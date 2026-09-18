„Nevėžis“ tik po atkaklios kovos nusileido Europos taurės ekipai

M.Varnas per 23 minutes pelnė 14 taškų (1/1 dvitaškiai, 4/7 tritaškiai), sugriebė 3 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, blokavo varžovo metimą, išprovokavo pražangą, kartą suklydo, 2 kartus prasižengė ir surinko 16 naudingumo balų.
Nugalėtojams po 17 taškų įmetė Tyleris Wahlas ir Rolandas Šulcas.
Kėdainių klubui Paulius Petrilevičius pelnė 17 taškų, Jacobas Wiley ir Aaronas Gray‘us – po 12, Modestas Kancleris (6 atk. kam.) ir Danielius Lavrinovičius – po 10, Flynnas Boardmannas-Raffetas – 9 taškus.
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