Valdo Dambrausko ekipa praleido pirmą sezono įvartį, bet šventė eilinę pergalę

„Sabah“ ekipai tai buvo penktoji pergalė šalies lygoje iš tiek pat galimų tik prieš tai keturiose rungtynėse Azerbaidžano čempionai nebuvo praleidę įvarčio.
Šiose rungtynėse „Sabah“ į priekį įsiveržė jau 20 minutę, kai kamuolys į vartus krito nuo varžovų vartininko. Dar iki pertraukos Baku klubo persvara išaugo dėka Umarali Rakhmonaliyevo tikslaus smūgio.
Antrajame kėlinyje žaidimas buvo ramesnis ir atrodė, kad intrigos nebus, bet 90 minutę „Imisli“ sušvelnino rezultatą.
Visgi, po to „Imisli“ liko žaisti mažumoje, o jau penktą pridėto laiko minutę „Sabah“ puolėjas Kaheemas Parris pašalino visas abejones, kas laimės šias rungtynes.
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