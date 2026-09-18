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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

Nauja penktadienio tradicija – legendinės Lietuvos krepšinio kovos

2026-09-18 06:55 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-09-18 06:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

Kiekvieną penktadienį TV6 kanalas žiūrovus kviečia į kelionę laiku, prisimenant rungtynes, pakeitusias Lietuvos krepšinio istoriją. Šį penktadienį nusikelsime į 2015 m. Europos krepšinio čempionato pusfinalį, kuriame Lietuvos rinktinė išplėšė pergalę prieš iki tol turnyre nepalaužtą Serbijos komandą. Tai lietuviams ne tik padėjo iškovoti vietą finale, bet ir kelialapį į Rio de Žaneiro olimpines žaidynes.

(Scanpix nuotr.)

Kiekvieną penktadienį TV6 kanalas žiūrovus kviečia į kelionę laiku, prisimenant rungtynes, pakeitusias Lietuvos krepšinio istoriją. Šį penktadienį nusikelsime į 2015 m. Europos krepšinio čempionato pusfinalį, kuriame Lietuvos rinktinė išplėšė pergalę prieš iki tol turnyre nepalaužtą Serbijos komandą. Tai lietuviams ne tik padėjo iškovoti vietą finale, bet ir kelialapį į Rio de Žaneiro olimpines žaidynes.

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2015-ieji Lietuvos krepšinyje iki šiol išlieka ypatingi. Prieš 11 metų Jono Kazlausko treniruojama komanda iš Prancūzijos grįžo su sidabru – iki šiol paskutiniu Lietuvos rinktinės medaliu Europos čempionate.

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Šalia jau gerai pažįstamų Jono Valančiūno, Jono Mačiulio, Manto Kalniečio ir kitų rinktinės lyderių, tąkart turnyre debiutavo net keturi nauji žaidėjai: Lukas Lekavičius, Artūras Milaknis, Deividas Gailius ir vos 19-os Domantas Sabonis.

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Nors grupės etapą Lietuvos rinktinė baigė pirmoje vietoje, atkrintamosiose teko gerokai paprakaituoti. Aštuntfinalyje Gruziją lietuviams pavyko nugalėti tik po atkaklios kovos (85:81), o ketvirtfinalyje Italiją įveikėme tik po pratęsimo (95:85).

Pusfinalyje lietuvių laukė dar didesnis iššūkis – iki tol turnyre nė karto nepralaimėjusi Serbija. Favoritų etiketė tuomet aiškiai priklausė varžovams, tačiau lietuviai aikštelėje parodė, kad prognozės dar nieko negarantuoja.

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Vienas ryškiausių šio pusfinalio epizodų – Renaldo Seibučio gynyba prieš serbų įžaidėją Milošą Teodosičių.

Būtent šią dvikovą prisimena ir 2015-aisiais rungtynes per radiją komentavęs sporto komentatorius Rytis Vyšniauskas.

„Pagrindiniu mūsų herojumi tapo Renaldas Seibutis, kuris fantastiškai gynėsi prieš Milošą Teodosičių. Serbų lyderis tuo metu buvo turbūt geriausias Eurolygos krepšininkas, o kartu – Serbijos rinktinės smegenys. Seibutis dėjo milžiniškas pastangas jį stabdydamas ir tapo neapdainuotu rungtynių herojumi“, – prisimena R. Vyšniauskas.

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Savo progą išnaudojo ir Mindaugas Kuzminskas – aikštelėje praleidęs daugiau nei 30 minučių, jis tapo vienu iš ryškiausių pusfinalio žaidėjų. O Jonas Valančiūnas ne tik pelnė daugiausiai taškų Lietuvos rinktinėje, bet ir buvo naudingiausias viso mačo žaidėjas.

Vis dėlto, anot R. Vyšniausko, ši pergalė buvo visos komandos nuopelnas: „Rungtynes laimėjome vieninteliu įmanomu būdu – įveldami serbus į labai gynybinį krepšinį. Šiuo atveju kur kas svarbiau už individualius pasirodymus buvo bendras komandos atsidavimas gynyboje.“

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Dėl iškovotos pergalės Lietuva ne tik tvirtai žengė į finalą – tai leido užsitikrinti ir tiesioginį kelialapį į Rio de Žaneiro olimpines žaidynes.

Tačiau olimpinis bilietas buvo tik dalis džiaugsmo – šis laimėjimas sirgaliams turėjo ir itin saldų revanšo skonį.

1995 m. Europos krepšinio čempionato finale Lietuva skaudžiai pralaimėjo Serbijos pirmtakei Jugoslavijai, kurios gretose tuomet žaidė ir Aleksandras Džordževičius. O praėjus dviem dešimtmečiams, jis jau treniravo Serbijos rinktinę, tad 2015 m. pusfinalio pergalė daugeliui atrodė kaip simbolinis atpildas.

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„Kai laimi iš autsaiderio pozicijos, tai atneša nepalyginamai daugiau džiaugsmo nei dominavimo įtvirtinimas. Sudėjus istorinę priešpriešą su Serbija, iškovotą bilietą į olimpiadą ir tai, kad nebuvome šių rungtynių favoritai, Lietuvai tai tapo tikrai labai didele pergale“, – apibendrina R. Vyšniauskas.

Po dviejų dienų finale lietuviai susitiko su Ispanija, kuriai nusileido 63:80 ir iš Prancūzijos grįžo su garbingu sidabru rankose.

Vienas dramatiškiausių Lietuvos rinktinės mačų istorijoje grįžta į ekranus – Europos krepšinio čempionato 2015 m. pusfinalis. Serbija–Lietuva“ – jau šį penktadienį nuo 22 val. per TV6!

Lietuvos komandų atrankas į UEFA turnyrus stebėkite specialiame futbolo transliacijų polapyje. Daugiau skaitykite futbolo naujienų skiltyje.

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