Wrightas vedė „Armani Olimpia“ į pergalę prieš „Virtus“

Buvęs žalgirietis Mosesas Wrightas per 24 minutes pelnė 20 taškų (8/12 dvit., 0/2 trit., 4/7 baud.), atkovojo 8 kamuolius ir surinko 19 naudingumo balų.
Nugalėtojams Leandro Bolmaro įmetė 15 taškų (3/4 trit.), Diego Flaccadori pridėjo 8, Devonas Hallas – 7.
Bolonijos ekipai Kessleris Edwardsas įmetė 14 taškų (8 atk. kam.), Trentas Frazieras (3/6 trit.) ir Derrickas Alstonas (1/6 trit.) – po 12.
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