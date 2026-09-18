Linas Kleiza pasitraukė iš rinktinės vadovo pareigų

15min.lt žurnalistas Rokas Pakėnas praneša, kad rinktinės vadovas baigė savo darbus.
„Nebesu dalimi asociacijos. Visa praėjusi vasara buvo tarsi linksmieji kalniukai, tikrai ilga, nenusisekusi vasara, tad normal, kad atėjo laikas pokyčiams. Ateina naujas prezidentas, ateina nauja valdžia, ateina nauji pokyčiai, tad normal, kad visa tai pradeda nauji žmonės“, – cituojamas L.Kleiza.
Sprendimą jis priėmė dar liepą, po pirmojo „lango“.
Lietuvos rinktinėje L.Kleiza dirbo dvejus metus.
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