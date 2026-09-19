„RAF 13“ vakare – Čimajevo ir Covingtono dominavimas

Pagrindinėje vakaro kovoje C. Covingtonas greitai susitvarkė su Belalu Muhammadu. Buvusiam UFC pusvidutinio svorio kategorijos laikinajam čempionui prireikė mažiau nei dviejų raundų, kad surinktų 10 taškų ir dvikovą užbaigtų pergale.
Kova anksti buvo sustabdyta – B. Muhammadui buvo įdurta į akį, tad jis gavo laiko atsikvėpti. Kovą pratęsus, C. Covingtonas iš karto sugriebė varžovą ir atliko keturių taškų vertės vertimą.
Netrukus amerikietis pridėjo dar du taškus ir bandė atlikti kojų „surišimą“, tačiau B. Muhammadas sugebėjo apsiginti. Kovotojai buvo grąžinti į centrą.
Antrajame kėlinuke B. Muhammadas buvo įspėtas dėl pasyvumo. Tuo pasinaudojęs C. Covingtonas atliko dar vieną sėkmingą veiksmą, padidino pranašumą iki 9:0, o netrukus varžovas buvo nubaustas dar vienu tašku už pasyvumą. Galutinis rezultatas – 10:0.
🚨 COLBY COVINGTON JUST BEAT BELAL MUHAMMAD 10-0 AT RAF 13pic.twitter.com/wLAGmFSt63— Championship Rounds (@ChampRDS) September 19, 2026
Po kovos B. Muhammadas. socialiniuose tinkluose sureagavo į nesėkmę, tačiau savo varžovo vardo nepaminėjo.
„Prisiimsiu atsakomybę, pasimokysiu iš šios patirties ir grįšiu į darbą. Ačiū RAF, Chadui Bronsteinui ir Izzy Style Wrestling už galimybę varžytis ir išbandyti save kitoje arenoje“, – socialiniame tinkle „instagram“ parašė B. Muhammadas.
Po pergalės C. Covingtonas jau pradėjo svarstyti, kas galėtų tapti kitu jo varžovu.
„Su kuo norite mane matyti kitą kartą? Gal su Gilbertu Burnsu? O gal su Marty Fakenewsmanu (Kamaru Usmanu – aut. past. )? Tyronu Woodley? Chamzatu Čimajevu?“, – į publiką kreipėsi amerikietis.
Tuo metu C. Covingtono paminėtas Ch. Čimajevas savo kovą jau buvo laimėjęs. Čečėnų kilmės kovotojas 15:4 nugalėjo Gilbertą Burnsą.
Khamzat Chimaev just beat Gilbert Burns at RAF 13— Championship Rounds (@ChampRDS) September 19, 2026
He called out Colby Covington after the win 👀pic.twitter.com/KHgWFPzvM2
Ch. Čimajevas RAF turnyruose išlieka nepralaimėjęs – tai buvo jau trečioji jo pergalė. Nors G. Burnsas neleido varžovui baigti kovos pirmajame raunde, Ch. Čimajevas nuolat didino persvarą.
Pirmajame kėlinuke jis išstūmė G. Burnsą už kilimo ribų, o netrukus pridėjo dar vieną keturių taškų veiksmą ir išsiveržė į priekį 5:0. Vis dėlto G. Burnsas nepasidavė ir pats atliko dviejų taškų vertės parvertimą.
Ch. Čimajevas atsakė dar vienu sėkmingu veiksmu ir pirmojo kėlinuko pabaigoje pirmavo 11:2. Tai buvo pirmas kartas RAF turnyruose, kai jo varžovas išgyveno iki antrojo raundo.
Antrajame raunde G. Burnsas dar kartą pelnė du taškus, tačiau netrukus Ch. Čimajevas atliko dar vieną parvertimą, kuris buvo įvertintas keturiais taškais. Rezultatui tapus 15:4, dvikova buvo nutraukta.
Po pergalės Ch. Čimajevas neslėpė, kad norėtų susitikti su C. Covingtonu.
„Žinoma, kodėl gi ne? Jis turi diržą“, – apie galimą akistatą su C. Covingtonu sakė Ch. Čimajevas.
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