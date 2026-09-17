Bužinskas: nebuvome žadėję skirti finansavimo čempionatui

Specialiai surengtoje spaudos konferencijoje D.Domarkas teigė, kad su Vilniaus savivaldybe buvo pasiektas žodinis susitarimas dėl finansavimo, tačiau kuomet reikėjo pasirašinėti sutartis dėl 1,3 milijono eurų paramos skyrimo, klausimas nebuvo išspręstas ir sprendimo laukiama iki šiol.
A.Bužinskas savo „Facebook“ paskyroje sureagavo į D.Domarko išsakytas mintis.
„Turėjau viltį, kad apie asociacijos „Lietuvos krepšinis“ veiklą man pasisakinėti nereikės, bet šiandienos asociacijos Vykdomojo komiteto spaudos konferencija privertė pakelti antakį ir patvirtino, kad tikri pokyčiai šioje organizacijoje dar neįvyko.
Pagal senąsias pirmtako tradicijas sužibėjo generalinis direktorius Dominykas Domarkas drebtelėdamas kaltinimą Vilniaus miesto savivaldybei dėl neva neužtikrinto 1 300 000 eurų finansavimo Europos moterų krepšinio čempionatui.
Vilniaus miesto savivaldybė niekada nebuvo nei pažadėjusi konkrečios sumos, nei įsipareigojusi skirti finansavimą, tad kažkoks menamas pažadas nebuvo sulaužytas, nes niekada nebuvo duotas. Net kai buvo rašomas pirmasis ALK laiškas FIBA dėl noro organizuoti čempionatą, mūsų prašymu buvo išbraukta finansinio įsipareigojimo dalis iš miesto pusės.
Palyginimui – visas Vilniaus miesto finansuojamų sporto iniciatyvų ir renginių biudžetas per metus sudaro apie 1 500 000 eurų. Visgi, Vilnius finansavimą čempionatui skirti tikrai gali ir, kas buvo pasakyta ir vakarykščiame gyvame susitikime su ALK atstovais, Tarybai siūlysime tai padaryti. Neturiu jokio pagrindo manyti, kad miesto taryba tam nepritartų. Didžiuojamės, kad Europos moterų čempionato atkrintamosios ir finalas vyks Vilniaus mieste. Visgi, tiek skiriamas sumas, tiek bendradarbiavimo principus mes įsivaizduojame visiškai kitaip.
Visas ALK veikimas organizuojant šį čempionatą yra pavyzdys kaip nereiktų daryti. Ir tai, kad patiriami sunkumai dabar yra pirmiausiai ALK buvusios ir dabartinės vadovybės — Balčiūno, Gedvilo, Domarko atsakomybė.
Jie buvo labai gudrūs prisiimti krūvą įsipareigojimų, o po to pradėjo galvoti, kaip surinkti reikiamas lėšas jiems įgyvendinti. Šiandien dienai iš privačių rėmėjų yra užsitikrinta mažiau nei 15 proc. biudžeto reikalingo čempionatui. Kitas lėšas norima dengti mokesčių mokėtojų pinigais. Klasika.
Nesinori tikėti, kad rimta organizacija spręstų savo problemas šitokiais būdais — ieškant atpirkimo ožių per viešą erdvę. Šiandien belieka laukti spalio 14 dienos ir naujųjų ALK vadovo rinkimų, po kurių, tikiu, senosios reikalų tvarkymo praktikos bus galutinai išgyvendintos, o pokyčiai organizacijoje iš tiesų įvyks“, – įraše mintimis dalijosi A.Bužinskas.
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