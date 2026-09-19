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Kagkelidis atskleidė, kodėl atsisakė kovos su Banskiu: „Yra vienas dalykas, kuris mane liūdina“

2026-09-19 23:15 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-19 23:15
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Savvas Kagkelidis informavo UTMA organizaciją, jog pasitraukia iš 81 kg aštuntuko turnyro ir kovos prieš Tomą Banskį. Naujuoju T. Banskio varžovu tapo iš žemesnės svorio kategorijos atėjęs Mantvydas Perednis.

Savvas Kagkelidis | Instagram.com nuotr

Savvas Kagkelidis informavo UTMA organizaciją, jog pasitraukia iš 81 kg aštuntuko turnyro ir kovos prieš Tomą Banskį. Naujuoju T. Banskio varžovu tapo iš žemesnės svorio kategorijos atėjęs Mantvydas Perednis.

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Pats S. Kagkelidis savo „instagram“ paskyroje išplatino žinutę, kurioje paaiškino susiklosčiusią situaciją. Kovotojas teigė, kad trauktis galutinai nusprendė prieš maždaug dvi savaites, o viena pagrindinių priežasčių buvo neva pasikeitęs turnyro formatas.

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„Prieš maždaug dvi savaites priėmiau sunkų sprendimą pasitraukti iš turnyro. Tam buvo daug priežasčių. Viena svarbiausių – iš pradžių man buvo pasakyta, kad visas turnyras vyks per vieną vakarą, o tai reiškė tris kovas tą pačią dieną. Tai būtų reiškę, kad pirmą kartą turėčiau pasiekti 81 kg svorį, jį išlaikyti svėrimo metu ir iškart kovoti, tačiau likus vos trims savaitėms sužinojau, kad galiausiai kovos vyks maždaug kas mėnesį“, – rašė graikas.

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Anot S. Kagkelidžio, pasikeitusios aplinkybės reiškė, kad sėkmingai pasirodžius turnyre jis būtų turėjęs apie tris mėnesius išlaikyti 81 kg svorį.

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„Tai buvo ne tik kūno, bet ir psichologinis iššūkis. Visi, kurie rimtai užsiimate kikboksu ar kitomis kovinėmis sporto šakomis, žinote, ką reiškia tinkamas nusiteikimas. Svarbu būti pasiruošusiam ne tik fiziškai, bet ir psichologiškai tam, kas laukia. Visgi, aš neieškau pasiteisinimų. Nesigailiu nei svorio, kurį numečiau, kad pirmą kartą pasiekčiau 81 kg kategoriją, nei kelionių, nei visko, ką teko paaukoti“, – teigė S. Kagkelidis.

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Vis dėlto kovotojas atskleidė, kad yra viena priežastis, dėl kurios jis iš tiesų apgailestauja. Tai – laikas, praleistas toli nuo sūnaus.

„Vienintelis dalykas, kuris mane iš tikrųjų liūdina, yra tai, kad dar kartą dešimčiai savaičių buvau atskirai nuo savo sūnaus. Netrukus jam sukaks dešimt mėnesių, o aš praradau brangų laiką jo augimo metu, praleidau akimirkas, kurios nebegrįš. Tėvui tai yra dalykas, kurio negalima išmatuoti kilogramais, kovomis ar titulais“, – jautriai rašė graikas.

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S. Kagkelidis taip pat pabrėžė, kad neketina baigti karjeros ir nebijo naujų iššūkių.

„Galbūt daugelis to nežinote, tačiau nuolat gaunu pasiūlymų iš kitų organizacijų kovoti. Aš nesustojau. Nebijau kovų ir esu pasiruošęs susitikti su bet kuriuo varžovu, kurį man pastatys priešais. Šis etapas tiesiog nebuvo tinkamu metu“, – teigė jis.

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Žinutės pabaigoje S. Kagkelidis kreipėsi į kitus kovotojus ir visus žmones, kurie kasdien susiduria su sunkumais.

„Tikėkite savimi. Nesustokite. Nepasiduokite, kai viskas klostosi ne taip, kaip planavote. Tikras kovotojas nėra tas, kuris niekada nenukrenta, o tas, kuris randa jėgų atsikelti, tęsti kelią ir sugrįžti stipresnis. Niekas nėra baigta. Einu ruoštis kitai kovai“, – savo žinutę užbaigė S. Kagkelidis.

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