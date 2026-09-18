Europos moterų krepšinio čempionato biudžetas: Gedvilas atsakė į kilusias diskusijas

„Manau, kad tai yra žmonių, kurie nieko nežino apie realią situaciją, samprotavimai. Tai yra istorinis ir visai Lietuvai svarbus įvykis, nes Europos moterų krepšinio čempionatas čia vyks pirmą kartą. Žmonės kalba nežinodami tikros tiesos. Pasiruošimas čempionatui vyksta normaliai, viskas pagal grafiką, su Klaipėda mes jau susidėliojome finansus ir visą renginio struktūrą.
Gerbiamas Dominykas yra naujas generalinis sekretorius, jis tik antri metai dirba. Jis tuose įvykiuose nedalyvavo, kai buvo aptariamos sumos ir miesto pagalba. Iš kur tokia konkreti suma išėjo, aš nenoriu kvestionuoti. Manau, kad komunikuoti reikia tiems žmonėms, kurie tiesiogiai susiduria su tuo renginiu. Reikia mažiau panikos, mažiau kritikos, nes FIBA seka mūsų įvykius, seka, kas čia vyksta, ir iš dalies tokios diskusijos jiems sukelia nerimą.
Dėl pinigų sumos aš tikrai nežinau ir tokių skaičių asmeniškai negirdėjau. Taip, yra susitarimas su Vilniaus miesto savivaldybe, kad jie padės rengti tą čempionatą, ir man labai gaila, kad žmonės, kurie nekomunikuoja, nedalyvauja susitikimuose, kažkokius skaičius ten pristatinėja. Paskui tai visuomenėje sukelia pyktį, pilni portalai neteisingos informacijos. Aš esu organizacinio komiteto vadovas ir gal reikia manęs paklausti, kaip ten iš tikrųjų yra“, – įžvalgomis su LRT dalijosi V. Gedvilas.
„Mes rašėme laiškus ir prašėme, kad būtume priimti. Aš nežinau Mindaugo Balčiūno santykio su savivaldybe, bet mes su V. Benkunsku buvome susitikę pas čempionato globėją Juozą Oleką. Ten mes pristatėme visą ekonominį skaičiavimą ir naudas miestui. Jau seniai visi planai yra pateikti. Ilgai mes beldėmės, bet buvo toks laikotarpis, galbūt meras labiau užsiėmęs buvo. Prieš keletą dienų buvau priimtas, o prieš tai irgi beldėmės“, – dėstė V. Gedvilas.
„Paskutiniu metu yra įvairių įvykių, krepšinis yra dėmesio centre ir galbūt yra bendra nuomonė, kad kažkas čia blogai, bet nieko blogo čia nėra, viskas normaliai vyksta. Išrinkus naują asociacijos prezidentą mes dar turėsime vizitą ir aptarsime konkrečias detales, kiek miestas gali mums padėti. Kad čempionatas įvyks ir jis bus gerai organizuotas, aš net neabejoju. Didelės panikos nėra“, – patikino V. Gedvilas.
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