris atliekamas aikštėje.“
Strategas pabrėžė, kad aktyvus abiejų komandų aistruolių palaikymas suteikė žaidėjams papildomos energijos ir atsakomybės: „Futbolas visada yra dėl fanų. Kaip bebūtų, mūsų šalyje mes norime prie to vėl priprasti ir tai yra šventė visiems, nes be fanų tai būtų kaip treniruotė. Tad tikrai didelis ačiū abiejų komandų fanams, nes tikrai kuo daugiau, tuo yra žaidėjams maloniau. Jie tada jaučia didesnę atsakomybę, adrenaliną. Tad yra tikrai šaunu. Ir jie šiose rungtynėse tikrai parodė tikrą ir gerą charakterį.“
Nors pirmajame kėlinyje „Žalgiris“ turėjo pavojingų progų ir vienu metu spaudė varžovus, 41-ąją minutę X. Auzmendi tolimu smūgiu išvedė „TransINVEST“ į priekį. Paklaustas, ar šis epizodas tapo lūžiu, M. Stankevičius akcentavo būtinybę išlaikyti koncentraciją iki pat finalinio švilpuko.
„Vienu momentu tikrai „Žalgiris“ buvo mus užspaudęs ir mes atsilaikėm, bet po įvarčio negalvojau, kad tai yra jau tas lūžis. Tiesiog galvojau, kad mums reikia atlikti darbą, nes mes turime savo tikslus ir mes turime eiti link jų. Prieš „Žalgirį“ žaidžiant, kaip ir prieš kitas komandas, turime patirčių pirmaujant ir po to esam nudegę smarkiai. Tad turime atlaikyti ir atidirbti darbą iki galo. Tad ką ir padarė žaidėjai. Tad jiems komplimentai ir sakyčiau, svarbu, kad žaidėm iki pat galo ir pasiekėme tą rezultatą, kurio mums reikia“, – sakė M. Stankevičius.
Antrajame kėlinyje šeimininkai įtvirtino pranašumą, o savo vartus sausus išlaikė patikimai žaidęs vartininkas Igoris Mostovei, atrėmęs kelis pavojingus Nemanja Mihajlovičiaus ir Pauliaus Golubicko smūgius. Vertindamas gynybos grandies ir vartininko pasirodymą, treneris džiaugėsi visos komandos balansu.
„Aš galėčiau irgi pagirti, nes vėl vartininkas, kuris iš tikrųjų būna mažiausiai matomas arba matomas, kai prasileidžia, arba toks kaip šiandien. Džiugu dėl to, kad matome pilnai visą komandą, nes pas mus išsiskiria ir tie, kurie muša, bet ir tie, kurie ginasi, ir vartuose. Tai tikrai čia yra pilnas mūsų komplektas komandos, kuris dirba dėl savo tikslų. Šiandien galima išskirti vartininką, bet, aišku, ir visą komandą, nes matosi komandos charakteris. Ir aš norėčiau, kad tai tęstųsi iki paskutinių rungtynių“, – kalbėjo M. Stankevičius.
Vieninteliu nemaloniu vakaro akcentu tapo Dominyko Barausko patirta trauma, dėl kurios gynėjas gali praleisti artėjančią Lietuvos rinktinės stovyklą. M. Stankevičius kol kas negalėjo tiksliai įvertinti auklėtinio būklės, tačiau vylėsi greito jo sugrįžimo.
„Ne, dar nežinome, kas yra, nes labai sunku įvertinti iš karto ant karštųjų. Gaila, aišku, kad galbūt vėl turi praleisti rinktinę, nors žaidėjas nusipelno būti pakviestas į rinktinę. Bet, kaip sakau, mes kartais Dievo kelių nežinom, galbūt nuo kažko tai apsaugojo. Tai aš labai tikiuosi, kad jis greit sugrįš ir galės padėti tiek mums, tiek rinktinei.“
Dabar „TransINVEST“ ekipos laukia net keturių savaičių pertrauka be oficialių rungtynių. Kalbėdamas apie šio laikotarpio planus, strategas pabrėžė, kad komanda privalo likti susitelkusi ir tęsti pradėtus darbus.
„Keletą dienų pailsėsime, kad vėjas prapūstų galveles nuo to darbo, nuo tos rutinos, o po to toliau kibsim į darbą, nes darbai yra nepadaryti. Turime būti kojomis ant žemės. Neturim skraidyt padebesiais, nes darbas dar neatliktas, o po to turime keletą draugiškų rungtynių susiplanavę, kur mes toliau norime išlaikyti ritmą. Mūsų planai nesikeičia, nes mes turim darbą atlikti iki pat sezono pabaigos“, – užbaigė strategas.
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