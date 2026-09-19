LKL sezono starte įspūdingą sugrįžimą surengęs „Lietkabelis“ dramatiškai įveikė „Juventus“

21 taško deficitą panaikinę Nenado Čanako auklėtiniai namuose 84:82 (13:26, 14:20, 32:21, 25:15) pranoko Utenos „Juventus“ (0/1) krepšininkus.
Rekordinę persvarą uteniškiai buvo užfiksavę iškart po pertraukos (50:29). Vis tik netrukus šeimininkai pradėjo dominuoti abiejose aikštės pusėse ir sparčiai naikino atsilikimą, kuris galiausiai sunyko paskutinėmis mačo minutėmis. Likus 22 sekundėms rezultatas dar buvo lygus (82:82). Iniciatyvos ėmėsi Ognjenas Jaramazas, kurio metimas iš vidutinio nuotolio tapo pergalingu – per likusią sekundę Utenos krepšininkai rezultatyvios atakos nesurezgė.
Rungtynių pradžioje vyko apylygė kova, tačiau kėlinio viduryje „Juventus“ ėmė smaigstyti tolimus metimus vieną po kito (19:13). Ketvirčio pabaigoje svečiai visiškai perėmė žaidimo kontrolę ir po dešimties minučių turėjo dvigubai daugiau taškų už varžovus – 26:13.
Antrajame kėlinyje uteniškiai toliau didino apsukas bei išlaikė turimą persvarą (30:16). Panevėžiečiams buvo pavykę sumažinti deficitą iki apvalaus (26:36), tačiau pirmosios dalies pabaiga priklausė Laimono Eglinsko auklėtiniams, kurie spurtavo 10:1 ir į rūbinę patraukė pakiliomis nuotaikomis – 46:27.
Po pertraukos vaizdas ant parketo kurį laiką iš esmės nesikeitė. Įpusėjus trečiajam kėliniui uteniškiai toliau kontroliavo padėtį (60:42), bet lietuvių vedamas „Lietkabelis“ pamažu ėmė naikinti atsilikimą. Ketvirtyje likus pusantros minutės komandas jau teskyrė 10 taškų (54:64), o paskutinę minutę – vos 5 taškai (59:64). Vis tik Laurynas Beliauskas tolimu metimu dar sugebėjo pagerinti savo komandos padėtį prieš lemiamą atkarpą – 67:59.
N.Čanako kariauna, pajautusi kraujo kvapą, toliau alsavo priešininkams į nugarą – po Danielio Baslyko tolimo metimo komandas skyrė tik vienas metimas (69:72). Galiausiai, likus dviem minutėms Keondre Kennedy tritaškis išvedė panevėžiečius į priekį (79:78). Paskutinę minutę švieslentėje degė lygybė (80:80), komandos apsikeitė rezultatyviomis atakomis (82:82) o pergalę išplėšė O.Jaramazas – 84:82.
„Lietkabelis“: Ognjenas Jaramazas 15 (6/10 dvit.), Danielis Baslykas 14 (3/3 trit.), Keondre Kennedy 12, Ivanas Fevrier 10, Alexanderis Schumacheris (4/15 metimai) ir Milošas Iličius (5 atk. kam.) po 8, Gabrielius Maldūnas 6.
„Juventus“: Laurynas Beliauskas 19 (5/6 trit., 5 kld.), Tevianas Jonesas 17 (2/5 trit.), Cameronas Reynoldsas 14, Chase'as Hunteris 11, Brandonas Huntley-Hatfieldas ir Jackas Pagenkopfas po 6.
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