Korobovas pratęsė Europos irklenčių čempionatą

Antrajame atrankos plaukime lietuvis finišavo per 6 min. 33.242 sek., užėmė 5-ą vietą ir pelnė paskutinį bilietą į pusfinalį. Pirmajame pusfinalio plaukime V. Korobovas liko 6-as (6:23.105) ir baigė pasirodymą. Nuo vietos finale jį skyrė daugiau nei 8 sek.
Sekmadienį sportininkai varžysis ilgoje distancijoje. Tuo tarpu antradienį ir trečiadienį ten pat vyks pasaulio irklenčių taurės etapas.
Sportas.lt primena, kad V. Korobovas Kretoje jau laimėjo sidabrą sprinto rungtyje.
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