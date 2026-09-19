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„RAF 13“ vakare – Čimajevo ir Covingtono dominavimas

2026-09-19 19:07 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-19 19:07
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Majamyje (JAV) vykusiame „RAF 13“ imtynių turnyre pergales iškovojo UFC gerbėjams puikiai pažįstami Colby Covingtonas ir Chamzatas Čimajevas.

Colby Covingtonas ir Belalas Muhammadas | Stop kadras

Majamyje (JAV) vykusiame „RAF 13“ imtynių turnyre pergales iškovojo UFC gerbėjams puikiai pažįstami Colby Covingtonas ir Chamzatas Čimajevas.

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Pagrindinėje vakaro kovoje C. Covingtonas greitai susitvarkė su Belalu Muhammadu. Buvusiam UFC pusvidutinio svorio kategorijos laikinajam čempionui prireikė mažiau nei dviejų raundų, kad surinktų 10 taškų ir dvikovą užbaigtų pergale.

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Kova anksti buvo sustabdyta – B. Muhammadui buvo įdurta į akį, tad jis gavo laiko atsikvėpti. Kovą pratęsus, C. Covingtonas iš karto sugriebė varžovą ir atliko keturių taškų vertės vertimą.

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Netrukus amerikietis pridėjo dar du taškus ir bandė atlikti kojų „surišimą“, tačiau B. Muhammadas sugebėjo apsiginti. Kovotojai buvo grąžinti į centrą.

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Antrajame kėlinuke B. Muhammadas buvo įspėtas dėl pasyvumo. Tuo pasinaudojęs C. Covingtonas atliko dar vieną sėkmingą veiksmą, padidino pranašumą iki 9:0, o netrukus varžovas buvo nubaustas dar vienu tašku už pasyvumą. Galutinis rezultatas – 10:0.

Po kovos B. Muhammadas. socialiniuose tinkluose sureagavo į nesėkmę, tačiau savo varžovo vardo nepaminėjo.

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„Prisiimsiu atsakomybę, pasimokysiu iš šios patirties ir grįšiu į darbą. Ačiū RAF, Chadui Bronsteinui ir Izzy Style Wrestling už galimybę varžytis ir išbandyti save kitoje arenoje“, – socialiniame tinkle „instagram“ parašė B. Muhammadas.

Po pergalės C. Covingtonas jau pradėjo svarstyti, kas galėtų tapti kitu jo varžovu.

„Su kuo norite mane matyti kitą kartą? Gal su Gilbertu Burnsu? O gal su Marty Fakenewsmanu (Kamaru Usmanu – aut. past. )? Tyronu Woodley? Chamzatu Čimajevu?“, – į publiką kreipėsi amerikietis.

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Tuo metu C. Covingtono paminėtas Ch. Čimajevas savo kovą jau buvo laimėjęs. Čečėnų kilmės kovotojas 15:4 nugalėjo Gilbertą Burnsą.

Ch. Čimajevas RAF turnyruose išlieka nepralaimėjęs – tai buvo jau trečioji jo pergalė. Nors G. Burnsas neleido varžovui baigti kovos pirmajame raunde, Ch. Čimajevas nuolat didino persvarą.

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Pirmajame kėlinuke jis išstūmė G. Burnsą už kilimo ribų, o netrukus pridėjo dar vieną keturių taškų veiksmą ir išsiveržė į priekį 5:0. Vis dėlto G. Burnsas nepasidavė ir pats atliko dviejų taškų vertės parvertimą.

Ch. Čimajevas atsakė dar vienu sėkmingu veiksmu ir pirmojo kėlinuko pabaigoje pirmavo 11:2. Tai buvo pirmas kartas RAF turnyruose, kai jo varžovas išgyveno iki antrojo raundo.

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Antrajame raunde G. Burnsas dar kartą pelnė du taškus, tačiau netrukus Ch. Čimajevas atliko dar vieną parvertimą, kuris buvo įvertintas keturiais taškais. Rezultatui tapus 15:4, dvikova buvo nutraukta.

Po pergalės Ch. Čimajevas neslėpė, kad norėtų susitikti su C. Covingtonu.

„Žinoma, kodėl gi ne? Jis turi diržą“, – apie galimą akistatą su C. Covingtonu sakė Ch. Čimajevas.

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