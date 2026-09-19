Atsakomybę prisiėmęs Andrius Skerla: „Laimi komanda, pralaimi treneris...“

Trečiąsias rungtynes per šešias dienas žaidę žalgiriečiai atrodė išsekę, o tai atspindėjo ir vyriausiojo trenerio mintys apie komandos bangavimą bei pralaimėjimo priežastis: „Būna, laimi komanda, pralaimi treneris, tai reiškia, kažkur kažką ne taip sužiūrėjau. Šitos rungtynės gal tiktai dar vienas įrodymas, koks sudėtingas, neprognozuojamas ir banguojantis „Žalgiris“ šiais metais yra. Komanda prieš keletą dienų įveikė čempionus, o po kelių dienų – tokios rungtynės. Viso mačo metu matėsi, kad buvome lėtesni, o varžovai – stipresni ir greitesni. Pasiteisinimas ar ne, bet ta įtaka, kad tai buvo trečios rungtynės per šešias dienas, akivaizdžiai matėsi, nes daugumoje dvikovų vėluodavome. Pirmi du įvarčiai, kuriuos varžovas pelnė, parodė, kad kažkur sužaidėme ne taip, kaip turėtume, bet reikia tai priimti ir žiūrėti toliau, nes sezonas nesibaigė. Yra dėl ko žaisti.“
Nors vilniečiai turėjo progų pasižymėti, kai pirmojo kėlinio pridėto laiko pabaigoje Nemanja Mihajlovičius ir vėliau Paulius Golubickas nesugebėjo pramušti vartininko Igorio Mostovei, gynyboje neišvengta grubių klaidų. Antrojo kėlinio pradžioje Danny Lupano prarado kamuolį, o tai leido šeimininkams surengti greitą kontrataką ir padvigubinti persvarą.
Vertindamas neišnaudotas progas ir varžovų pranašumą, A. Skerla akcentavo psichologinį lūžį: „Būtent tų momentų mes šiandien ir turėjome, bet nežinau, ar tas išnaudojimas toks buvo. Ar varžovai sėkmės turėjo, ar sužaidė geriau? Taip ir atrodė. Įvarčiai visą laiką keičia rungtynes, ir tas įvartis pirmo kėlinio pabaigoje jiems suteikė pasitikėjimo. Antras kėlinys ir antras įvartis – patys praradome tą kamuolį, įvyko greita tranzicija ir nesusitvarkėme. Negaliu sakyti, kad vaikinai nenorėjo, bet skirtumas aikštėje buvo akivaizdus, kiek jie yra šviežesni ir stipresni, o mes – kitokie.“
Sostinės ekipai šiame mače padėti negalėjo net tarp atsarginių neregistruotas Nikola Petkovičius. Paklaustas apie šio žaidėjo situaciją ir galimas sveikatos problemas, strategas patvirtino traumų faktą, tačiau nesureikšmino netekčių: „Taip yra. Yra keletas traumelių, tai natūralu. Buvo keletas pakeitimų po praeitų rungtynių, bet turime pakankamai žaidėjų, kad išeitų ir padėtų komandai.“
Dabar Lietuvos čempionate laukia ilgesnė pertrauka, po kurios spalio 10 dieną žalgiriečiai savo stadione priims Marijampolės „Sūduvą“. Kalbėdamas apie artimiausius planus, A. Skerla išskyrė poilsio ir pasiruošimo svarbą: „Kaip ir visi, turėsime kažkiek pailsėti. Kontrolinės rungtynės suplanuotos ir reikia ruoštis „Sūduvai“.
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