„Civinity“ planuoja investuoti į „Rytą“: pirmas žingsnis – ilgalaikė infrastruktūra naujoje arenoje

Sandoris dar nėra sudarytas. Dėl jo sąlygų reikia susitarti su dabartiniais klubo dalininkais ir gauti visus reikalingus pritarimus.
„Matome galimybę padėti vienai svarbiausių Vilniaus sporto organizacijų sustiprinti savo veiklos pagrindą ir geriau išnaudoti turimą potencialą. Pirmasis konkretus tikslas – užtikrinti klubui reikalingą infrastruktūrą ir stabilius namus Vilniaus daugiafunkcio komplekso arenoje ateinantiems 25 metams. Tam reikalingos investicijos, nes nei arenos statytojas, nei savivaldybė vietos joje klubui nedovanoja“, – sako „Civinity“ valdybos pirmininkas Deividas Jacka.
Investicija būtų skirta klubo veiklai ir augimui
Pagal siūlomą modelį investuojamos lėšos patektų į pačią klubo organizaciją ir būtų skirtos jos veiklai bei augimui. Dabartinių dalininkų turimų dalių išpirkti nesiūloma.
Galimą savo indėlį „Civinity“ sieja ir su verslo valdymo kompetencijomis. Jos padėtų ieškoti papildomų pajamų šaltinių, o uždirbtas lėšas nukreipti į tolesnį klubo stiprinimą. Grupė siektų dirbti kartu su esama organizacija, papildydama ją augimui reikalingomis kompetencijomis.
„Jeigu sandoris bus sudarytas, sportinius sprendimus ir toliau priims klubo profesionalai, o „Civinity“ indėlis bus sutelktas į infrastruktūros, organizacijos komandos ir verslo modelio stiprinimą. Norime padėti klubui sukurti tvirtą pagrindą, kuris leistų komandai siekti ambicingų sportinių tikslų“, – teigia D. Jacka.
Ilgalaikės sąlygos komandai ir jaunimo ugdymui
Sporto infrastruktūros plėtra yra „Civinity“ grupės „Smart Green City“ strategijos dalis. Klubo augimą ir jam reikalingos infrastruktūros plėtrą grupė vertina kartu: ilgalaikiai namai suteiktų organizacijai daugiau galimybių planuoti veiklą, o komanda su savo sirgalių bendruomene padėtų išnaudoti arenos galimybes.
Kartu svarbios treniruočių sąlygos pagrindinei komandai ir jaunimo akademijai. „Civinity“ siektų prisidėti prie sprendimų, kurie leistų jauniems žaidėjams nuosekliai tobulėti ir ruoštis profesionaliam krepšiniui.
D. Jackos vertinimu, „Rytas“ turi potencialo stiprinti savo pozicijas Europos krepšinyje ir žaisti aukščiausiu lygiu. Klubo reikšmę jis sieja ir su indėliu ugdant Lietuvos krepšinio talentus. Todėl ilgalaikes sportines ambicijas siūloma paremti stabilesnėmis organizacijos pajamomis ir jos poreikius atitinkančia infrastruktūra.
Dėl dalyvavimo komplekso operavime spręstų „Hanner“
Arenos ir viso Vilniaus daugiafunkcio komplekso operavimo klausimus sprendžia projekto plėtotojas. „Civinity“ yra aptarusi galimybę prisidėti prie operavimo, tačiau jos dalyvavimas ir konkreti atsakomybės apimtis nėra sutarti.
„Esame kalbėję apie galimybę prie operavimo prisidėti ir „Civinity“. Turime ilgametę tarptautinę didelių ir sudėtingų objektų priežiūros patirtį, todėl galime būti naudingi. Tačiau ar ir kokia apimtimi mūsų kompetencijų reikės, spręs „Hanner“, – sako D. Jacka.
Apie tolesnius sprendimus dėl pasiūlymo investuoti į „Rytą“ „Civinity“ informuos atskirai.
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