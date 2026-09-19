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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Wrightas vedė „Armani Olimpia“ į pergalę prieš „Virtus“

2026-09-19 23:05 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-09-19 23:05
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Italijos Supertaurės pusfinalyje Milano „Armani Olimpia“ ekipa 80:71 (17:14, 23:9, 23:25, 17:23) nugalėjo Bolonijos „Virtus“ krepšininkus.

M.Wrightas buvo rezultatyviausias

Italijos Supertaurės pusfinalyje Milano „Armani Olimpia“ ekipa 80:71 (17:14, 23:9, 23:25, 17:23) nugalėjo Bolonijos „Virtus“ krepšininkus.

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Buvęs žalgirietis Mosesas Wrightas per 24 minutes pelnė 20 taškų (8/12 dvit., 0/2 trit., 4/7 baud.), atkovojo 8 kamuolius ir surinko 19 naudingumo balų.

Nugalėtojams Leandro Bolmaro įmetė 15 taškų (3/4 trit.), Diego Flaccadori pridėjo 8, Devonas Hallas – 7.

Bolonijos ekipai Kessleris Edwardsas įmetė 14 taškų (8 atk. kam.), Trentas Frazieras (3/6 trit.) ir Derrickas Alstonas (1/6 trit.) – po 12.

Lietuvos komandų atrankas į UEFA turnyrus stebėkite specialiame futbolo transliacijų polapyje. Daugiau skaitykite futbolo naujienų skiltyje.

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